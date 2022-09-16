Confraria de vinho: o que é, para que serve e como funciona

Confraria de vinho: se você ainda não faz parte de alguma, certamente conhece alguém que participa ou já foi até mesmo convidado para integrar um desses grupos.

As confrarias, cada vez mais, estão se tornando comuns entre os apreciadores da bebida. Reunir amigos, trocar ideias e degustar bons rótulos é uma forma de aprender sobre vinhos.

Mas não se trata apenas de lazer. A ideia principal desse tipo de reunião é também estudar junto. Existem diversas confrarias espalhadas pelo país, e algumas são até mesmo segmentadas - grupos só de mulheres ou degustações mais específicas, com apreciadores apenas de espumantes ou de vinhos licorosos.

Confrarias estão se tornando mais comuns entre apreciadores de vinho Crédito: Shutterstock

As possibilidades e ideias para montar um grupo são infinitas, mas independentemente do formato, o fato é que as confrarias de vinho são divertidas e proporcionam momentos de alegria e muito aprendizado.

No Espírito Santo, uma das mais antigas é a CAVES, Confraria dos Amigos do Vinho do ES, que foi fundada em 1993 e vai completar 30 anos de existência em 2023.

O grupo foi criado quando dez amigos decidiram se encontrar dez vezes por ano para se dedicar ao estudo do vinho e usufruir, em conjunto, dos prazeres da bebida.

“Hoje somos oitos membros atuantes. Para fazer parte, o pretendente tem que ser um amante do vinho. Necessita também ter conhecimento básico, ser convidado por um dos confrades e depois ainda ser aprovado por todos os outros integrantes”, explica o chef e sommelier Paulo Gaudio, que está na confraria desde o início.

REGRAS IMPORTANTES

Escolher um nome para o grupo e montar uma estrutura com diretor e até mesmo um tesoureiro, para cuidar da parte financeira, ajuda a evitar improvisos.

Para o funcionamento, é importante que outras regras também sejam estabelecidas, como: estipular um valor para os vinhos que serão comprados, definir um tema para que o encontro seja enriquecedor, preparar fichas de degustação e definir o local e a periodicidade dos encontros.

Ter tudo isso bem organizado deixará a brincadeira um pouco mais séria, mas é o que fará com que o grupo cresça e atinja seu objetivo.

Para o médico Rudiney Fonseca, atual diretor da CAVES, os encontros não servem apenas para engrandecer o conhecimento sobre vinhos. “Além de pensar o vinho, buscamos entender qual foi a proposta do produtor e ver o vinho além de um negócio. Agregamos ainda prazer, felicidade, carinho, bons momentos e um bate-papo gostoso até começar uma amizade que se intensifique. Usamos o vinho como um catalisador de ideias e principalmente de sensações. Penso de coração que melhorei muito como pessoa depois que comecei a pensar o vinho”, explica.

Ao organizar os encontros, também é importante pensar na comida. Embora o tema seja vinho, é preciso pensar na água e também em alguma refeição que harmonize com o tema.

Como o consumo de vinho e as confrarias estão crescendo pelo país, alguns restaurantes e adegas já realizam atendimento especializado para esses grupos. Veja abaixo cinco lugares que contam com estrutura para receber confrarias na Grande Vitória.