Thiaguinho e Luísa Sonza fazem show em novo clube de Vila Velha

Duas das maiores potências da música nacional, Thiaguinho e Luísa Sonza desembarcam no Espírito Santo no mês que vem. Unindo o melhor do pagode e funk, os artistas vão agitar o mais novo espaço de entretenimento de Vila Velha, no dia 21 de maio. O Antara Super Club fica na Rodovia do Sol, s/n, Quadra 65B, Lote 7A, local onde chegou a funcionar por pouco tempo o Salt Entretenimento.
Intitulado “Sem Pressa para Acabar”, o evento está marcado para começar às 16h. A apresentação foi anunciada por Luísa em suas redes sociais, que também ja anunciou o link para compra de ingressos, que já estão no terceiro lote. Os valores são R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia), no site Brasil Ticket.
A nova casa será oficialmente aberta no dia 14 de maio com show do Vintage Culture, cujos ingressos já estão no 5º lote por R$ 160. No perfil oficial da casa no Instagram, a lista de shows ainda englobam nomes como Henrique e Juliano, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Cat Dealers, Zé Felipe, Kevinho, Skank, Capital Inicia, KVSH e Bhaskar.
- SERVIÇO
- O que: Thiaguinho e Luísa Sonza
- Quando: 21 de maio (sábado)
- Horário: a partir das 16 horas
- Onde: Antara Superclub – Rodovia do Sol, s/n – Quadra 65B, Lote 7A – Jockey de Itaparica
- Ingressos: 3º lote - R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)
- Pontos de vendas: Brasil Ticket
- Classificação: 18 anos.