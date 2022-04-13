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Em maio

Thiaguinho e Luísa Sonza fazem show em novo clube de Vila Velha

Show dos artistas está marcado para o dia 21 de maio. Previsão de abertura da casa é no dia 14 de maio, com apresentação de Vintage Culture
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 17:15

Thiaguinho e Luísa Sonza vão se apresentar em Vila Velha no dia 21 de maio
Thiaguinho e Luísa Sonza vão se apresentar em Vila Velha no dia 21 de maio Crédito: Futura Press/Eduardo Anizell/Folhapress
Duas das maiores potências da música nacional, Thiaguinho e Luísa Sonza desembarcam no Espírito Santo no mês que vem. Unindo o melhor do pagode e funk, os artistas vão agitar o mais novo espaço de entretenimento de Vila Velha, no dia 21 de maio. O Antara Super Club fica na Rodovia do Sol, s/n, Quadra 65B, Lote 7A, local onde chegou a funcionar por pouco tempo o Salt Entretenimento.
Intitulado “Sem Pressa para Acabar”, o evento está marcado para começar às 16h. A apresentação foi anunciada por Luísa em suas redes sociais, que também ja anunciou o link para compra de ingressos, que já estão no terceiro lote. Os valores são R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia), no site Brasil Ticket.
A nova casa será oficialmente aberta no dia 14 de maio com show do Vintage Culture, cujos ingressos já estão no 5º lote por R$ 160.  No perfil oficial da casa no Instagram, a lista de shows ainda englobam nomes como Henrique e Juliano, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Cat Dealers, Zé Felipe, Kevinho, Skank, Capital Inicia, KVSH e Bhaskar.
  •  SERVIÇO
  • O que: Thiaguinho e Luísa Sonza
  • Quando: 21 de maio (sábado)
  • Horário: a partir das 16 horas
  • Onde: Antara Superclub – Rodovia do Sol, s/n – Quadra 65B, Lote 7A – Jockey de Itaparica
  • Ingressos: 3º lote - R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)
  • Pontos de vendas: Brasil Ticket
  • Classificação: 18 anos.

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