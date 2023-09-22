5 vinícolas imperdíveis para visitar em Mendoza, na Argentina

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FAMÍLIA BLANCO

Vinícola nova, fundada em 2012 no distrito de Agrelo, localizado no final de Luján de Cuyo, quase no Valle do Uco, a 940 metros de altitude. É possível avistar a Cordilheira dos Andes em quase todos os pontos da bodega, que conta com uma estrutura muito moderna e de grande tecnologia em suas vinhas, embora a produção ainda seja pequena. O passeio ofertado é uma visita aos vinhedos com degustação guiada, harmonizada com queijos e frios da região. Um dos rótulos é um espumante de Bonarda (uva tinta) no método tradicional, que chama atenção por não ser uma cepa habitual para esse tipo de vinho. A vinícola também usa a Bonarda em vinhos de colheita tardia, mais doces, alcoólicos e licorosos. Produz também um Bonarda sem madeira, sulfito e filtro. Mais informações: @familiablancowines. FOTO: Família Blanco/Instagram

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CASA VIGIL

Quem gosta de vinhos argentinos provavelmente já ouviu falar do enólogo Alejandro Vigil, considerado o Messi dos vinhos no país. A Casa Vigil fica em Maipú e faz a gente se sentir em casa. Uma linda horta fornece insumos frescos para o restaurante da vinícola, que oferece menus harmonizados. O espaço tem também brinquedos no jardim, sinalizando que crianças são bem-vindas. Há diversas opções de passeios e degustações, alguns com os premiados rótulos da Catena Zapata, da qual Alejandro também é enólogo. A sommeliére Amparo Fernandez conduziu nossa degustação, uma vertical: exemplares de uma mesma safra, mas com uvas Bonarda de diferentes parcelas de vinhedo. Não tive a sorte, mas dizem que nos finais de semana é comum encontrar o Alejandro por lá. Mais informações: @casavigil. FOTO: Casa Vigil/Instagram

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HUENTALA WINES

Os vinhedos da Huentala estão a uma hora da cidade de Mendoza, em Guatallary. Essa região é bastante desértica, com mais de 300 dias de sol ao ano e uma paisagem que muda completamente. São 230 hectares, a 1.400 metros acima do nível do mar. No caminho para a vinícola, vale fazer paradas para tirar fotos com a linda Cordilheira dos Andes ao fundo. A Huentala tem uma estrutura moderna e dispõe também de pousada, para quem quiser se hospedar. Diversas esculturas encontram-se espalhadas pelos vinhedos, todas com significado, como a formiga que representa o trabalho árduo de se criar um vinho. O restaurante, recém-inaugurado, propõe alta gastronomia em um menu degustação assinado pelo chef Sebastian Vigan, composto de 14 pratos harmonizados com os vinhos da casa. Experiência incrível! Mais informações: @huentalawines. FOTO: Nádia Alcalde

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CHANDON ARGENTINA

A Bodega Chandon na Argentina foi primeira filial da Moët & Chandon fora da França. É uma parada obrigatória na rota do vinho de Lújan de Cuyo, no distrito de Agrelo. Tudo nela é muito charmoso: tem jardim para piqueniques, espaço para degustação de espumantes e um bistrô que oferece almoço harmonizado de três etapas (entrada, prato principal e sobremesa). A harmonização é feita com o Chandon Resérve Brut, o Brut Rosé, o Délice e o Aperitif de rótulo vermelho, que ainda não existe para venda no Brasil. Durante a apresentação dos pratos, são servidos finger foods e brincadeiras de drinques com os espumantes. No espaço, bem disputado, não entra ninguém sem fazer reserva prévia pelo site. Dá vontade de passar a tarde inteira lá, segurando uma tacinha e desfrutando da paisagem no jardim. Mais informações: @chandon_ar. FOTO: Nádia Alcalde

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BODEGA BUDEGUER