Ingressos para shows do Coldplay no Brasil esgotam em minutos

Coldplay ará apresentações no País em outubro no Rio de Janeiro e em São Paulo Crédito: Reuters/Folhapress

Na última semana, a banda Coldplay anunciou que fará três apresentações solo no Brasil com a turnê Music Of The Spheres, sendo um show no Rio de Janeiro (11 de outubro) e dois em São Paulo (15 e 16 de outubro).

A pré-venda dos ingressos foi liberada nesta segunda-feira, 11, apenas para clientes que possuem cartão Elo. Nesta terça-feira, 12, a venda foi aberta para o público em geral.

Os valores dos ingressos variam de R$ 215 até R$ 980. A compra pelo site foi liberada às 10h e, minutos depois, já estava tudo esgotado.

Já a venda física, nas bilheterias, só começa a partir das 11h. No entanto, também havia filas nesta manhã e, para garantir o ingresso, há quem tenha se adiantado e chegado um dia antes.

Desde às 21:00 firmes e fortes!!! pic.twitter.com/9a88AmzBvw — MARCELLA VAI PARA COLDPLAY DIA 16/10 💛 (@chuchuba10) April 12, 2022