5 vinícolas imperdíveis para visitar em Mendoza, na Argentina

Mendoza é a capital do vinho na Argentina e de lá saem os melhores Malbecs do mundo. A região conta com mais de mil vinícolas espalhadas em uma área de 54 quilômetros quadrados. Por lá, existem pequenos e gigantes produtores que utilizam tecnologias avançadas - e alguns ainda fazem tudo de forma artesanal.
Para se ter uma ideia, 70% da produção de vinhos da Argentina sai de Mendoza. A cidade respira vinho, e para qualquer canto que se olhe tem vinhedo, wineshop e winebar. Ao sair do aeroporto, você já se depara com uma vinha.
É fácil encontrar boas cartas de vinho, tanto nos restaurantes quanto nos cafés e nos botecos mais simples dali, porém sempre com vinhos argentinos, nada de outros países.
Mendoza possui três importantes zonas vitivinícolas, Maipú, Lújan de Cuyo e Valle de Uco, e dá para organizar um roteiro de visita separando por região. Para os trajetos, você pode reservar um motorista particular ou ir de van com outros turistas em passeios fechados.
CARACTERÍSTICAS
Os vinhos de Mendoza são, em geral, bem fáceis de agradar e têm excelente relação de qualidade e preço. Durante a viagem, vai ficando clara a diferença entre os terroirs.
Os rótulos mais aclamados vêm dos vinhedos de altitude e é comum que quase todas as bodegas tenham uma parcela para plantio nas três zonas produtoras, conseguindo, assim, contemplar os mais variados resultados na taça.
UVAS TÍPICAS
Além da Malbec, a Bonarda é de grande destaque por lá, sendo a segunda uva mais plantada da Argentina. Os rótulos com essa cepa são surpreendentes e saborosos, porém muitos dos vinhos Bonarda de qualidade nem chegam ao Brasil.
Outra uva que você verá bastante em Mendoza será a branca, Torrontés, que dá origem a vinhos frescos, muito aromáticos e fáceis de beber.
Listei abaixo cinco vinícolas que vale a pena conhecer em Mendoza. Em meu perfil no Instagram, @nadialcalde, você pode conferir vídeos de passeios e saber mais sobre os vinhos que degustei em uma recente visita à região.
VINÍCOLAS QUE VALE A PENA CONHECER EM MENDOZA
1
FAMÍLIA BLANCO
Vinícola nova, fundada em 2012 no distrito de Agrelo, localizado no final de Luján de Cuyo, quase no Valle do Uco, a 940 metros de altitude. É possível avistar a Cordilheira dos Andes em quase todos os pontos da bodega, que conta com uma estrutura muito moderna e de grande tecnologia em suas vinhas, embora a produção ainda seja pequena. O passeio ofertado é uma visita aos vinhedos com degustação guiada, harmonizada com queijos e frios da região. Um dos rótulos é um espumante de Bonarda (uva tinta) no método tradicional, que chama atenção por não ser uma cepa habitual para esse tipo de vinho. A vinícola também usa a Bonarda em vinhos de colheita tardia, mais doces, alcoólicos e licorosos. Produz também um Bonarda sem madeira, sulfito e filtro. Mais informações: @familiablancowines. FOTO: Família Blanco/Instagram
2
CASA VIGIL
Quem gosta de vinhos argentinos provavelmente já ouviu falar do enólogo Alejandro Vigil, considerado o Messi dos vinhos no país. A Casa Vigil fica em Maipú e faz a gente se sentir em casa. Uma linda horta fornece insumos frescos para o restaurante da vinícola, que oferece menus harmonizados. O espaço tem também brinquedos no jardim, sinalizando que crianças são bem-vindas. Há diversas opções de passeios e degustações, alguns com os premiados rótulos da Catena Zapata, da qual Alejandro também é enólogo. A sommeliére Amparo Fernandez conduziu nossa degustação, uma vertical: exemplares de uma mesma safra, mas com uvas Bonarda de diferentes parcelas de vinhedo. Não tive a sorte, mas dizem que nos finais de semana é comum encontrar o Alejandro por lá. Mais informações: @casavigil. FOTO: Casa Vigil/Instagram
3
HUENTALA WINES
Os vinhedos da Huentala estão a uma hora da cidade de Mendoza, em Guatallary. Essa região é bastante desértica, com mais de 300 dias de sol ao ano e uma paisagem que muda completamente. São 230 hectares, a 1.400 metros acima do nível do mar. No caminho para a vinícola, vale fazer paradas para tirar fotos com a linda Cordilheira dos Andes ao fundo. A Huentala tem uma estrutura moderna e dispõe também de pousada, para quem quiser se hospedar. Diversas esculturas encontram-se espalhadas pelos vinhedos, todas com significado, como a formiga que representa o trabalho árduo de se criar um vinho. O restaurante, recém-inaugurado, propõe alta gastronomia em um menu degustação assinado pelo chef Sebastian Vigan, composto de 14 pratos harmonizados com os vinhos da casa. Experiência incrível! Mais informações: @huentalawines. FOTO: Nádia Alcalde
4
CHANDON ARGENTINA
A Bodega Chandon na Argentina foi primeira filial da Moët & Chandon fora da França. É uma parada obrigatória na rota do vinho de Lújan de Cuyo, no distrito de Agrelo. Tudo nela é muito charmoso: tem jardim para piqueniques, espaço para degustação de espumantes e um bistrô que oferece almoço harmonizado de três etapas (entrada, prato principal e sobremesa). A harmonização é feita com o Chandon Resérve Brut, o Brut Rosé, o Délice e o Aperitif de rótulo vermelho, que ainda não existe para venda no Brasil. Durante a apresentação dos pratos, são servidos finger foods e brincadeiras de drinques com os espumantes. No espaço, bem disputado, não entra ninguém sem fazer reserva prévia pelo site. Dá vontade de passar a tarde inteira lá, segurando uma tacinha e desfrutando da paisagem no jardim. Mais informações: @chandon_ar. FOTO: Nádia Alcalde
5
BODEGA BUDEGUER
A Budeguer possui 105 hectares de vinhedos, distribuídos nas regiões de Maipú e Agrelo, em Mendoza. Apesar de ser uma vinícola boutique, tem o que existe de mais tecnológico na vinha e no processo de vinificação. Os vinhedos, irrigados por gotejamento, contam com aspersores para proteger as uvas de geadas e telas para as tormentas que costumam acontecer no período de maturação. Um lindo lago mantém a reserva de água adequada para as plantas. Dentro da vinícola, é possível apreciar diversas obras de arte (algumas de artistas brasileiros), que também estão à venda. A experiência é personalizada e inclui visita. Durante a degustação, você pode escolher os vinhos de acordo com o que foi apresentado. É uma vinícola com visão moderna e empreendedora, onde degustei diversos tipos de Malbec e pude comparar os orgânicos com mínima intervenção a rótulos mais amadeirados. Mais informações: @bodegabudeguer. FOTO: Budeguer/Instagram