Vinho sem álcool é uma tendência que veio para ficar; entenda

Já contei aqui na coluna que uma das principais tendências para 2024 são os vinhos com baixo teor alcoólico e zero álcool . Entre as justificativas para o aumento na busca por esse tipo de bebida estão os riscos de beber e dirigir, questões ligadas à saúde que limitam a ingestão do álcool e também a preocupação em ter um estilo de vida mais saudável.

Algumas pesquisas também sinalizam que o consumo de bebidas alcoólicas deve diminuir muito entre as novas gerações.

Com isso, muitas vinícolas passaram a investir em lançamentos não alcoólicos para atender esses clientes, mas sempre ficam algumas perguntas: será que é bom? É um suco de uva? Como é feito?

DESALCOOLIZAÇÃO

Em tese, tanto o vinho sem álcool quanto o vinho tradicional são elaborados da mesma maneira. A diferença é que o zero álcool tem o álcool retirado antes do envase, quando a bebida já está pronta. Se o líquido não passar pelo processo de fermentação, não poderia nem ser chamado de vinho.

Mas existem diversos produtos no mercado feitos à base de suco e posteriormente acrescidos de CO2 (gás carbônico), para ficarem semelhantes a um vinho espumante.

Isso acontece porque desalcoolizar o vinho não é um processo barato, e talvez por isso muitas vinícolas não aderiram ainda ao procedimento.

Para elaborar um litro de vinho tinto suave sem álcool são necessários cerca de dois litros e meio da bebida pronta. No caso do vinho seco, a quantidade inicial deve ser ainda maior: para um litro de vinho seco sem álcool, podem ser necessários até três litros e meio de vinho pronto.

Desalcoolizar vinho não é um processo barato Crédito: Shutterstock

SABORES E AROMAS

Há também uma preocupação com o gosto da bebida, por isso há um investimento maciço em equipamentos que possam fazer isso mantendo os sabores e aromas semelhantes aos do vinho tradicional.

Geralmente, quando o vinho atinge um teor alcoólico inferior a 0,5%, já pode ser considerado um vinho sem álcool, mas as regras podem mudar conforme o país.

Provei alguns e de fato são bem diferentes dos vinhos comuns. Isso acontece porque o álcool é um componente fundamental para o equilíbrio do vinho, junto a outros fatores que tornam a bebida gostosa, como a acidez e os taninos.

Nos espumantes, essa percepção é mais discreta, porém nos rótulos suaves sem álcool, o sabor licoroso sobressai. Mas, com as vendas do vinho zero álcool em constante crescimento, é provável que essa qualidade também dê um salto, assim como aconteceu no mundo da cerveja. Hoje é possível encontrar excelentes opções de cerveja zero álcool no mercado.

AUMENTO NAS VENDAS

Para Rodrigo Arpini Valerio, gerente geral de marketing e vendas da Cooperativa Vinícola Aurora, o incremento nas comercializações da linha zero álcool tem surpreendido. “O interesse só aumenta. Conseguimos chegar onde nunca tínhamos alcançado com esse tipo de produto. Atingimos ainda um público que simplesmente escolheu não consumir álcool”.

O gerente acrescentou que a expectativa da vinícola gaúcha é de que o segundo produto da linha zero álcool repita o incremento de 20% nas vendas nos próximos 12 meses. Valerio informou que em 2022 foram vendidos mais de 250 mil litros do Zero Álcool Branco e a empresa deve expandir essa linha.

4 OPÇÕES DE VINHO SEM ÁLCOOL

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