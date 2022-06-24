Veja dicas de vinhos encorpados para curtir o inverno com a taça cheia

Vitejo Gran Reserva Cabernet Sauvignon (Chile)

Vou começar a lista sugerindo um vinho branco, obviamente mais opulento e cremoso, que não necessariamente precisa ser bebido muito gelado. Ele tem alto teor de álcool para aquecer tanto quanto qualquer tinto. Trata-se do Chardonnay da vinícola brasileira Torcello, com quatro meses de passagem por carvalho e 13% de álcool. As notas de baunilha, abacaxi e pêssego em calda mostram toda a intensidade desse vinho logo no aroma. Você pode servi-lo entre 12ºC e 14ºC, e vai bem com qualquer comidinha disponível na geladeira. Quanto: R$ 148, na Empório Vino Sul. (27) 99629-2848.

Esse nacional produzido no Vale do São Francisco com uvas amadurecidas em pleno sol da Bahia tem o poder de lhe deixar bem quentinho em um dia frio. São três uvas: Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon e Syrah. A passagem de seis meses em barricas de carvalho francês deixou o vinho delicado, com boa acidez e taninos macios. Para harmonizar, vá de fondue de queijo, carnes grelhadas ou massas. Não tem erro. Quanto: R$ 62,90, nos supermercados da Central de Compras. (27) 3267-1255.

Um blend de uvas portuguesas com 14% de álcool e um equilíbrio maravilhoso. Para aqueles que se incomodam um pouco com a sensação de queimação do álcool, a dica é: antes de degustá-lo, deixe descansar na taça por uns 15 minutos ou use um aerador. Os aromas de frutas maduras e notas defumadas convidam para um próximo gole. É daqueles vinhos intensos que persistem na boca, ideais para bebericar sozinho na frente da lareira ou assistindo a um filme na TV. Quanto: R$ 52,98, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

Os blends são sempre boas opções de vinhos com mais corpo, e os portugueses sempre elaboram essas misturas com maestria. Esse rótulo da região do Alentejo traz Aragonez, Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Syrah. Bastante intenso nos aromas, com fruta madura, especiarias e tabaco, e uma nota sutil de menta. Na boca, é encorpado e redondo, com taninos macios e um final persistente. O vinho, que estagiou em barricas novas de carvalho francês, harmoniza até mesmo em pratos mais picantes, além de pizzas ou massas com molho de tomate. Quanto: R$ 107,90, nos supermercados São José. (27) 99657-4790.

O nome desse vinho francês é uma homenagem às antigas cabanas de pedras das regiões vitivinícolas da França, os chamados Bories, e que geralmente eram brancas (blanques) por conta do calcário. Um vinho com bastante corpo, aromas de frutas e especiarias e muita maciez em boca. Os amantes da Cabernet Sauvignon irão se encantar com esse rótulo, que traz uma tipicidade diferente. Para harmonizar, aposte em uma sopa mais cremosa, em carne de panela e até mesmo em uma polenta com molho e queijo. Quanto: R$ 68, no supermercado Epa da Reta da Penha, em Vitória. (27) 3227-9737.

Esse vinho é uma alternativa para provar um Malbec diferente dos normalmente encontrados no Brasil (que são geralmente de origem argentina). O Les Galets foi produzido no Sudoeste da França. É um vinho frutado, com taninos suaves e sabor doce ao final da degustação. Dá para sentir nele notas leves e discretas de baunilha. Pratos com carne e queijo harmonizam, mas minha aposta mesmo para esse Malbec é um fondue salgado. Quanto: R$ 72,50, na Vila Porto. (27) 99650-6233.