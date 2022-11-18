Vinhos do Vale do São Francisco ganham Indicação de Procedência

No início de novembro, a região vitivinícola do Vale do São Francisco foi reconhecida com a Indicação de Procedência (IP) para vinhos finos, nobres, espumantes naturais e moscatel.

A riqueza e a qualidade da produção no Vale têm conquistado cada vez mais apreciadores pelo mundo afora.

A indicação certifica a importância da região ao associar fatores culturais e históricos com a técnica e o saber fazer do produtor. É como um atestado da origem do produto, e essa origem está ligada a um espaço territorial delimitado e que o diferencia dos demais vinhos do mercado.

Vinhedo da vinícola Rio Sol no Vale do São Francisco Crédito: Helder Ferrer

A área de produção ficou conhecida como IP dos Vinhos Tropicais e é formada por cinco municípios localizados em dois estados do Nordeste: Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande e Petrolina, em Pernambuco; Curacá e Casa Nova, na Bahia.

A produção dos vinhos tropicais sempre chamou a atenção por apresentar características bem diferentes das de outras regiões vitivinícolas.

“É o único lugar no mundo que produz, hoje, duas safras de uvas por ano, resultado das características naturais da região e do conhecimento de seus produtores. Trata-se de um marco histórico para a região”, comenta André Arruda, diretor da vinícola Rio Sol, instalada desde 2003 na cidade de Lagoa Grande, em Pernambuco.

ÁREA GEOGRÁFICA

Nem toda a produção do Vale do São Francisco poderá utilizar o selo da IP. Apenas os vinhos produzidos, engarrafados e envelhecidos 100% na área geográfica delimitada, que possui 25.138 quilômetros quadrados, e dos estilos também já estabelecidos pela Indicação de Procedência.

“A expectativa é de que, com a certificação, a projeção do Vale do São Francisco como produtor de vinhos de qualidade aumente, e que mais pessoas e turistas visitem a região em busca de seus vinhos, do enoturismo e de conhecer o método de cultivo particular e único no mundo”, antecipa Arruda.

Se você ainda não provou nenhum vinho tropical, veja abaixo uma lista com três rótulos que permitem conhecer melhor esse incrível terroir brasileiro.