Conheça 10 vinhos campeões de vendas em supermercados do ES

01

La Moneda Reserva Malbec (Chile)

Esse rótulo já deu o que falar. O La Moneda foi apontado pela revista britânica Decanter como um dos melhores do mundo no ano de 2018 e custa uma verdadeira pechincha. Trata-se de um Malbec do Valle Central, e tanto no Brasil como aqui, no Espírito Santo, segue como queridinho, safra após safra. Quanto: R$ 42,98, no Sam’s Club. (27) 2125-6200.

02

Casillero Del Diablo Reserva Cabernet Sauvignon (Chile)

O clássico “não tem erro”. Fácil de agradar, esse ícone da Concha Y Toro traz toda a tipicidade da Cabernet Sauvignon chilena, a uva preferida dos capixabas. É um vinho que dispensa apresentações. Quanto: R$ 56,98, no Sam’s Club. (27) 2125-6200.

03

Manke Clássico 2021 (Chile)

Tinto elaborado com Cabernet Sauvignon e Syrah. Quanto: R$ 38,99, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

04

Censurado 2019 (Portugal)

Tinto da região do Alentejo com blend de uvas e boa intensidade. Quanto: R$ 47,99, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

05

Rincon Del Sol Malbec 2021 (Argentina)

Vinho elaborado com Malbec, bastante frutado. Quanto: R$ 31,99, nos supermercados Carone.

06

Perez Cruz Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2020 (Chile)

Esse rótulo tem Denominação de Origem do Vale do Maipo para a Cabernet Sauvignon e estágio em carvalho francês e americano por 12 meses. Quanto: R$ 68, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

07

Casal Mendes Rosé (Portugal)

Português elaborado com a uva Baga no estilo rosé. A proposta desse vinho é bem descomplicada, então é ótimo para degustar em festas e happy hour. Quanto: R$ 46,80, nos supermercados Perim.

08

Conte Di Campiano Primitivo di Manduria (Itália)

Elaborado com a uva Primitivo, esse vinho é envelhecido em barris de madeira por nove meses, o que confere à bebida mais estrutura e complexidade. Quanto: R$ 102,80, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

09

Asio Otus Vino Rosso Enigmático (Itália)

Italiano elaborado com castas internacionais: Merlot, Cabernet Sauvignon e Shiraz. Esse vinho entra na classificação de meio seco por conta do açúcar residual, mas está muito equilibrado em boca. É um dos mais vendidos na rede EPA. Quanto: R$ 58,90, na Adega EPA Reta da Penha. (27) 3227-9737.

10

Santa Ema Gran Reserva Carmenére (Chile)