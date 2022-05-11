Festival de Inverno de Domingos Martins está garantido para julho

Festival de Inverno de Domingos Martins volta a acontecer após dois anos de pandemia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

Após dois anos sem acontecer, em virtude da pandemia da Covid-19, o Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins está garantido em 2022. Segundo a Prefeitura de Domingos Martins, a 27ª edição do evento acontece de 15 a 24 de julho em novo formato, honrando suas origens na tradição da música instrumental.

“Estamos muito felizes em poder voltar com as apresentações do Festival de Inverno que já faz parte da cultura do município. Neste ano, o foco será nas apresentações instrumentais, com músicos nacionais e internacionais e também nos concertos e oficinas musicais”, afirmou a secretária municipal de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer Lopes Ewald.