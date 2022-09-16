Confraria de vinho: o que é, para que serve e como funciona

Confraria de vinho: se você ainda não faz parte de alguma, certamente conhece alguém que participa ou já foi até mesmo convidado para integrar um desses grupos.
As confrarias, cada vez mais, estão se tornando comuns entre os apreciadores da bebida. Reunir amigos, trocar ideias e degustar bons rótulos é uma forma de aprender sobre vinhos.
Mas não se trata apenas de lazer. A ideia principal desse tipo de reunião é também estudar junto. Existem diversas confrarias espalhadas pelo país, e algumas são até mesmo segmentadas - grupos só de mulheres ou degustações mais específicas, com apreciadores apenas de espumantes ou de vinhos licorosos.
As possibilidades e ideias para montar um grupo são infinitas, mas independentemente do formato, o fato é que as confrarias de vinho são divertidas e proporcionam momentos de alegria e muito aprendizado.
No Espírito Santo, uma das mais antigas é a CAVES, Confraria dos Amigos do Vinho do ES, que foi fundada em 1993 e vai completar 30 anos de existência em 2023.
O grupo foi criado quando dez amigos decidiram se encontrar dez vezes por ano para se dedicar ao estudo do vinho e usufruir, em conjunto, dos prazeres da bebida.
“Hoje somos oitos membros atuantes. Para fazer parte, o pretendente tem que ser um amante do vinho. Necessita também ter conhecimento básico, ser convidado por um dos confrades e depois ainda ser aprovado por todos os outros integrantes”, explica o chef e sommelier Paulo Gaudio, que está na confraria desde o início.
REGRAS IMPORTANTES
Escolher um nome para o grupo e montar uma estrutura com diretor e até mesmo um tesoureiro, para cuidar da parte financeira, ajuda a evitar improvisos.
Para o funcionamento, é importante que outras regras também sejam estabelecidas, como: estipular um valor para os vinhos que serão comprados, definir um tema para que o encontro seja enriquecedor, preparar fichas de degustação e definir o local e a periodicidade dos encontros.
Ter tudo isso bem organizado deixará a brincadeira um pouco mais séria, mas é o que fará com que o grupo cresça e atinja seu objetivo.
Para o médico Rudiney Fonseca, atual diretor da CAVES, os encontros não servem apenas para engrandecer o conhecimento sobre vinhos. “Além de pensar o vinho, buscamos entender qual foi a proposta do produtor e ver o vinho além de um negócio. Agregamos ainda prazer, felicidade, carinho, bons momentos e um bate-papo gostoso até começar uma amizade que se intensifique. Usamos o vinho como um catalisador de ideias e principalmente de sensações. Penso de coração que melhorei muito como pessoa depois que comecei a pensar o vinho”, explica.
Ao organizar os encontros, também é importante pensar na comida. Embora o tema seja vinho, é preciso pensar na água e também em alguma refeição que harmonize com o tema.
Como o consumo de vinho e as confrarias estão crescendo pelo país, alguns restaurantes e adegas já realizam atendimento especializado para esses grupos. Veja abaixo cinco lugares que contam com estrutura para receber confrarias na Grande Vitória.
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WINE GARDEN
Com jardim na área externa, o bistrô e wine bar tem uma sala privativa climatizada para encontros de confrarias e degustações, com capacidade para até 16 pessoas. A seleção dos rótulos pode ser feita pela própria equipe de sommeliers do restaurante, assim como a sugestão dos pratos para a harmonização. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041. FOTOS: Reprodução/Instagram
02
CASA MERCANTE
O espaço já nasceu pensado para receber grupos de apreciadores de vinho. Bastante amplo, atende desde jantares formais até eventos descontraídos. Quem quiser cozinhar ou contratar um chef para compor o evento tem uma cozinha disponível no local. Av. 15 de novembro, 843, Vila Velha. (27) 99977-3682.
03
BACCO PRAIA DO CANTO
O restaurante conta com ambiente e cardápio exclusivos para eventos. São três espaços disponíveis para a escolha da confraria de acordo com a quantidade de pessoas. O local conta com uma imponente adega e uma extensa carta de vinhos. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto, Vitória. (27) 99736-9099.
04
BALTHAZAR
O restaurante tem uma das maiores adegas climatizadas do Espírito Santo, tanto que é composta por dois espaços exclusivos, um em cada andar. O restaurante valoriza bastante os vinhos especiais brasileiros e traz no portfólio grandes ícones, como Château Petrus e Château Lafite. Excelente para grupos que gostam de definir temas específicos para seus encontros. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 99807-9259.
05
CASA DE SOMMELIER
A casa de sommelier é exclusiva para realizar degustações técnicas, a luz e todo o ambiente foram elaborados para que nada comprometa na avaliação de um vinho. Além de aulas que podem ser contratadas com os sommeliers do grupo para degustações guiadas, podem também ser realizados no espaço: jantares harmonizados e workshops sobre o vinho. O serviço da curadoria para a escolha dos rótulos também pode ser contratado. Endereço: Shopping Praia da Costa, sala1013 (027) 99965-3668 ou (027) 99312-5846