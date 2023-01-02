Conheça os melhores tipos de vinho para consumir no verão

É fato que o consumo de vinho aumenta no inverno, mas no verão a bebida costuma ser deixada um pouco de lado.
Porém, ao contrário do que muitos pensam, ela é também uma ótima alternativa para se refrescar.
Na estação quente, o ideal é que sejam escolhidos vinhos mais leves, como os espumantes, os brancos e os rosés, mas existem ainda os tintos mais delicados, conhecidos como tintos de verão, que podem até ser degustados mais gelados.
TEMPERATURA DE SERVIÇO
Para consumir vinho no verão, a grande dica é ficar de olho na temperatura da bebida. Para que o seu vinho esteja ainda mais agradável, é importante servi-lo gelado.
A temperatura de serviço dos espumantes deve ficar entre 4ºC e 8ºC, a dos brancos entre 6ºC e 8ºC e a dos tintos entre 12ºC e 14ºC.
Se você estiver na praia ou na piscina, certifique-se de que haja por perto um balde com gelo ou até mesmo um cooler, para que os vinhos se mantenham frescos até o final da garrafa.
Esse cuidado faz toda a diferença, pois há quem pense que vinho deve ser degustado na temperatura ambiente. Mas isso pode fazer com que a sensação do álcool aumente e você sinta ainda mais calor.
ESPUMANTES
Eu sou fã de espumantes. As borbulhas são refrescantes e costumam agradar a todos, até mesmo quem não abre mão de uma cervejinha.
Brut, Extra Brut e Nature são secos, com açúcar residual bem sutil.
Já o Demi-Sec e o Moscatel são doces, e vale até colocar uma pedrinha de gelo pra não ficarem enjoativos e também para realçar seus sabores. Espumantes nacionais são sempre ótimas escolhas.
BRANCOS
A Sauvignon Blanc e a Chardonnay são as uvas mais usadas na produção de vinhos brancos. A primeira, mais ácida e herbácea, é ótima para acompanhar peixes e frutos do mar, ou até mesmo para abrir os trabalhos.
Já a Chardonnay, no geral, é mais untuosa. A cepa tem um aroma característico de abacaxi e um pouco mais de corpo.
ROSÉS
Os rosés também são grandes aliados no verão. Jovens, frescos e fáceis de serem apreciados, têm aromas frutados e alguns bem florais. Os rótulos com a tampa de rosca (screw cap) sinalizam que eles de fato foram feitos para serem consumidos logo.
TINTOS DE VERÃO
Temos ainda os tintos, preferidos da maioria. Mas convenhamos que taninos, notas amadeiradas e alto teor alcoólico não combinam muito bem com o calor. A não ser que o seu ar-condicionado esteja ligado e bombando na hora de beber.
Os tintos de Pinot Noir são mais adequados para o verão, pois a uva tem a casca mais fina, e por isso eles são menos tânicos. Na estação quente, a dica é optar pelos tintos leves e jovens.
Confira algumas boas opções:
01
Espumante Ballade Rosé Brut
Leve e refrescante, é um vinho pensado exclusivamente para o verão. Elaborado com a uva Grenache, ele tem muita cremosidade e também aromas de frutas vermelhas. Minha dica é explorá-lo ao máximo, servindo até para compor alguns drinques ou, quem sabe, acrescentar um picolé na taça. Quanto: R$ 65, na Wine.
02
Echo Gran Reserva Chardonnay
Esse Chardonnay chileno não tem erro. É fresco e superaromático, com bastante abacaxi, maçã, melão, pera, baunilha, coco e um toque mineral. Trata-se de um gran reserva que amadureceu seis meses em barris de carvalho francês e americano, mas não traz excessos. É muito macio e acompanha bem peixe, carne branca e queijo. Você pode levar para uma festa da piscina que vai fazer bonito. Quanto: R$ 89,90, na Vila Porto. (27) 99650-6233.
03
Wave Rosso IGT
Produzido na região da Sicília pela Cantina Settesoli, é um vinho bastante autêntico que também tem a cara do verão, mesmo sendo tinto. Suas uvas são Nerello Mascalles, Syrah e Merlot. É um vinho refrescante por conta de sua acidez elevada e equilibrada. Os taninos estão presentes, mas são macios. Não esqueça de servi-lo com aproximadamente 16ºC. O bacana é que esse vinho tem tampa de rosca (screw cap) e faz parte de uma edição de rótulos colecionáveis: cada garrafa traz um selo diferente e bem sugestivo para o calor. Quanto: R$ 59,90, na Portto Wines. (27) 99648-2656.
04
Mysterius Espumante Brut Prosecco
Não poderia deixar de indicar um vinho em lata. Já falamos aqui sobre esse produto e posso afirmar que ele tem tudo a ver com as temperaturas mais altas, afinal, é bem prático e fácil de consumir. O Mysterius é elaborado pela vinícola Guatambu, na Campanha Gaúcha. Fazem ainda o branco, o rosé e o tinto. Esse que estou indicando é o Prosecco, que traz borbulhas bem delicadas, é cremoso e muito refrescante. São 270 ml na latinha, o que equivale a mais ou menos duas taças. Quanto: R$ 25, na Seleção Terroir. (27) 98162-9011.