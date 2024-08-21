Veja lista com 7 vinhos de até R$ 100 para beber no inverno

O inverno é, estatisticamente, a época do ano em que mais se consome vinho. Porém, engana-se quem pensa apenas em tintos encorpados de uvas como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Syrah para combinar com o clima da estação.
Na verdade, qualquer vinho cai bem durante o inverno, e as comidas típicas desta época também harmonizam com a bebida.
Abrir uma garrafa para acompanhar séries e filmes na TV ou um jantar com amigos por si só já provoca efeito de conforto. Mas o que importa mesmo é ter vinho bom na taça - e se ele for mais em conta, melhor ainda.
Por isso, selecionei sete boas opções à venda na Grande Vitória com preço máximo de R$ 100 por garrafa. As dicas você confere na lista abaixo.
7 VINHOS DE ATÉ R$ 100 PARA BEBER NO INVERNO
1
Ventesimo Chardonnay Ulian 2021 (Brasil)
Começo a lista sugerindo um vinho branco, obviamente mais opulento e cremoso, que não necessariamente precisa ser bebido muito gelado, e com alto teor alcoólico para aquecer tanto quanto qualquer tinto. Com três meses de passagem por carvalho francês e americano e 12,5% de álcool, o vinho traz notas de baunilha, abacaxi e pêssego em calda, mostrando toda a sua intensidade logo no aroma. Pode ser servido entre 12ºC e 14ºC graus e vai bem com qualquer comidinha disponível na geladeira. Quanto: R$ 97, na Seleção Terroir (27) 98162-9011.
2
Domaine Sergent Madiran (França)
Um blend que contém 80% de Tannat, cheio de tenacidade como o próprio nome já diz. Esse rótulo é francês e vem da região que é o berço dessa uva, Madiran. Intenso, com aromas característicos de cereja, ameixa preta e algumas especiarias, é também bastante estruturado. Vale dar aquela aerada antes de servir na taça. Para harmonizar, sugiro pratos mais volumosos, que tragam gordura para acompanhar os taninos marcantes. Esse é para quem não abre mão de vinhos mais encorpados no inverno. Quanto: R$ 87,90, nos supermercados Carone. (27) 3137-2833.
3
Rio Sol Reserva Assemblage 2017 (Brasil)
Produzido no Vale do São Francisco com uvas amadurecidas ao sol da Bahia, esse vinho tem o poder de lhe deixar bem quentinho em um dia frio. Ele é feito de três uvas: Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon e Syrah. O amadurecimento por seis meses em barricas de carvalho francês o deixou delicado, com boa acidez e taninos macios. Para harmonizar, aposte em fondue de queijo, carnes grelhadas ou massas. Não tem erro! Quanto: R$ 78, na Central de Compras. (27) 3267-1255.
4
Toro de Piedra Reserva 2022 (Chile)
Esse clássico chileno tem o seu lugar. Elaborado com Cabernet Sauvignon do Vale do Curicó, tem 12 meses de barrica e traz notas de especiarias, ameixa, chocolate e café torrado. Seus taninos estão redondos e a acidez bem marcante. É um vinho fácil de agradar, e a linha Reserva tem um preço bem atrativo. Quanto: R$ 56,80, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.
5
La Linda Malbec 2022 (Argentina)
Esse vinho já foi considerado um dos melhores vinhos produzidos na região de Mendoza, na Argentina. Dica para quem é fã de Malbec com sabor intenso de frutas vermelhas maduras, como ameixas e morangos, e notas de especiarias, como pimenta e chocolate. Com corpo médio-alto, taninos suaves e acidez equilibrada, apresenta taninos marcantes e final bem persistente. Ideal para esquentar! Quanto: R$ 59, na Outvino. (27) 99999-8101.
6
Portada Winemaker’s Selection 2021 (Portugal)
Um vinho de Lisboa com uvas variadas, mas muito encorpado, saboroso, frutado e com final levemente adocicado. Traz aromas de frutas maduras como ameixa e groselha. Os vinhos de Lisboa são boas opções de vinho português de vinho descomplicado e também mais baratos quando comparados aos da região do Douro e Dão. É uma excelente opção aquele dia de pizza com amigos. Valor: R$ 69,90 Aonde: https://www.evino.com.br/product/portada-winemaker-s-selection-2021.html
7
Baron Philippe de Rothschild Cabernet Sauvignon e Carmenére 2023
Elaborado pela renomada Baron Philippe de Rothschild, vinícola que tem vinhas no Chile e na França e desenvolve vinhos reconhecidos este vinho mescla as duas uvas tintas mais representativas do Chile, a Cabernet Sauvignon e a Carmenére. Um vinho que não passa por madeira, é frutado e elegante. Valor: R$64,90 Aonde: https://www.wine.com.br/vinhos/baron-philippe-de-rothschild-cabernet-sauvignon-carmenere-2023/prod30305.html