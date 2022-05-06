Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Antara Super Club: veja detalhes do novo espaço de shows em Vila Velha
Para curtir

Antara Super Club: veja detalhes do novo espaço de shows em Vila Velha

Complexo de entretenimento abre com apresentação do Capital Inicial e segue com atrações nacionais até dezembro. Abertura está prevista para a próxima sexta-feira (13)
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 12:51

Antara Super Club, em Vila Velha
Antara Super Club, em Vila Velha Crédito: Instagram/@antarasuperclub
O Antara Beach cresceu e abre filial em Vila Velha, na próxima semana, com novo conceito. O Antara Super Club será inaugurado na próxima sexta-feira (13), com show de Capital Inicial. No "soft opening", a banda deve tocar as músicas da turnê "Rock Day". Os ingressos custam R$ 80 e já estão à venda no site Brasil Ticket.
O espaço, localizado na Praia de Itaparica (em frente ao Taj Home Resort), será um complexo de entretenimento, no melhor estilo vivido pelos capixabas com o Multiplace Mais (Guarapari) e o extinto Maxi Place (Vitória), mas com a gastronomia sendo um diferencial. Para receber os grandes shows, o Antara Super Club conta com um deck de 2.500 m² para atender um público de até 4 mil pessoas.
Antara Super Club, em Vila Velha
Antara Super Club, em Vila Velha Crédito: Instagram/@antarasuperclub
A decoração visa ser bastante instagramável, como a unidade de Guarapari, e terá o conceito de Bali. Assim, grandes arcos mostrarão a imponência do espaço que terá banheiros com pisos de granito, estrutura de palco feita pela maior empresa de cenografia do país, e estacionamento para 250 carros. 
Os afoitos pelas novidades gastronômicas devem esperar um pouco. Tudo porque o restaurante, que contará com vista panorâmica e pratos da alta gastronomia será aberto apenas no segundo semestre. (veja abaixo o vídeo de como será o complexo de entretenimento)

SHOWS

Além do Capital Inicial, já estão com data confirmada os shows do Vintage Culture (14 de maio), Thiaguinho e Luísa Sonza (21 de maio) e a festa Outros 500 (11 de junho), com KVSH e Bhaskar. Segundo a direção, a casa já tem shows confirmados até dezembro.
Capital Inicial
Show do Capital Inicial abre o Antara Super Club Crédito: FERNANDO HIRO/DIvulgação
"A ideia é que a casa seja uma casa para atender públicos/estilos variados! E o Capital Inicial é uma referência quando o assunto é rock! Uma banda que tem um histórico muito bacana com o público capixaba!", destaca Márcio Ribeiro, sócio Booa Produções, que levará o show do Capital e da festa Outros 500.
No perfil oficial da casa no Instagram, a lista de shows ainda englobam nomes como Henrique e Juliano, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Cat Dealers, Zé Felipe, Kevinho, Skank, Matuê, Filipe Ret e Hugo e Guilherme.

Veja Também

Thiaguinho e Luísa Sonza fazem show em novo clube de Vila Velha

Fãs de Juliette cantam em fila para show e até noiva aparece no ES

Gusttavo Lima fará shows em Vitória, Linhares e Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados