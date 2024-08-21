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Música e gastronomia

Festival em Vitória terá de carne de jacaré a receitas vegetarianas

Com entrada gratuita, o Na Brasa acontece por dois fins de semanas seguidos. Confira a programação completa
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 10:17

Na Brasa: festival com carnes especiais e música ao vivo no Shopping Vitória
Na Brasa: festival com carnes especiais e música ao vivo no Shopping Vitória Crédito: Divulgação
O Shopping Vitória se prepara para receber um dos eventos mais aguardados para os amantes de carne: o Festival Na Brasa. Durante dois finais de semana, de 22 a 25 de agosto e de 29 de agosto a 1º de setembro, o estacionamento do shopping se transformará em um polo gastronômico, oferecendo uma experiência única para os amantes de churrasco e boa música.
Com a presença de 14 renomados chefs capixabas, o festival promete surpreender o público com cortes especiais de carne, incluindo opções exóticas como carne de jacaré, além de cordeiro, leitão, salmão, carnes bovina, suína, frango e receitas vegetarianas. Entre os chefs confirmados estão nomes conhecidos do cenário gastronômico local, como Alessandro Eller, Hugo Grassi, Juarez Campos, Paulo Gaudio, Cynthia Eller, entre outros.
O Festival Na Brasa também contará com a participação dos melhores mestres churrasqueiros, que estarão à frente de mais de 8 estações gourmet, preparando especialidades na brasa. Além disso, o público poderá aprender os segredos do churrasco em aulas-show ministradas pelos chefs, que irão demonstrar técnicas e receitas.
A programação do festival vai além da gastronomia, oferecendo uma trilha sonora diversificada, com shows ao vivo que vão do rock ao samba, passando pelo pop e MPB. Artistas como Saulo Simonassi, Jackson Lima, Matheus Gaspari e Vinicius Ayres garantirão a animação durante todo o evento, proporcionando um ambiente perfeito para curtir com a família e amigos.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Primeira semana

  • Quinta (22)
    • 18h - Matheus Gaspari (Pop Rock)
    • 20h - Vinicius Ayres (Pop Rock)
  • Sexta (23)
    • 18h - Old Brother (Rock)
    • 20h - Marcos Bifão (Brasilidades)
  • Sábado (24)
    • 12h - Ferna Jazz
    • 14h - DJ Ralph Pitanga
    • 18h - Banda Replay (Rock 80/90)
    • 20h - Jackson Lima (Rock Clássico)
  • Domingo (25)
    • 12h - Renato Sabaíni (MPB)
    • 14h - DJ Ralph Pitanga
    • 16h - Iclas Sorriso (Samba)
    • 19h - Du Balaio (SambaRock)

Segunda semana

  • Quinta (29)
    • 18h - Douglas Richa (Pop Rock)
    • 20h - Nano Vianna (Rock)
  • Sexta (30)
    • 18h - Saulo Simonassi (Clássicos Rock)
    • 20h - Picnic Dogs (Rock 80/90)
  • Sábado (31)
    • 12h - Banda BillBoard (Rock)
    • 14h - DJ Ralph Pitanga
    • 18h - Marcelo Ribeiro (Pop Rock)
    • 20h - Ubando (Pop Rock)
  • Domingo (1)
    • 12h - Victor Humberto Trio (Bossa Nova)
    • 14h - DJ Ralph Pitanga
    • 18h - Beat Look (Especial CBJ)
    • 20h - Rafa Marques (Rock)

SERVIÇO

  • Festival Na Brasa
  • Datas: 22 a 25/08 e 29/08 a 01/09 (de quinta-feira a domingo)
  • Local: Estacionamento externo do Shopping Vitória
  • Horários: quinta e sexta a partir das 17h / sábado e domingo a partir das 12h
  • Entrada: Gratuita

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