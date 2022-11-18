Vinhos do Vale do São Francisco ganham Indicação de Procedência

No início de novembro, a região vitivinícola do Vale do São Francisco foi reconhecida com a Indicação de Procedência (IP) para vinhos finos, nobres, espumantes naturais e moscatel.
Já falei aqui sobre o quão complexo é cultivar uvas no Nordeste do Brasil, mas, ao que tudo indica, e agora com o selo da IP, o fato de a região ser muito quente já não é mais um obstáculo.
A riqueza e a qualidade da produção no Vale têm conquistado cada vez mais apreciadores pelo mundo afora.
A indicação certifica a importância da região ao associar fatores culturais e históricos com a técnica e o saber fazer do produtor. É como um atestado da origem do produto, e essa origem está ligada a um espaço territorial delimitado e que o diferencia dos demais vinhos do mercado.
A área de produção ficou conhecida como IP dos Vinhos Tropicais e é formada por cinco municípios localizados em dois estados do Nordeste: Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande e Petrolina, em Pernambuco; Curacá e Casa Nova, na Bahia.
A produção dos vinhos tropicais sempre chamou a atenção por apresentar características bem diferentes das de outras regiões vitivinícolas.
“É o único lugar no mundo que produz, hoje, duas safras de uvas por ano, resultado das características naturais da região e do conhecimento de seus produtores. Trata-se de um marco histórico para a região”, comenta André Arruda, diretor da vinícola Rio Sol, instalada desde 2003 na cidade de Lagoa Grande, em Pernambuco.
ÁREA GEOGRÁFICA
Nem toda a produção do Vale do São Francisco poderá utilizar o selo da IP. Apenas os vinhos produzidos, engarrafados e envelhecidos 100% na área geográfica delimitada, que possui 25.138 quilômetros quadrados, e dos estilos também já estabelecidos pela Indicação de Procedência.
“A expectativa é de que, com a certificação, a projeção do Vale do São Francisco como produtor de vinhos de qualidade aumente, e que mais pessoas e turistas visitem a região em busca de seus vinhos, do enoturismo e de conhecer o método de cultivo particular e único no mundo”, antecipa Arruda.
Se você ainda não provou nenhum vinho tropical, veja abaixo uma lista com três rótulos que permitem conhecer melhor esse incrível terroir brasileiro.
01
Rio Sol Cabernet Sauvignon 2019
A uva Cabernet Sauvignon do Vale do São Francisco tem características bem diferentes da de outras regiões do Brasil. Nesse rótulo, ela aparece mais potente, com taninos bem marcantes. É um vinho encorpado, mas com frescor que torna delicado o próximo gole. Na boca, as frutas são bem maduras e dá para perceber notas de goiaba e de frutas silvestres. Para harmonizar, sugiro pratos também volumosos, como carnes vermelhas com gordura. Vale a pena, principalmente pelo bom preço. Quanto: R$ 39,9, no supermercado EPA Reta da Penha, em Vitória. (27) 3227-9737.
02
Espumante TerraNova Brut Rosé
É o primeiro espumante brasileiro elaborado com a uva Grenache que adaptou-se bem ao calor do país. Vinificado pelo método charmat, na região tropical do Vale do São Francisco, tem perlage delicada e aromas de frutas vermelhas, como morango e framboesa. É uma bebida festiva, fácil de harmonizar e de agradar. Quanto: R$ 52,80, no supermercado Perim. (27) 3357-2000.
03
Miolo Testardi Syrah 2020
O termo italiano “Testardi” significa teimoso e remete à obstinação e persistência dessa uva cultivada em um local improvável como o Vale do São Francisco. É um grande vinho, potente, altamente estruturado e com grande potencial de guarda. Amadureceu por 12 meses em carvalho francês e traz aromas complexos, com frutas maduras, notas de especiarias e tabaco. Bastante surpreendente. Recomendo aerar por 30 minutos antes de degustar. Quanto R$ 199,99, no supermercado Carone. (27) 3382-3050.