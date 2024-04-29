Entenda por que o uso de madeira em vinhos está mudando

Envelhecimento em madeira confere ao vinho complexidade de aromas e sabores Crédito: Shutterstock

Ao comprar um vinho, é comum que a gente tente descobrir se determinado rótulo é ou não barricado, ou seja, se passa ou não pelo processo de envelhecimento em madeira - o que, de forma geral, confere ao vinho mais complexidade de aromas e sabores.

As nomenclaturas Reserva e Gran Reserva, que muitas vezes vêm indicadas na garrafa, podem sinalizar se a bebida envelheceu ou amadureceu em barris de carvalho.

Cada país produtor tem uma legislação específica quanto a isso, porém, há um aumento recente na busca por vinhos mais leves e frescos. Isso me faz pensar que vinhos com alto teor alcoólico e passagem por madeira estão mesmo fora de moda.

Listei abaixo cinco argumentos que comprovam essa nova tendência no mundo vinícola. Confira!