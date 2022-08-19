Primitivo, a uva italiana dos vinhos queridinhos do momento

Ao mencionar o nome da uva Primitivo, você já deve ter ouvido alguém dizer que esse é um dos seus vinhos preferidos. Até procurei dados que comprovassem a fama que essa cepa italiana tem conquistado no Brasil. Mas ainda não existe nenhum registro disso, apenas o boca a boca pra validar que ela é mesmo muito desejada.
Em passagem por Vitória esta semana para apresentar rótulos do sul da Itália, o sommelier Cassiano Borges, que também é embaixador da importadora Mistral, me explicou que essa preferência talvez ocorra pelo fato de os brasileiros terem um paladar mais voltado para coisas doces.
“O brasileiro é 'sweet tooth' (expressão usada para pessoas apaixonadas por doces) e gosta normalmente de tintos com taninos mais marcantes e de vinhos com passagem por madeira”, destaca o sommelier. E a Primitivo apresenta na taça tudo isso aí.
A uva inclusive tem esse nome por conta de seu amadurecimento precoce, embora geralmente seja colhida mais tarde, com um elevado grau de maturação - o que influencia nitidamente nas características finais dos vinhos, com um açúcar residual bem típico.
Cassiano afirma que a fama da Primitivo veio mesmo por causa da Primitivo de Manduria, uma região com Denominação de Origem Controlada e Geográfica (DOCG) para produzir e vinificar essa uva.
Manduria tem um solo muito diferenciado, que traz acidez para o vinho, então eles conseguem colher a uva sobremadura, o que em tese faria também que ela tivesse uma acidez baixa, mas com a contrapartida desse solo especial da DOCG. O resultado é um vinho com teor alcoólico elevado, açúcar residual, mas ainda assim equilibrado porque tem essa acidez que vem do solo.
Os Primitivos de Puglia, região onde fica Manduria, também são famosos, mas apresentam características um pouco diferentes. No geral são rótulos mais jovens e prontos para o consumo.
Outro lugar onde a uva também merece destaque, mas aí com um nome diferente, é nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Conhecida lá como Zinfandel, trata-se de uma mutação somática da casta italiana comprovada com testes genéticos.
O vinho tinto da Primitivo é, geralmente, bem denso e frutado. Os aromas que mais se acentuam nele são os de frutas vermelhas e negras. Exemplares mais evoluídos já trazem algumas notas de especiarias doces. Na boca, mostra-se fácil de beber, com essa pitadinha de açúcar bem fácil de reconhecer e que também ajuda a "amaciar" o líquido.
Para entender melhor as diferentes características dos vinhos de Primitivo, sugiro quatro rótulos:
01
Epicuro Primitivo Puglia IGP - Itália
Os vinhos de Puglia costumam estar prontos para o consumo, com notas mais florais, e são fáceis de gostar. O Epicuro, produzido por uma das vinícolas mais premiadas da Itália, é exatamente assim: traz no nariz notas de flores violetas e de frutas negras, como ameixa e blueberry, e um toque mais mentolado. Na boca, é redondo e tem um final bem persistente. Docinho para quem é fã da uva. Quanto: R$ 146,48 pelo site da Mistral (www.mistral.com.br).
02
Conte di Campaino Primitivo di Manduria DOC - Itália
Um legítimo Primitivo de Manduria, com mais estrutura e potencial de guarda. Sua cor traz reflexos alaranjados, indicando o tempo de descanso antes de ir para o mercado. Os aromas são mais intensos e complexos, com notas de ameixa madura, cereja negras, compota e especiarias, como noz moscada, baunilha e canela. Na boca, tem final persistente e taninos marcantes. É interessante aerar na taça ou no decanter antes de consumir. Para harmonizar, aposte em uma sobremesa como panna cotta com calda de ameixa ou em queijos mais salgados, para contrastar com a doçura do vinho. Quanto: R$ 175, pelo site www.viavinum.com.br.
03
Primitivo di Ferrari 2021 - Brasil
Também existe Primitivo plantada no Brasil. Alguns produtores corajosos, com seus vinhedos experimentais, estão colhendo bons frutos. É o caso desse rótulo com uvas da Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul. Ele foi produzido pela vinícola Arte Viva e garimpado pela Empório Vino do Sul, responsável por colocá-lo no mercado. A quantidade de garrafas é bastante limitada, mas em breve deve chegar uma nova safra. Se você tiver a oportunidade de degustar, vá em frente, porque vale muito a pena. É um vinho que traz todas as características da uva, com bastante fruta vermelha fresca no olfato e gosto de compota na boca. O vinho traz um frescor muito maior, o que o deixa elegante e muito agradável. Quanto: R$ 108, no Empório Vino do Sul. (27) 99629-2848.
04
Carnivor Zinfandel 2019 - EUA
Na Califórnia, a Primitivo é a Zinfandel, considerada a joia do Napa Valley. Os vinhos americanos costumam se apresentar um pouco mais encorpados, com taninos mais marcantes, e são bem mais alcoólicos também. O Carnivor tem ainda amadurecimento em madeira, o que traz um toque ainda mais abaunilhado e aumenta a sensação de dulçor. Essa é uma das características que faz a Zinfandel colecionar vários fãs. Quanto: R$ 141,24 na Wine (www.wine.com.br).