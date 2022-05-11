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Música

Festival de Inverno de Domingos Martins está garantido para julho

Segundo a prefeitura do município, o evento acontece de 15 a 24 em novo formato e já conta com algumas atrações confirmadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 16:48

Festival de Inverno de Domingos Martins
Festival de Inverno de Domingos Martins volta a acontecer após dois anos de pandemia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins
Após dois anos sem acontecer, em virtude da pandemia da Covid-19, o Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins está garantido em 2022. Segundo a Prefeitura de Domingos Martins, a 27ª edição do evento acontece de 15 a 24 de julho em novo formato, honrando suas origens na tradição da música instrumental.
“Estamos muito felizes em poder voltar com as apresentações do Festival de Inverno que já faz parte da cultura do município. Neste ano, o foco será nas apresentações instrumentais, com músicos nacionais e internacionais e também nos concertos e oficinas musicais”, afirmou a secretária municipal de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer Lopes Ewald.
Algumas das atrações já confirmadas são a Banda da Polícia Militar do Espírito Santo e a Orquestra Sinfônica do ES. Consolidado como um dos mais importantes festivais de música do Estado e do País, o Festival de Inverno de Domingos Martins apostará novamente na qualidade das aulas e das apresentações, trazendo grandes nomes da música instrumental brasileira para as oficinas e para os palcos do evento. A programação completa será divulgada em breve.

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