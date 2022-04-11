Festival Sérgio Sampaio volta ao presencial nesta terça (12) e quarta (13)

Arte do Festival Sérgio Sampaio Crédito: Divulgação

Depois de dois anos sendo produzido e apresentado em formato on-line por conta da epidemia da Covid-19, o Festival Sérgio Sampaio retoma ao formato original com presença de público, nestas terça-feira (12) e quarta-feira (13), este último marcando a data de nascimento do artista. Em sua 16ª edição, o evento será realizado no Centro Cultural Sesc Glória, com transmissão pela TVE, e contará com bate-papo musical além de shows ao vivo.

O Festival Sérgio Sampaio acontece anualmente desde 2007 e tem como motivação resgatar e divulgar a obra de um dos mais importantes cantores e compositores brasileiros. Assim, na terça-feira (12), a programação terá dois importantes nomes da cultura brasileira reunidos no palco do Teatro Glória para discutir o trabalho do cachoeirense.

A pianista, cantora e atriz paulistana Cida Moreira, e a escritora e professora capixaba Bernadette Lyra vão dialogar sobre a obra de Sampaio. Bernadette Lyra, além de já ter participado de bate-papo sobre Sérgio Sampaio, tem texto inspirado na obra do Velho Bandido na coletânea “Sem a loucura não dá”, enquanto Cida Moreira vem circulando, nos últimos anos, com o espetáculo "Boleros e Outras Delícias – Canções de Sérgio Sampaio", que cria interseções e enfatiza as conexões da obra de Sampaio com o universo da música latino-americana.

A programação deste ano investe também em nomes que despontam no cenário musical do Espírito Santo, trazendo, no segundo dia do Festival, um show inédito produzido com o trio de musicistas formado por Dora Dalvi (nos violões – e que também assina a direção musical), Heviny Moura (no contrabaixo e violino) e Paula Maddi (bateria), além das cantoras Luiza Dutra, Elaine Vieira, Aline Maria e Tamy.

Juntas, elas oferecerão ao público um mosaico da diversidade rítmica, poética e melódica da obra do homenageado no dia em que ele completaria 75 anos.

*Com informações da Secult

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