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Fim de semana

Festival do Vinho em Domingos Martins reúne música e gastronomia

Evento retorna ao Rancho Lua Grande nos dias 24 e 25 de junho, com 15 rótulos da bebida, "chope de vinho", praça de alimentação e mais de 20 shows
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 19:00

Com temperaturas mínimas em torno dos 13ºC, Domingos Martins recebe neste fim de semana, nos dias 24 e 25 de junho, a 27ª edição do Festival do Vinho. A bebida que dá nome ao evento, mais famoso pelo casting musical com atrações de renome, ganha um novo status este ano.
Estarão à venda no festival, realizado no Rancho Lua Grande, 15 rótulos finos de seis países diferentes, além do já tradicional "chope de vinho" (R$ 18/500ml).  No palco e na tenda, o agito ficará por conta das mais de 20 bandas, duplas e DJs. É a retomada da festa após dois anos de pausa devido à pandemia. 
Os vinhos selecionados para o evento são importados dos seguintes países: Chile, Itália, Portugal, Argentina e Espanha, e também haverá opções produzidas no Brasil. Os rótulos ficarão expostos em uma estação onde serão vendidos em garrafa (a partir de R$ 60). A taça de vidro para consumir a bebida custará R$ 10. 
Garrafa e taças de vinho
No festival, vinhos custarão a partir de R$ 60 a garrafa Crédito: Shutterstock
Os chilenos predominam na lista de opções. Além do tinto Calicanto, encorpado e com notas de tabaco, menta e chocolate, o público encontrará exemplares como o Santa Vita Gran Reserva Carménère, com 12 meses de maturação em barricas de carvalho francês; e os rótulos Viejo Feo Reserva, das uvas Carménère e Cabernet Sauvignon. 
Aos apreciadores de vinho que desejarem saber mais sobre a bebida, será oferecida orientação sobre as variedades à venda. Os fãs de cerveja também terão vez, com a presença das cervejarias regionais El Bigodon, Trarko e Barba Ruiva. 

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Para acompanhar os goles ou simplesmente matar a fome entre um show e outro, haverá uma praça de alimentação com caldos, capeletti, polenta, tábuas de frios, hambúrgueres, steaks, empanadas e sorvete. 
A programação musical terá estilos variados, do forró ao pop rock, passando pelo pagode e pelo sertanejo. A música eletrônica, representada por deep house, trap, prog e funk, também terá espaço no festival, com 10 DJs se revezando em uma tenda exclusiva.

CONFIRA AS ATRAÇÕES MUSICAIS

SEXTA (24/06)
  • Jackson Lima, junto com Saulo Simonassi (convidando Claudio Bocca) 
  • SambADM 
  • Banda Casaca
  • Breno & Bernardo
  • Comichão.
O cantor Cadu Caruzo, cover de Cazuza
Cadu Caruzo cantará seu tributo a Cazuza Crédito: Cadu Caruzo/Instagram
SÁBADO (25/06)
  • BlackSete (convidando Cadu Caruzo, famoso pelo tributo a Cazuza) 
  • Amaro Lima 
  • Pele Morena 
  • Macucos 
  • João Felippe e Rafael 
  • Filipe Fantin.
Os ingressos estão à venda no site (superticket.com.br) a partir de R$ 70 (meia- entrada), ou sem taxa nas lojas físicas: Restaurante Fritz Frida (Domingos Martins - em frente à praça), Sorveteria 40 Sabores (Domingos Martins - rua de lazer), Casa de Ração (Domingos Martins), Rústico da Montanha (Domingos Martins), Country Ville, (Cariacica- Campo Grande), Country Ville (Serra - Laranjeiras).
27º FESTIVAL DO VINHO 
Quando: 24 e 25 de junho de 2022, com abertura dos portões às 20h
Onde: Rancho Lua Grande, ao lado do portal da cidade. Rodovia João Ricardo Schorling, Domingos Martins
Mais informações: (27) 99647-2945 e @festivaldovinho (Instagram)
Ingressos: a partir de R$ 70, à venda no site Superticket.

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