A banda Macucos se apresenta no sábado (25) Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Festival do Vinho retorna a Domingos Martins com atrações locais

O Festival do Vinho de Domingos Martins está de volta. Para sua 27ª edição, que acontece nos dias 24 e 25 de junho, o evento aposta nas atrações locais. De Blacksete a Casaca, o evento promete agitar o Rancho Lua Grande.

Na sexta (24), tocam Jackson Lima, Saulo Simonassi (convidando Claudio Bocca), SambADM, Casaca, Breno & Bernardo e Comichão.

No sábado (25), é a vez de BlackSete (convidando Cadu Caruzo, famoso por seu Tributo a Cazuza), Amaro Lima, Pele Morena, Macucos, João Felippe e Rafael e Filipe Fantin.

Além da grade de shows, o público capixaba e os turistas poderão conhecer uma grande variedade de vinhos e usufruir da estrutura da praça de alimentação. A expectativa é que 5 mil pessoas passem pelo rancho nos dois dias de festa.

E é bom separaro cachecol, a bota e o casaco pois as temperaturas estão previstas para registrarem os 13º, de mínima, nos dias de Festival do Vinho.

Os ingressos estão à venda em www.superticket.com.br a partir de R$ 40 (meia entrada) . A meia entrada é válida para doadores de sangue, professores, estudantes - e quem doar 1kg de alimento não perecível. A arrecadação será destinada a instituições de caridade.

SERVIÇO