Conheça os melhores tipos de vinho para consumir no verão

É fato que o consumo de vinho aumenta no inverno, mas no verão a bebida costuma ser deixada um pouco de lado.

Porém, ao contrário do que muitos pensam, ela é também uma ótima alternativa para se refrescar.

Na estação quente, o ideal é que sejam escolhidos vinhos mais leves, como os espumantes, os brancos e os rosés, mas existem ainda os tintos mais delicados, conhecidos como tintos de verão, que podem até ser degustados mais gelados.

TEMPERATURA DE SERVIÇO

Para consumir vinho no verão, a grande dica é ficar de olho na temperatura da bebida. Para que o seu vinho esteja ainda mais agradável, é importante servi-lo gelado.

A temperatura de serviço dos espumantes deve ficar entre 4ºC e 8ºC, a dos brancos entre 6ºC e 8ºC e a dos tintos entre 12ºC e 14ºC.

Para que o seu vinho fique ainda mais agradável, sirva gelado. Crédito: Shutterstock

Se você estiver na praia ou na piscina, certifique-se de que haja por perto um balde com gelo ou até mesmo um cooler, para que os vinhos se mantenham frescos até o final da garrafa.

Esse cuidado faz toda a diferença, pois há quem pense que vinho deve ser degustado na temperatura ambiente. Mas isso pode fazer com que a sensação do álcool aumente e você sinta ainda mais calor.

ESPUMANTES

Eu sou fã de espumantes. As borbulhas são refrescantes e costumam agradar a todos, até mesmo quem não abre mão de uma cervejinha.

Brut, Extra Brut e Nature são secos, com açúcar residual bem sutil.

Já o Demi-Sec e o Moscatel são doces, e vale até colocar uma pedrinha de gelo pra não ficarem enjoativos e também para realçar seus sabores. Espumantes nacionais são sempre ótimas escolhas.

Refrescantes, os espumantes costumam agradar a todos Crédito: Shutterstock

BRANCOS

A Sauvignon Blanc e a Chardonnay são as uvas mais usadas na produção de vinhos brancos. A primeira, mais ácida e herbácea, é ótima para acompanhar peixes e frutos do mar, ou até mesmo para abrir os trabalhos.

Já a Chardonnay, no geral, é mais untuosa. A cepa tem um aroma característico de abacaxi e um pouco mais de corpo.

ROSÉS

Os rosés também são grandes aliados no verão. Jovens, frescos e fáceis de serem apreciados, têm aromas frutados e alguns bem florais. Os rótulos com a tampa de rosca (screw cap) sinalizam que eles de fato foram feitos para serem consumidos logo.

Os rosés são jovens, frescos e fáceis de beber Crédito: Shutterstock

TINTOS DE VERÃO

Temos ainda os tintos, preferidos da maioria. Mas convenhamos que taninos, notas amadeiradas e alto teor alcoólico não combinam muito bem com o calor. A não ser que o seu ar-condicionado esteja ligado e bombando na hora de beber.

Os tintos de Pinot Noir são mais adequados para o verão, pois a uva tem a casca mais fina, e por isso eles são menos tânicos. Na estação quente, a dica é optar pelos tintos leves e jovens.

Confira algumas boas opções: