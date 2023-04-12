Guia Descorchados 2023 é lançado no Brasil: confira 7 destaques

Um dos eventos mais aguardados do calendário do vinho no Brasil é a degustação de lançamento do Guia Descorchados, que em 2023 chega à sua 25ª edição.
O Descorchados é um consolidado guia criado pelo principal crítico de vinhos da América do Sul, o chileno Patricio Tapia. A publicação reúne avaliações de rótulos de Argentina, Chile, Uruguai e Brasil.
Estive em São Paulo na última terça-feira (11) para acompanhar a apresentação de parte dos rótulos que compõem a avaliação deste ano.
A Feira de Vinhos Descorchados reuniu mais de 100 vinícolas sul-americanas, e nos vinhos degustados notei uma tendência de tintos e brancos com pouca ou nenhuma passagem pelo carvalho, exemplares mais frescos, frutados e fáceis de beber, tendo a uva como protagonista. Observei também um resgate de métodos de vinificação e ousadia dos enólogos com os blends, misturando inclusive uvas tintas e brancas.
Já a edição do Descorchados 2023 traz mais de 4 mil vinhos avaliados, de mais de 230 vinícolas argentinas, 223 chilenas, 35 vinícolas uruguaias e 35 brasileiras. Uma novidade do guia é a inclusão de vinícolas do Peru e da Bolívia, que foram pela primeira vez apresentadas e avaliadas pelo guia.
Este foi o ano com menor participação de rótulos do Brasil, devido a uma polêmica gerada com o guia e produtores brasileiros no ano de 2021, quando Patricio Tapia fez uma comparação dos vinhos brasileiros e demais países.
Na feira Descorchados, selecionei sete tintos, brancos e espumantes que merecem destaque. Alguns deles ainda não chegaram ao mercado capixaba, mas em breve estarão à venda por aqui. Confira:
01
Guatambu Blanc de Blancs Nature 2021 - Brasil
Esse espumante da região da Campanha Gaúcha, que faz fronteira com o Uruguai, conquistou 94 pontos no guia. Foi elaborado 100% com Chardonnay, no método tradicional, e tem 18 meses de envelhecimento com as borras. Quanto: R$ 100, na Seleção Terroir. (27) 98162-9011.
02
Jardin Oculto Negra Criolla 2020 - Bolívia
O rótulo boliviano que chamou a atenção com 92 pontos é uma versão delicada da uva Negra Criolla, também conhecida como País, no Chile. Acredite se quiser, mas são vinhas com mais de 200 anos e que crescem emaranhadas nas árvores. Vale pela curiosidade e surpreende. Produção limitada com vendas que serão realizadas no Brasil ainda este ano.
03
MontGras Quatro White Blend 2022 - Chile
Um dos vinhos brancos revelação, avaliado com 92 pontos. É um blend do Vale do Colchágua, no Chile, feito com Viognier, Verdejo, Vermentino e Albariño. O rótulo é estampado com uma obra de arte exclusiva, que muda periodicamente e é criada por um artista de alguma parte do mundo. O próximo a realizar essa criação será o tatuador capixaba Felipe Bernardes, e em breve também será possível encontrar o vinho em adegas do Espírito Santo.
04
Ascensión 2021 - Chile
Vinho laranja 100% Chardonnay com vinhas próximas da Cordilheira dos Andes, no Vale do Maule, no Chile. Sua fermentação acontece com parte da casca da uva e depois o vinho envelhece em ânforas de barro, que é quando atinge a coloração alaranjada. O Ascensión conquistou 94 pontos. Quanto: R$ 180, na Espaço D.O.C. (27) 99844-6201.
05
Lota 2018 Cousiño Macul - Chile
A safra 2018 do famoso rótulo chileno Lota traz 22% de Merlot e 78% de Cabernet Sauvignon, com estágio em barricas de 225 e 300 litros. Foram 98 pontos considerados pelo guia, para um dos vinhos classificados como melhor tinto. O Lota tem excelente potencial de guarda, é complexo e não passa despercebido. No Espírito Santo, ainda não está disponível a safra 2018, mas é possível encontrar a 2017. Quanto: R$ 529, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.
06
Uvva Petit Verdot Microlote 2019 - Brasil
Outro rótulo nacional com destaque no Descorchados 2023, com 92 pontos, vem de um terroir inusitado: a vinícola e as uvas são de Mucugê, na Bahia. Feito 100% com Petit Verdot, é cheio de potência e estrutura e com um ótimo potencial de guarda. Trata-se de um microlote, com poucas garrafas produzidas e com vendas realizadas apenas pelo site vinicolauvva.com.br.
07
Finca La Celia Elite 2021 - Argentina
Esse vinho do Valle de Uco, na Argentina, obteve 93 pontos. Foi envelhecido 20% em tonéis de madeira, 20% em barricas francesas de primeiro uso e 60% em barricas de segundo uso. É um Malbec diferenciado, com bastante frescor, priorizando a fruta e sem muita maquiagem. A linha da vinícola que está à venda no Espírito Santo é a Pioneer. Quanto: R$ 118, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.