Veja lista com 7 vinhos de até R$ 100 para beber no inverno

1

Ventesimo Chardonnay Ulian 2021 (Brasil)

Começo a lista sugerindo um vinho branco, obviamente mais opulento e cremoso, que não necessariamente precisa ser bebido muito gelado, e com alto teor alcoólico para aquecer tanto quanto qualquer tinto. Com três meses de passagem por carvalho francês e americano e 12,5% de álcool, o vinho traz notas de baunilha, abacaxi e pêssego em calda, mostrando toda a sua intensidade logo no aroma. Pode ser servido entre 12ºC e 14ºC graus e vai bem com qualquer comidinha disponível na geladeira. Quanto: R$ 97, na Seleção Terroir (27) 98162-9011.

2

Domaine Sergent Madiran (França)

Um blend que contém 80% de Tannat, cheio de tenacidade como o próprio nome já diz. Esse rótulo é francês e vem da região que é o berço dessa uva, Madiran. Intenso, com aromas característicos de cereja, ameixa preta e algumas especiarias, é também bastante estruturado. Vale dar aquela aerada antes de servir na taça. Para harmonizar, sugiro pratos mais volumosos, que tragam gordura para acompanhar os taninos marcantes. Esse é para quem não abre mão de vinhos mais encorpados no inverno. Quanto: R$ 87,90, nos supermercados Carone. (27) 3137-2833.

3

Rio Sol Reserva Assemblage 2017 (Brasil)

Produzido no Vale do São Francisco com uvas amadurecidas ao sol da Bahia, esse vinho tem o poder de lhe deixar bem quentinho em um dia frio. Ele é feito de três uvas: Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon e Syrah. O amadurecimento por seis meses em barricas de carvalho francês o deixou delicado, com boa acidez e taninos macios. Para harmonizar, aposte em fondue de queijo, carnes grelhadas ou massas. Não tem erro! Quanto: R$ 78, na Central de Compras. (27) 3267-1255.

4

Toro de Piedra Reserva 2022 (Chile)

Esse clássico chileno tem o seu lugar. Elaborado com Cabernet Sauvignon do Vale do Curicó, tem 12 meses de barrica e traz notas de especiarias, ameixa, chocolate e café torrado. Seus taninos estão redondos e a acidez bem marcante. É um vinho fácil de agradar, e a linha Reserva tem um preço bem atrativo. Quanto: R$ 56,80, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

5

La Linda Malbec 2022 (Argentina)

Esse vinho já foi considerado um dos melhores vinhos produzidos na região de Mendoza, na Argentina. Dica para quem é fã de Malbec com sabor intenso de frutas vermelhas maduras, como ameixas e morangos, e notas de especiarias, como pimenta e chocolate. Com corpo médio-alto, taninos suaves e acidez equilibrada, apresenta taninos marcantes e final bem persistente. Ideal para esquentar! Quanto: R$ 59, na Outvino. (27) 99999-8101.

6

Portada Winemaker’s Selection 2021 (Portugal)

Um vinho de Lisboa com uvas variadas, mas muito encorpado, saboroso, frutado e com final levemente adocicado. Traz aromas de frutas maduras como ameixa e groselha. Os vinhos de Lisboa são boas opções de vinho português de vinho descomplicado e também mais baratos quando comparados aos da região do Douro e Dão. É uma excelente opção aquele dia de pizza com amigos. Valor: R$ 69,90 Aonde: https://www.evino.com.br/product/portada-winemaker-s-selection-2021.html

7

Baron Philippe de Rothschild Cabernet Sauvignon e Carmenére 2023