Ícone da narração esportiva, Galvão Bueno também é craque nos vinhos

Galvão Bueno, o narrador esportivo mais famoso do Brasil, define-se como um “vendedor de emoções”.

É difícil achar alguém que não tenha vibrado com suas locuções épicas em grandes momentos do futebol e da Fórmula 1. O que muita gente talvez não saiba é que ele é também um grande apreciador de vinhos e tem até uma vinícola no Rio Grande Sul.

Trata-se da Bueno Wines, fundada em 2009. Como bom amante dos rótulos franceses, Galvão optou por iniciar sua jornada com um vinho tinto, de corte bordalês: o Bueno Paralelo 31, cujo nome refere-se ao local escolhido para instalar sua vinícola, em Candiota, na Campanha Gaúcha.

Galvão Bueno fundou sua vinícola em 2009 Crédito: Bueno Wines/Divulgação

A região foi apelidada pelo locutor como a Califórnia Brasileira justamente por ser mais plana, ter pouca incidência de chuva e temperaturas que podem chegar aos 40ºC no verão. Em 2013, Galvão tornou-se um dos sócios da Miolo Wine Group, também no Rio Grande do Sul.

Além dos vinhos elaborados no Brasil, Galvão também lançou rótulos feitos na Itália em parceria com o enólogo Roberto Cipresso. Um deles foi o Bueno-Cipresso Brunello di Montalcino, produzido com uvas da Toscana e que conquistou diversos prêmios.

BIEN AMIGOS

Os vinhos do Galvão Bueno conquistaram tanto prestígio que o narrador decidiu arriscar-se um pouco mais, deixando de lado a rivalidade histórica do futebol entre Brasil e Argentina para celebrar a irmandade vitivinícola dos dois países com o vinho Bien Amigos.

Lançado em novembro deste ano, no início da Copa do Mundo Fifa Catar 2022, o rótulo é uma mistura da tradicional uva argentina Malbec com a Merlot brasileira.

“A rivalidade com a Argentina é muito mais no campo do futebol do que qualquer outra coisa, e eu alimentei isso por muitos anos. Mas fora dos campos, a história é outra. Brasil e Argentina juntos têm uma marca muito forte e nossa expectativa é a de que Bien Amigos seja um sucesso”, comentou Galvão durante o lançamento.

Bien Amigos é um blend de uvas Malbec e Merlot Crédito: Bueno Wines/Divulgação

O Bien Amigos é uma parceria entre a bodega argentina Dante Robino e a Bueno Wines. São apenas 18 mil garrafas, o que também não foi uma escolha aleatória, pois o número representa a trajetória de Galvão Bueno atuando em Copas do Mundo. Até o último jogo da edição do torneio em andamento, ele somará pouco mais de dezoito mil dias como narrador da competição.

Por aqui, seguimos na torcida para que Galvão narre a final com a conquista do hexa no Catar. E para encher a taça durante a Copa, aqui vão três sugestões de vinhos assinados por ele:

01 Espumante Bueno Vic Brut Quanto: R$ 89, no site da Elaborado com o método Charmat e as uvas Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Cabernet Sauvignon, é um espumante diferente, que demonstra muito bem a essência da Campanha Gaúcha. Bastante rico de aroma, com frutas tropicais e vermelhas e destaque para abacaxi, pera e cassis. Na boca, mostra perlage delicada e uma untuosidade gostosa resultante do processo de elaboração com battonages (quando as leveduras são mexidas nos tanques). Isso acaba trazendo mais complexidade para a bebida.R$ 89, no site da Portus Cale 02 Bueno Dante Robino Bien Amigos Quanto: R$ 91,86, no site da O blend que une Brasil e Argentina é um vinho jovem, com muitas notas de frutas vermelhas bem maduras, ameixas e algum toque de pimenta. Bem equilibrado, com taninos macios e frutado, é um vinho fácil de agradar e que pode combinar tanto com a brasileiríssima feijoada como com o famoso churrasco argentino. Rótulo festivo, pode até ser apreciado um pouco mais gelado, entre 14º e 16ºC.R$ 91,86, no site da Bueno Wines 03 Bueno La Valletta Sangiovese 2014 Sangiovese é a uva mais importante da Toscana, ele é uma mistura de clássico com modernidade e essa safra em especial está no auge e pronta para o consumo. Ele traz no aroma as tradicionais notas de frutas vermelhas, acompanhadas com aromas terciários de baunilha, tabaco e notas de outras especiarias como tomilho e orégano. Um vinho muito equilibrado na boca, mas o que chama mesmo a atenção é a sua persistência. Talvez nem precise de algo para harmonizar, não pensaria em grandes coisas para não ofuscar o vinho, mais um queijo maturado vai combinar bem. Valor: R$530,36 Aonde: https://buenowines.com.br/product/bueno-la-valletta-sangiovese/