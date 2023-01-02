Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre vinhos

Conheça os melhores tipos de vinho para consumir no verão

Reunimos dicas de espumante, rosé, branco e tinto para se refrescar na estação. A dica é ficar de olho na temperatura de serviço

Públicado em 

02 jan 2023 às 06:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

É fato que o consumo de vinho aumenta no inverno, mas no verão a bebida costuma ser deixada um pouco de lado.
Porém, ao contrário do que muitos pensam, ela é também uma ótima alternativa para se refrescar.
Na estação quente, o ideal é que sejam escolhidos vinhos mais leves, como os espumantes, os brancos e os rosés, mas existem ainda os tintos mais delicados, conhecidos como tintos de verão, que podem até ser degustados mais gelados.

TEMPERATURA DE SERVIÇO

Para consumir vinho no verão, a grande dica é ficar de olho na temperatura da bebida. Para que o seu vinho esteja ainda mais agradável, é importante servi-lo gelado.
A temperatura de serviço dos espumantes deve ficar entre 4ºC e 8ºC, a dos brancos entre 6ºC e 8ºC e a dos tintos entre 12ºC e 14ºC.
Saiba como escolher o vinho perfeito para consumir no verão | Vinho no gelo
Para que o seu vinho fique ainda mais agradável, sirva gelado. Crédito: Shutterstock
Se você estiver na praia ou na piscina, certifique-se de que haja por perto um balde com gelo ou até mesmo um cooler, para que os vinhos se mantenham frescos até o final da garrafa.
Esse cuidado faz toda a diferença, pois há quem pense que vinho deve ser degustado na temperatura ambiente. Mas isso pode fazer com que a sensação do álcool aumente e você sinta ainda mais calor. 

ESPUMANTES

Eu sou fã de espumantes. As borbulhas são refrescantes e costumam agradar a todos, até mesmo quem não abre mão de uma cervejinha.
Brut, Extra Brut e Nature são secos, com açúcar residual bem sutil.
Já o Demi-Sec e o Moscatel são doces, e vale até colocar uma pedrinha de gelo pra não ficarem enjoativos e também para realçar seus sabores. Espumantes nacionais são sempre ótimas escolhas.
Garrafa e taças de espumante
Refrescantes, os espumantes costumam agradar a todos  Crédito: Shutterstock

BRANCOS

A Sauvignon Blanc e a Chardonnay são as uvas mais usadas na produção de vinhos brancos.  A primeira, mais ácida e herbácea, é ótima para acompanhar peixes e frutos do mar, ou até mesmo para abrir os trabalhos.
Já a Chardonnay, no geral, é mais untuosa. A cepa tem um aroma característico de abacaxi e um pouco mais de corpo.

ROSÉS

Os rosés também são grandes aliados no verão. Jovens, frescos e fáceis de serem apreciados, têm aromas frutados e alguns bem florais. Os rótulos com a tampa de rosca (screw cap) sinalizam que eles de fato foram feitos para serem consumidos logo.
Vinhos rosés
Os rosés são jovens, frescos e fáceis de beber Crédito: Shutterstock

TINTOS DE VERÃO

Temos ainda os tintos, preferidos da maioria. Mas convenhamos que taninos, notas amadeiradas e alto teor alcoólico não combinam muito bem com o calor. A não ser que o seu ar-condicionado esteja ligado e bombando na hora de beber.
Os tintos de Pinot Noir são mais adequados para o verão, pois a uva tem a casca mais fina, e por isso eles são menos tânicos. Na estação quente, a dica é optar pelos tintos leves e jovens.
Confira algumas boas opções:

01

Espumante Ballade Rosé Brut

Leve e refrescante, é um vinho pensado exclusivamente para o verão. Elaborado com a uva Grenache, ele tem muita cremosidade e também aromas de frutas vermelhas. Minha dica é explorá-lo ao máximo, servindo até para compor alguns drinques ou, quem sabe, acrescentar um picolé na taça. Quanto: R$ 65, na Wine. 

02

Echo Gran Reserva Chardonnay

Esse Chardonnay chileno não tem erro. É fresco e superaromático, com bastante abacaxi, maçã, melão, pera, baunilha, coco e um toque mineral. Trata-se de um gran reserva que amadureceu seis meses em barris de carvalho francês e americano, mas não traz excessos. É muito macio e acompanha bem peixe, carne branca e queijo. Você pode levar para uma festa da piscina que vai fazer bonito. Quanto: R$ 89,90, na Vila Porto. (27) 99650-6233.

03

Wave Rosso IGT

Produzido na região da Sicília pela Cantina Settesoli, é um vinho bastante autêntico que também tem a cara do verão, mesmo sendo tinto. Suas uvas são Nerello Mascalles, Syrah e Merlot. É um vinho refrescante por conta de sua acidez elevada e equilibrada. Os taninos estão presentes, mas são macios. Não esqueça de servi-lo com aproximadamente 16ºC. O bacana é que esse vinho tem tampa de rosca (screw cap) e faz parte de uma edição de rótulos colecionáveis: cada garrafa traz um selo diferente e bem sugestivo para o calor. Quanto: R$ 59,90, na Portto Wines. (27) 99648-2656.

04

Mysterius Espumante Brut Prosecco

Não poderia deixar de indicar um vinho em lata. Já falamos aqui sobre esse produto e posso afirmar que ele tem tudo a ver com as temperaturas mais altas, afinal, é bem prático e fácil de consumir. O Mysterius é elaborado pela vinícola Guatambu, na Campanha Gaúcha. Fazem ainda o branco, o rosé e o tinto. Esse que estou indicando é o Prosecco, que traz borbulhas bem delicadas, é cremoso e muito refrescante. São 270 ml na latinha, o que equivale a mais ou menos duas taças. Quanto: R$ 25, na Seleção Terroir. (27) 98162-9011. 

Veja Também

As melhores cervejas artesanais produzidas no ES em 2022

Vinhos naturais estão na moda: saiba mais sobre essa tendência

Ícone da narração, Galvão Bueno também é craque nos vinhos

Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

Tópicos Relacionados

Gastronomia vinhos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro
Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados