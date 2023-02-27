Conheça 7 vinhos brancos e rosés do Chile para beber no ES

01

Naranjo Torontel 2021

Essa dica vai especialmente para quem ama tintos e quer provar algo diferente mas sem uma mudança drástica no paladar. O Naranjo é um vinho laranja, elaborado de forma natural com as uvas Torontel, Semmilon e Garnacha. Esse rótulo foi produzido com a fermentação em barricas e em contato com as cascas, o que lhe confere mais corpo e complexidade. Não é tão leve como um vinho branco e nem tão pesado como um tinto, está no meio termo e surpreende até enófilos mais exigentes. Quanto: R$ 189, na Espaço D.O.C. (27) 99844-6201.

02

Medalla Real Santa Rita Gran Reserva Chardonnay 2017

Trata-se de um vinho de altitude. Como a oferta de rótulos chilenos é enorme, sempre vale ficar atento à região para entender o que agrada mais o seu paladar. Quando os vinhos são de regiões mais altas, tendem a trazer mais acidez. É o caso de Limari, de onde vem esse Chardonnay envelhecido por nove meses em barricas de carvalho francês. Apesar de ser um branco, é intenso, macio e tem bastante permanência em boca. Quanto: R$ 110,99, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

03

Morandé Gran Reserva Chardonnay 2020

Enquanto a Sauvignon Blanc traz uma acidez vibrante ao vinho, a Chardonnay tende a ser mais untuosa, sempre com algo mais amanteigado - em especial nos que estagiam em carvalho, como é o caso do Gran Reserva da Morandé. Com aromas de frutas cítricas, nozes e avelãs, mostra boa estrutura e longa persistência em boca. É um branco que sustenta até pratos mais pesados, como o cremoso camarão no coco que costumamos comer no Espírito Santo. Quanto: R$ 159, na WBlends. (27) 3029-7227.

04

La Piu Belle Rosé 2022

Esse rótulo já é um queridinho dos capixabas e estou certa de que quem ainda não provou morre de curiosidade para saber se ele tem só o rótulo bonito ou é bom mesmo. A garrafa é um luxo, e o vinho é bem incrível também. É um rosé com predominância da uva Cabernet Sauvignon, cheio de personalidade e bastante complexo nos aromas, com notas de pêssego e damasco. Na boca, é elegante e ao mesmo tempo marcante, ideal para ser degustado em pequenos goles. Quanto: R$ 198, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

05

Marquês de Casa Concha Rosé 2020

Elaborado pela Concha Y Toro, esse vinho é daqueles que vale a pena ter sempre na adega pois vai bem em diversas ocasiões. Feito quase 100% da uva Cinsault, é bem delicado e tem notas florais. Na boca, surpreende pela concentração de volume, mostrando-se bem generoso. Rosé bem marcante, é uma boa também para quem quer dar um tempo nos tintos. Quanto: R$ 150, no Sam's Club. (27) 2125-6200.

06

Casa Marin Sauvignon Blanc Cipreses 2022

A Sauvignon Blanc do Chile é famosa e muitas vezes polêmica. Tem quem ame e quem torça o nariz para ela. Fato é que a uva tem o seu lugar, sempre com aromas muito frutados e um maracujá característico. No caso desse Casa Marin, os aromas são exóticos, e por isso o coloquei na lista. Ele traz aspargos e um toque mineral bem gostoso, e na boca se mostra fresco, mas elegante. Ideal para iniciar uma degustação, receber amigos e acompanhar comidas leves. Quanto: R$ 189,90, no site www.vinhosmundi.com.br.

07

Santa Ema Gran Reserva Chardonnay 2021