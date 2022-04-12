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Música

Ingressos para shows do Coldplay no Brasil esgotam em minutos

Além do Rock In Rio, banda fará apresentações no País em outubro no Rio de Janeiro e em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 13:19

Coldplay ará apresentações no País em outubro no Rio de Janeiro e em São Paulo
Coldplay ará apresentações no País em outubro no Rio de Janeiro e em São Paulo Crédito: Reuters/Folhapress
Na última semana, a banda Coldplay anunciou que fará três apresentações solo no Brasil com a turnê Music Of The Spheres, sendo um show no Rio de Janeiro (11 de outubro) e dois em São Paulo (15 e 16 de outubro).
A pré-venda dos ingressos foi liberada nesta segunda-feira, 11, apenas para clientes que possuem cartão Elo. Nesta terça-feira, 12, a venda foi aberta para o público em geral.
Os valores dos ingressos variam de R$ 215 até R$ 980. A compra pelo site foi liberada às 10h e, minutos depois, já estava tudo esgotado.
Já a venda física, nas bilheterias, só começa a partir das 11h. No entanto, também havia filas nesta manhã e, para garantir o ingresso, há quem tenha se adiantado e chegado um dia antes.
  • Serviço

  • São Paulo
  • Datas: 15 e 16 de outubro (sábado e domingo)
  • Horário do show: 20h30
  • Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP
  • Ingressos: a partir de R$ 245 

  • Rio de Janeiro
  • Data: 11 de outubro (terça-feira)
  • Horário do show: 21h
  • Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão) – Rua José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ
  • Ingressos: a partir de R$ 215

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