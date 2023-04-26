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Entre vinhos

Conheça 10 vinhos campeões de vendas em supermercados do ES

Pesquisa feita em quatro grandes redes da Grande Vitória mostra predomínio de rótulos chilenos e preços a partir de R$ 32 a garrafa

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 09:47

Publicado em 

26 abr 2023 às 09:47
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Garrafas de vinhos
Espírito Santo tem o maior consumo per capita de vinho do Brasil Crédito: Shutterstock
O mercado de vinhos no Espírito Santo é um dos mais prósperos do país. A bebida é tão apreciada pelos capixabas que nosso Estado lidera o consumo per capita no Brasil, com uma estimativa que gira em torno de 6,2 litros, de acordo com pesquisas recentes da Ideal Consulting.
Além das inúmeras confrarias existentes por aqui, é cada vez maior a quantidade de restaurantes e adegas que trabalham com rótulos diferenciados.
Tudo isso é bom para o mercado capixaba como um todo, porque consequentemente cresce a oferta de cursos de aperfeiçoamento no serviço de vinho, como os de sommelier, e na importação e distribuição da bebida.

IMPORTAÇÃO DIRETA

Um fator de grande importância é o comércio exterior, facilitado pela localização estratégica do Espírito Santo e sua estrutura  portuária. Tendo em vista essa vantagem mercadológica, alguns supermercados daqui já realizam importação direta, aproximando ainda mais o vinho do consumidor final. 
Para Vanderlei Martins, diretor comercial da rede de supermercados Carone, a intenção ao realizar importação direta é quebrar a carga tributária. “Os supermercados tornaram-se a maior plataforma de vinhos do mundo. Quando importamos, conseguimos reduzir impostos e oferecer melhor preço, assim como marcas exclusivas que têm a nossa curadoria”. 
Conheça na lista abaixo alguns dos rótulos mais vendidos em quatro redes de supermercados da Grande Vitória. As informações foram apuradas entre os dias 10 e 23 de abril de 2023. 

10 VINHOS MAIS VENDIDOS EM SUPERMERCADOS 

01

La Moneda Reserva Malbec (Chile)

Esse rótulo já deu o que falar. O La Moneda foi apontado pela revista britânica Decanter como um dos melhores do mundo no ano de 2018 e custa uma verdadeira pechincha. Trata-se de um Malbec do Valle Central, e tanto no Brasil como aqui, no Espírito Santo, segue como queridinho, safra após safra. Quanto: R$ 42,98, no Sam’s Club. (27) 2125-6200.

02

Casillero Del Diablo Reserva Cabernet Sauvignon (Chile)

O clássico “não tem erro”. Fácil de agradar, esse ícone da Concha Y Toro traz toda a tipicidade da Cabernet Sauvignon chilena, a uva preferida dos capixabas. É um vinho que dispensa apresentações. Quanto: R$ 56,98, no Sam’s Club. (27) 2125-6200.

03

Manke Clássico 2021 (Chile)

Tinto elaborado com Cabernet Sauvignon e Syrah. Quanto: R$ 38,99, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

04

Censurado 2019 (Portugal)

Tinto da região do Alentejo com blend de uvas e boa intensidade. Quanto: R$ 47,99, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

05

Rincon Del Sol Malbec 2021 (Argentina)

Vinho elaborado com Malbec, bastante frutado. Quanto: R$ 31,99, nos supermercados Carone.

06

Perez Cruz Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2020 (Chile)

Esse rótulo tem Denominação de Origem do Vale do Maipo para a Cabernet Sauvignon e estágio em carvalho francês e americano por 12 meses. Quanto: R$ 68, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

07

Casal Mendes Rosé (Portugal)

Português elaborado com a uva Baga no estilo rosé. A proposta desse vinho é bem descomplicada, então é ótimo para degustar em festas e happy hour. Quanto: R$ 46,80, nos supermercados Perim. 

08

Conte Di Campiano Primitivo di Manduria (Itália)

Elaborado com a uva Primitivo, esse vinho é envelhecido em barris de madeira por nove meses, o que confere à bebida mais estrutura e complexidade. Quanto: R$ 102,80, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

09

Asio Otus Vino Rosso Enigmático (Itália)

Italiano elaborado com castas internacionais: Merlot, Cabernet Sauvignon e Shiraz. Esse vinho entra na classificação de meio seco por conta do açúcar residual, mas está muito equilibrado em boca. É um dos mais vendidos na rede EPA. Quanto: R$ 58,90, na Adega EPA Reta da Penha. (27) 3227-9737.

10

Santa Ema Gran Reserva Carmenére (Chile)

Os vinhos Gran Reserva da vinícola Santa Ema são os de maior complexidade. Esse Carmenére obteve 92 pontos no guia Descorchados e tem um excelente preço pela estrutura que entrega na taça. Quanto: R$ 78, na Adega EPA Reta da Penha. (27) 3227-9737.

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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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