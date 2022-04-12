Ingressos para shows do Coldplay no Brasil esgotam em minutos

Na última semana, a banda Coldplay anunciou que fará três apresentações solo no Brasil com a turnê Music Of The Spheres, sendo um show no Rio de Janeiro (11 de outubro) e dois em São Paulo (15 e 16 de outubro).
A pré-venda dos ingressos foi liberada nesta segunda-feira, 11, apenas para clientes que possuem cartão Elo. Nesta terça-feira, 12, a venda foi aberta para o público em geral.
Os valores dos ingressos variam de R$ 215 até R$ 980. A compra pelo site foi liberada às 10h e, minutos depois, já estava tudo esgotado.
Já a venda física, nas bilheterias, só começa a partir das 11h. No entanto, também havia filas nesta manhã e, para garantir o ingresso, há quem tenha se adiantado e chegado um dia antes.
- Serviço
- São Paulo
- Datas: 15 e 16 de outubro (sábado e domingo)
- Horário do show: 20h30
- Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP
- Ingressos: a partir de R$ 245
- Rio de Janeiro
- Data: 11 de outubro (terça-feira)
- Horário do show: 21h
- Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão) – Rua José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ
- Ingressos: a partir de R$ 215