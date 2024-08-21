Festival em Vitória terá de carne de jacaré a receitas vegetarianas

Na Brasa: festival com carnes especiais e música ao vivo no Shopping Vitória Crédito: Divulgação

O Shopping Vitória se prepara para receber um dos eventos mais aguardados para os amantes de carne: o Festival Na Brasa. Durante dois finais de semana, de 22 a 25 de agosto e de 29 de agosto a 1º de setembro, o estacionamento do shopping se transformará em um polo gastronômico, oferecendo uma experiência única para os amantes de churrasco e boa música.

Com a presença de 14 renomados chefs capixabas, o festival promete surpreender o público com cortes especiais de carne, incluindo opções exóticas como carne de jacaré, além de cordeiro, leitão, salmão, carnes bovina, suína, frango e receitas vegetarianas. Entre os chefs confirmados estão nomes conhecidos do cenário gastronômico local, como Alessandro Eller, Hugo Grassi, Juarez Campos, Paulo Gaudio, Cynthia Eller, entre outros.

O Festival Na Brasa também contará com a participação dos melhores mestres churrasqueiros, que estarão à frente de mais de 8 estações gourmet, preparando especialidades na brasa. Além disso, o público poderá aprender os segredos do churrasco em aulas-show ministradas pelos chefs, que irão demonstrar técnicas e receitas.

A programação do festival vai além da gastronomia, oferecendo uma trilha sonora diversificada, com shows ao vivo que vão do rock ao samba, passando pelo pop e MPB. Artistas como Saulo Simonassi, Jackson Lima, Matheus Gaspari e Vinicius Ayres garantirão a animação durante todo o evento, proporcionando um ambiente perfeito para curtir com a família e amigos.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Primeira semana

Quinta (22)

18h - Matheus Gaspari (Pop Rock)



20h - Vinicius Ayres (Pop Rock)

Sexta (23)

18h - Old Brother (Rock)



20h - Marcos Bifão (Brasilidades)

Sábado (24)

12h - Ferna Jazz



14h - DJ Ralph Pitanga



18h - Banda Replay (Rock 80/90)



20h - Jackson Lima (Rock Clássico)

Domingo (25)

12h - Renato Sabaíni (MPB)



14h - DJ Ralph Pitanga



16h - Iclas Sorriso (Samba)



19h - Du Balaio (SambaRock)

Segunda semana

Quinta (29)

18h - Douglas Richa (Pop Rock)



20h - Nano Vianna (Rock)

Sexta (30)

18h - Saulo Simonassi (Clássicos Rock)



20h - Picnic Dogs (Rock 80/90)

Sábado (31)

12h - Banda BillBoard (Rock)



14h - DJ Ralph Pitanga



18h - Marcelo Ribeiro (Pop Rock)



20h - Ubando (Pop Rock)

Domingo (1)

12h - Victor Humberto Trio (Bossa Nova)



14h - DJ Ralph Pitanga



18h - Beat Look (Especial CBJ)



20h - Rafa Marques (Rock)

SERVIÇO