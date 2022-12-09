Ícone da narração esportiva, Galvão Bueno também é craque nos vinhos

Elaborado com o método Charmat e as uvas Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Cabernet Sauvignon, é um espumante diferente, que demonstra muito bem a essência da Campanha Gaúcha. Bastante rico de aroma, com frutas tropicais e vermelhas e destaque para abacaxi, pera e cassis. Na boca, mostra perlage delicada e uma untuosidade gostosa resultante do processo de elaboração com battonages (quando as leveduras são mexidas nos tanques). Isso acaba trazendo mais complexidade para a bebida. Quanto:
R$ 89, no site da Portus Cale
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O blend que une Brasil e Argentina é um vinho jovem, com muitas notas de frutas vermelhas bem maduras, ameixas e algum toque de pimenta. Bem equilibrado, com taninos macios e frutado, é um vinho fácil de agradar e que pode combinar tanto com a brasileiríssima feijoada como com o famoso churrasco argentino. Rótulo festivo, pode até ser apreciado um pouco mais gelado, entre 14º e 16ºC. Quanto:
R$ 91,86, no site da Bueno Wines
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Sangiovese é a uva mais importante da Toscana, ele é uma mistura de clássico com modernidade e essa safra em especial está no auge e pronta para o consumo. Ele traz no aroma as tradicionais notas de frutas vermelhas, acompanhadas com aromas terciários de baunilha, tabaco e notas de outras especiarias como tomilho e orégano. Um vinho muito equilibrado na boca, mas o que chama mesmo a atenção é a sua persistência. Talvez nem precise de algo para harmonizar, não pensaria em grandes coisas para não ofuscar o vinho, mais um queijo maturado vai combinar bem. Valor: R$530,36 Aonde: https://buenowines.com.br/product/bueno-la-valletta-sangiovese/