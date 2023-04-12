Guia Descorchados 2023 é lançado no Brasil: confira 7 destaques

01

Guatambu Blanc de Blancs Nature 2021 - Brasil

Esse espumante da região da Campanha Gaúcha, que faz fronteira com o Uruguai, conquistou 94 pontos no guia. Foi elaborado 100% com Chardonnay, no método tradicional, e tem 18 meses de envelhecimento com as borras. Quanto: R$ 100, na Seleção Terroir. (27) 98162-9011.

02

Jardin Oculto Negra Criolla 2020 - Bolívia

O rótulo boliviano que chamou a atenção com 92 pontos é uma versão delicada da uva Negra Criolla, também conhecida como País, no Chile. Acredite se quiser, mas são vinhas com mais de 200 anos e que crescem emaranhadas nas árvores. Vale pela curiosidade e surpreende. Produção limitada com vendas que serão realizadas no Brasil ainda este ano.

03

MontGras Quatro White Blend 2022 - Chile

Um dos vinhos brancos revelação, avaliado com 92 pontos. É um blend do Vale do Colchágua, no Chile, feito com Viognier, Verdejo, Vermentino e Albariño. O rótulo é estampado com uma obra de arte exclusiva, que muda periodicamente e é criada por um artista de alguma parte do mundo. O próximo a realizar essa criação será o tatuador capixaba Felipe Bernardes, e em breve também será possível encontrar o vinho em adegas do Espírito Santo.

04

Ascensión 2021 - Chile

Vinho laranja 100% Chardonnay com vinhas próximas da Cordilheira dos Andes, no Vale do Maule, no Chile. Sua fermentação acontece com parte da casca da uva e depois o vinho envelhece em ânforas de barro, que é quando atinge a coloração alaranjada. O Ascensión conquistou 94 pontos. Quanto: R$ 180, na Espaço D.O.C. (27) 99844-6201.

05

Lota 2018 Cousiño Macul - Chile

A safra 2018 do famoso rótulo chileno Lota traz 22% de Merlot e 78% de Cabernet Sauvignon, com estágio em barricas de 225 e 300 litros. Foram 98 pontos considerados pelo guia, para um dos vinhos classificados como melhor tinto. O Lota tem excelente potencial de guarda, é complexo e não passa despercebido. No Espírito Santo, ainda não está disponível a safra 2018, mas é possível encontrar a 2017. Quanto: R$ 529, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

06

Uvva Petit Verdot Microlote 2019 - Brasil

Outro rótulo nacional com destaque no Descorchados 2023, com 92 pontos, vem de um terroir inusitado: a vinícola e as uvas são de Mucugê, na Bahia. Feito 100% com Petit Verdot, é cheio de potência e estrutura e com um ótimo potencial de guarda. Trata-se de um microlote, com poucas garrafas produzidas e com vendas realizadas apenas pelo site vinicolauvva.com.br.

07

Finca La Celia Elite 2021 - Argentina