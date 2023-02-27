Conheça 7 vinhos brancos e rosés do Chile para beber no ES

Quando o assunto é consumo de vinhos no Brasil, pode-se afirmar que o capixaba é fã de rótulos chilenos. O Espírito Santo é o maior consumidor de vinhos produzidos naquele país, e fica em terceiro no ranking nacional de consumo per capita.
Basta olhar para qualquer carta de vinhos aqui no Estado e notar que a cada dez rótulos apresentados, seis são do Chile.
Os dados da Ideal Consulting, que realiza estudos constantes sobre o mercado de bebidas, comprovam essa estatística.
Mais de 70 milhões de garrafas chilenas são exportadas todo ano para o mercado brasileiro, bem mais do que para outros países. A alta qualidade dos vinhos do Chile e o bom relacionamento com o Brasil são fatores que contribuem para o crescimento contínuo desse índice.
A questão tributária também é fundamental: o Chile oferece preços mais competitivos, o que acaba conquistando os consumidores daqui, sempre muito ligados na relação custo x benefício.
E quais são as uvas preferidas dos capixabas? Entre as favoritas estão a Carmenére e a Cabernet Sauvignon, e ambas originam vinhos tintos, de perfil mais tânico e encorpado.
Sim, mesmo que nosso clima quente sugira algo mais refrescante, como um rosé ou um branco, a preferência da maioria no Estado ainda é pelo tinto. Talvez por falta de conhecimento de alguns consumidores, ou medo de arriscar, não se sabe.
Então, para enaltecer o lado mais leve e refrescante da produção chilena, a Wines Of Chile, organização que representa os produtores daquele país, promoveu no início de fevereiro em Vitória o White & Rosé Tasting.
O evento reuniu 12 vinícolas chilenas no cerimonial e restaurante Casa di Luiza, na Enseada do Suá, para apresentar somente rótulos brancos e rosés, provando que tais vinhos são os que melhor combinam com a nossa culinária e o nosso clima.
“Estamos muito entusiasmados porque o Chile, como origem, têm vinhos de alta qualidade e uma diversidade enológica ainda a ser descoberta em todo o seu potencial no Brasil”, comentou Angélica Valenzuela, diretora comercial da Wines of Chile.
Dos 25 rótulos apresentados no evento, selecionei sete imperdíveis para fazer um brinde. Confira:
7 BRANCOS E ROSÉS CHILENOS QUE VALE A PENA PROVAR
01
Naranjo Torontel 2021
Essa dica vai especialmente para quem ama tintos e quer provar algo diferente mas sem uma mudança drástica no paladar. O Naranjo é um vinho laranja, elaborado de forma natural com as uvas Torontel, Semmilon e Garnacha. Esse rótulo foi produzido com a fermentação em barricas e em contato com as cascas, o que lhe confere mais corpo e complexidade. Não é tão leve como um vinho branco e nem tão pesado como um tinto, está no meio termo e surpreende até enófilos mais exigentes. Quanto: R$ 189, na Espaço D.O.C. (27) 99844-6201.
02
Medalla Real Santa Rita Gran Reserva Chardonnay 2017
Trata-se de um vinho de altitude. Como a oferta de rótulos chilenos é enorme, sempre vale ficar atento à região para entender o que agrada mais o seu paladar. Quando os vinhos são de regiões mais altas, tendem a trazer mais acidez. É o caso de Limari, de onde vem esse Chardonnay envelhecido por nove meses em barricas de carvalho francês. Apesar de ser um branco, é intenso, macio e tem bastante permanência em boca. Quanto: R$ 110,99, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.
03
Morandé Gran Reserva Chardonnay 2020
Enquanto a Sauvignon Blanc traz uma acidez vibrante ao vinho, a Chardonnay tende a ser mais untuosa, sempre com algo mais amanteigado - em especial nos que estagiam em carvalho, como é o caso do Gran Reserva da Morandé. Com aromas de frutas cítricas, nozes e avelãs, mostra boa estrutura e longa persistência em boca. É um branco que sustenta até pratos mais pesados, como o cremoso camarão no coco que costumamos comer no Espírito Santo. Quanto: R$ 159, na WBlends. (27) 3029-7227.
04
La Piu Belle Rosé 2022
Esse rótulo já é um queridinho dos capixabas e estou certa de que quem ainda não provou morre de curiosidade para saber se ele tem só o rótulo bonito ou é bom mesmo. A garrafa é um luxo, e o vinho é bem incrível também. É um rosé com predominância da uva Cabernet Sauvignon, cheio de personalidade e bastante complexo nos aromas, com notas de pêssego e damasco. Na boca, é elegante e ao mesmo tempo marcante, ideal para ser degustado em pequenos goles. Quanto: R$ 198, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.
05
Marquês de Casa Concha Rosé 2020
Elaborado pela Concha Y Toro, esse vinho é daqueles que vale a pena ter sempre na adega pois vai bem em diversas ocasiões. Feito quase 100% da uva Cinsault, é bem delicado e tem notas florais. Na boca, surpreende pela concentração de volume, mostrando-se bem generoso. Rosé bem marcante, é uma boa também para quem quer dar um tempo nos tintos. Quanto: R$ 150, no Sam's Club. (27) 2125-6200.
06
Casa Marin Sauvignon Blanc Cipreses 2022
A Sauvignon Blanc do Chile é famosa e muitas vezes polêmica. Tem quem ame e quem torça o nariz para ela. Fato é que a uva tem o seu lugar, sempre com aromas muito frutados e um maracujá característico. No caso desse Casa Marin, os aromas são exóticos, e por isso o coloquei na lista. Ele traz aspargos e um toque mineral bem gostoso, e na boca se mostra fresco, mas elegante. Ideal para iniciar uma degustação, receber amigos e acompanhar comidas leves. Quanto: R$ 189,90, no site www.vinhosmundi.com.br.
07
Santa Ema Gran Reserva Chardonnay 2021
A julgar por essa lista, não dá para negar que sou uma apreciadora de Chardonnay. Esse da Santa Ema é um dos meus favoritos, e tem um ótimo preço pelo que entrega. O vinho é produzido no Vale de Leyda, bem próximo à Costa do Pacífico, então é fácil perceber nele notas minerais. Oito meses em barricas de carvalho francês e americano o deixaram ainda mais saboroso e complexo, imprimindo aromas de mel, abacaxi, baunilha e coco queimado. Na boca, tem um gostinho de brioche amanteigado. Quanto: R$ 88, no Epa Premium Hipermercado (Masterplace Mall). (27) 3223-2250.