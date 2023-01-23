Cinco passeios para fazer no Vale dos Vinhedos durante a vindima

Estamos nos aproximando da época da vindima, a mais esperada do ano para os enófilos. No Brasil, a colheita das uvas ocorre entre os meses de janeiro e março, e esse período é o ideal para visitar as vinícolas e ver os parreirais totalmente carregados.

Na vindima, viajar para o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, é uma delícia. Ótima opção de turismo para quem aprecia vinhos e boa gastronomia.

O período de colheita das uvas é sempre uma grande celebração, com muitas festas, piqueniques e jantares para comemorar a boa safra e celebrar todo o cuidado dos enólogos e agricultores com as videiras no decorrer do ano.

Se você está programando alguma viagem de enoturismo, ou conhece alguém que está com esse objetivo, confira abaixo uma seleção de lugares imperdíveis tanto em Pinto Bandeira como na Rota do Vinho, em Bento Gonçalves - o município compõe o Vale dos Vinhedos juntamente com Garibaldi e Monte Belo do Sul.

1 - PISA DAS UVAS AO ENTARDECER

Na Vinícola Cristofoli, em Bento Gonçalves, a rotina do campo interage com a dos visitantes. O ideal é chegar lá na parte da tarde para pegar o entardecer de vindima, que começa às 17h30. Após o welcome drink no jardim da vinícola, a visita segue em meio aos tanques de aço inox e barricas de carvalho e pode incluir ainda passeio de trator, pisa de uvas, pôr do sol, brunch noturno no vinhedo de Sangiovese e Chardonnay, música ao vivo e degustação de vinhos e espumantes. A experiência "Entardecer de Vindima" custa a partir de R$ 390 por pessoa e pode ser reservada no site www.vinhoscristofoli.com.br.

A pisa das uvas é uma das principais atrações da vindima Crédito: Cristofoli/Divulgação

2 - CABANAS NO JARDIM

Miolo, no Vale dos Vinhedos, já é bem famosinho, mas traz uma novidade: o espaço conta agora com cabanas para quem deseja apreciar o amplo jardim da vinícola com mais privacidade. A cabana Refúgio dos Lírios é mais reservada, com vista privilegiada para o Lote 43, vinhedo ícone do roteiro onde o imigrante Giuseppe Miolo plantou as primeiras mudas de videiras trazidas da Itália, em 1897. O novo espaço é ideal para curtir a dois, entre família ou entre amigos. Já o Refúgio dos Quero-queros, que fica no coração do Wine Garden, é cercado pela natureza do local. As duas cabanas têm isolante térmico. Além desses atrativos, é oferecido como opção o piquenique e o tour pela vinícola. Reservas e mais informações: (54) 99151-0006 ou O Wine Garden da, no Vale dos Vinhedos, já é bem famosinho, mas traz uma novidade: o espaço conta agora com cabanas para quem deseja apreciar o amplo jardim da vinícola com mais privacidade. A cabana Refúgio dos Lírios é mais reservada, com vista privilegiada para o Lote 43, vinhedo ícone do roteiro onde o imigrante Giuseppe Miolo plantou as primeiras mudas de videiras trazidas da Itália, em 1897. O novo espaço é ideal para curtir a dois, entre família ou entre amigos. Já o Refúgio dos Quero-queros, que fica no coração do Wine Garden, é cercado pela natureza do local. As duas cabanas têm isolante térmico. Além desses atrativos, é oferecido como opção o piquenique e o tour pela vinícola. Reservas e mais informações: (54) 99151-0006 ou neste link

Cabanas são novidade no wine garden da vinícola, no Vale dos Vinhedos Crédito: Miolo/Divulgação

3 - DEGUSTAÇÃO NOS MÍNIMOS DETALHES

Não pense que o turismo em época de vindima se resume a passear pelas plantações de uva. Dá muito bem para aproveitar o Vale dos Vinhedos e depois fechar o dia no deque da vinícola Tenuta Foppa & Ambrosi, em Bento Gonçalves. A experiências turísticas dessa vinícola urbana têm como foco oportunizar momentos de descontração e conversas até mesmo com os produtores. As degustações têm atendimento personalizado e, por isso, necessitam de agendamento. São quatro modalidades de degustação e em algumas delas são mostrados todo o processo criativo por trás da elaboração dos vinhos, nos mínimos detalhes. O preço médio por pessoa de uma degustação é R$ 100. Reservas e mais informações: (54) 99263-9978.

Degustação de vinhos custa em média R$ 100 por pessoa Crédito: Reprodução/Instagram @tenutafa

4 - EXPERIÊNCIA COMPLETA

Para quem busca uma experiência completa de enoturismo, vale a pena checar a programação da Casa Valduga, que oferece pacotes para até três dias, incluindo café da manhã nos vinhedos, colheita de uvas, pisa de uvas, almoço típico italiano, visita às caves com degustação especial nas barricas e refeições harmonizadas com direito a bate-papo com enólogos. Preços sob consulta. Por lá, não deixe de provar o espumante Casa Valduga 130, que é incrível e um dos meus preferidos. Reservas e mais informações: (54) 2105-3154.

5 - AVENTURA REGADA A ESPUMANTE

Que tal um passeio de jipe 4x4 pelos vinhedos? Essa superexperiência pode ser agendada na Cave Geisse, em Pinto Bandeira/RS, com a paradas para brindar com os melhores espumantes da vinícola, tábua de frios e guia especializado. Durante o trajeto, é possível conhecer os diversos terroirs da região, que fica pertinho da Rota dos Vinhos, e ainda se deslumbrar com as nascentes e a mata do local. Quem conduz o automóvel off-road é o sommelier Sávio Garcia, que entende tudo dos vinhos da família Geisse. Quanto: R$ 500 para até três pessoas e R$ 700 de quatro a cinco pessoas. Reservas e mais informações: (54) 3455-7462 ou www.familiageisse.com.br.

Passeio de 4x4 é guiado pelo sommelier da vinícola, em Pinto Bandeira Crédito: Família Geisse/Divulgação