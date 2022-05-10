Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival do Vinho retorna a Domingos Martins com atrações locais
Para curtir o friozinho

Festival do Vinho retorna a Domingos Martins com atrações locais

De Blacksete a Casaca, 27ª edição do evento acontece nos dias 24 e 25 de junho, no Rancho Lua Grande; veja programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 09:00

Banda Macucos
A banda Macucos se apresenta no sábado (25) Crédito: Divulgação
Festival do Vinho retorna a Domingos Martins com atrações locais
O Festival do Vinho de Domingos Martins está de volta. Para sua 27ª edição, que acontece nos dias 24 e 25 de junho, o evento aposta nas atrações locais. De Blacksete a Casaca, o evento promete agitar o Rancho Lua Grande.
Na sexta (24), tocam Jackson Lima, Saulo Simonassi (convidando Claudio Bocca), SambADM, Casaca, Breno & Bernardo e Comichão.
No sábado (25), é a vez de BlackSete (convidando Cadu Caruzo, famoso por seu Tributo a Cazuza), Amaro Lima, Pele Morena, Macucos, João Felippe e Rafael e Filipe Fantin.
Além da grade de shows, o público capixaba e os turistas poderão conhecer uma grande variedade de vinhos e usufruir da estrutura da praça de alimentação. A expectativa é que 5 mil pessoas passem pelo rancho nos dois dias de festa.
E é bom separaro cachecol, a bota e o casaco pois as temperaturas estão previstas para registrarem os 13º, de mínima, nos dias de Festival do Vinho.
Os ingressos estão à venda em www.superticket.com.br a partir de R$ 40 (meia entrada). A meia entrada é válida para doadores de sangue, professores, estudantes - e quem doar 1kg de alimento não perecível. A arrecadação será destinada a instituições de caridade.

SERVIÇO

  • 27º FESTIVAL DO VINHO
  • Quando: 24 de 25 de junho, a partir das 20h
  • Onde: Rancho Lua Grande - Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins – ES
  • Ingressos:  de R$ 40 (meia/dia) a R$ 140 (inteira/ passaporte 2 dias), à venda no site superticket.com.br
  • Informações: no Instagram do evento e no telefone 27- 99647.2945

Veja Também

Buteco do Gusttavo Lima terá Os Menotti e Sorriso Maroto na Serra

Jesus Vida Verão terá edições em Guarapari, Viana e Afonso Cláudio

Antara Super Club: veja detalhes do novo espaço de shows em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Domingos Martins Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados