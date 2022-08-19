Primitivo, a uva italiana dos vinhos queridinhos do momento

01

Epicuro Primitivo Puglia IGP - Itália

Os vinhos de Puglia costumam estar prontos para o consumo, com notas mais florais, e são fáceis de gostar. O Epicuro, produzido por uma das vinícolas mais premiadas da Itália, é exatamente assim: traz no nariz notas de flores violetas e de frutas negras, como ameixa e blueberry, e um toque mais mentolado. Na boca, é redondo e tem um final bem persistente. Docinho para quem é fã da uva. Quanto: R$ 146,48 pelo site da Mistral (www.mistral.com.br).

02

Conte di Campaino Primitivo di Manduria DOC - Itália

Um legítimo Primitivo de Manduria, com mais estrutura e potencial de guarda. Sua cor traz reflexos alaranjados, indicando o tempo de descanso antes de ir para o mercado. Os aromas são mais intensos e complexos, com notas de ameixa madura, cereja negras, compota e especiarias, como noz moscada, baunilha e canela. Na boca, tem final persistente e taninos marcantes. É interessante aerar na taça ou no decanter antes de consumir. Para harmonizar, aposte em uma sobremesa como panna cotta com calda de ameixa ou em queijos mais salgados, para contrastar com a doçura do vinho. Quanto: R$ 175, pelo site www.viavinum.com.br.

03

Primitivo di Ferrari 2021 - Brasil

Também existe Primitivo plantada no Brasil. Alguns produtores corajosos, com seus vinhedos experimentais, estão colhendo bons frutos. É o caso desse rótulo com uvas da Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul. Ele foi produzido pela vinícola Arte Viva e garimpado pela Empório Vino do Sul, responsável por colocá-lo no mercado. A quantidade de garrafas é bastante limitada, mas em breve deve chegar uma nova safra. Se você tiver a oportunidade de degustar, vá em frente, porque vale muito a pena. É um vinho que traz todas as características da uva, com bastante fruta vermelha fresca no olfato e gosto de compota na boca. O vinho traz um frescor muito maior, o que o deixa elegante e muito agradável. Quanto: R$ 108, no Empório Vino do Sul. (27) 99629-2848.

04

Carnivor Zinfandel 2019 - EUA