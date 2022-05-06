Antara Super Club: veja detalhes do novo espaço de shows em Vila Velha

Antara Super Club, em Vila Velha Crédito: Instagram/@antarasuperclub

Antara Beach cresceu e abre filial em Vila Velha, na próxima semana, com novo conceito. O Antara Super Club será inaugurado na próxima sexta-feira (13), com show de Capital Inicial. No "soft opening", a banda deve tocar as músicas da turnê "Rock Day". Os cresceu e abre filial emna próxima semana, com novo conceito. Oserá inaugurado na próxima sexta-feira (13), com show de. No "", a banda deve tocar as músicas da turnê "Rock Day". Os ingressos custam R$ 80 e já estão à venda no site Brasil Ticket

O espaço, localizado na Praia de Itaparica (em frente ao Taj Home Resort), será um complexo de entretenimento, no melhor estilo vivido pelos capixabas com o Multiplace Mais (Guarapari) e o extinto Maxi Place (Vitória), mas com a gastronomia sendo um diferencial. Para receber os grandes shows, o Antara Super Club conta com um deck de 2.500 m² para atender um público de até 4 mil pessoas.

Antara Super Club, em Vila Velha Crédito: Instagram/@antarasuperclub

A decoração visa ser bastante instagramável, como a unidade de Guarapari, e terá o conceito de Bali. Assim, grandes arcos mostrarão a imponência do espaço que terá banheiros com pisos de granito, estrutura de palco feita pela maior empresa de cenografia do país, e estacionamento para 250 carros.

Os afoitos pelas novidades gastronômicas devem esperar um pouco. Tudo porque o restaurante, que contará com vista panorâmica e pratos da alta gastronomia será aberto apenas no segundo semestre. (veja abaixo o vídeo de como será o complexo de entretenimento)

SHOWS

Além do Capital Inicial, já estão com data confirmada os shows do Vintage Culture (14 de maio), Thiaguinho e Luísa Sonza (21 de maio) e a festa Outros 500 (11 de junho), com KVSH e Bhaskar. Segundo a direção, a casa já tem shows confirmados até dezembro.

Show do Capital Inicial abre o Antara Super Club Crédito: FERNANDO HIRO/DIvulgação

"A ideia é que a casa seja uma casa para atender públicos/estilos variados! E o Capital Inicial é uma referência quando o assunto é rock! Uma banda que tem um histórico muito bacana com o público capixaba!", destaca Márcio Ribeiro, sócio Booa Produções, que levará o show do Capital e da festa Outros 500.