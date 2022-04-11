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Música

Festival Sérgio Sampaio volta ao presencial nesta terça (12) e quarta (13)

16° edição do evento que homenageia a obra do cantor e compositor cachoeirense contará com bate-papo musical e show ao vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 14:29

Arte do Festival Sérgio Sampaio
Arte do Festival Sérgio Sampaio Crédito: Divulgação
Depois de dois anos sendo produzido e apresentado em formato on-line por conta da epidemia da Covid-19, o Festival Sérgio Sampaio retoma ao formato original com presença de público, nestas terça-feira (12) e quarta-feira (13), este último marcando a data de nascimento do artista. Em sua 16ª edição, o evento será realizado no Centro Cultural Sesc Glória, com transmissão pela TVE, e contará com bate-papo musical além de shows ao vivo.
O Festival Sérgio Sampaio acontece anualmente desde 2007 e tem como motivação resgatar e divulgar a obra de um dos mais importantes cantores e compositores brasileiros. Assim, na terça-feira (12), a programação terá dois importantes nomes da cultura brasileira reunidos no palco do Teatro Glória para discutir o trabalho do cachoeirense.
A pianista, cantora e atriz paulistana Cida Moreira, e a escritora e professora capixaba Bernadette Lyra vão dialogar sobre a obra de Sampaio. Bernadette Lyra, além de já ter participado de bate-papo sobre Sérgio Sampaio, tem texto inspirado na obra do Velho Bandido na coletânea “Sem a loucura não dá”, enquanto Cida Moreira vem circulando, nos últimos anos, com o espetáculo "Boleros e Outras Delícias – Canções de Sérgio Sampaio", que cria interseções e enfatiza as conexões da obra de Sampaio com o universo da música latino-americana.
A programação deste ano investe também em nomes que despontam no cenário musical do Espírito Santo, trazendo, no segundo dia do Festival, um show inédito produzido com o trio de musicistas formado por Dora Dalvi (nos violões – e que também assina a direção musical), Heviny Moura (no contrabaixo e violino) e Paula Maddi (bateria), além das cantoras Luiza Dutra, Elaine Vieira, Aline Maria e Tamy.
Juntas, elas oferecerão ao público um mosaico da diversidade rítmica, poética e melódica da obra do homenageado no dia em que ele completaria 75 anos.
*Com informações da Secult

SERVIÇO

  • 16ª FESTIVAL SÉRGIO SAMPAIO
  • Quando: 12 (terça-feira) e 13 de abril (quarta-feira)
  • Horário: 19h30
  • Onde: no Centro Cultural Sesc-Glória, no Centro de Vitória, além de transmissão na TVE
  • Ingressos: R$ 10 (meia), R$ 12 (conveniado), R$ 20 (inteira), à venda na bilheteria do Centro Cultural Sesc-Glória ou pelo site https://lets.events/
  • Realização: Clube Capixaba do Vuinil e Centro Cultural Sesc Glória
  • Informações: (27) 3232-4750

  • PROGRAMAÇÃO

  • 12 de abril (terça-feira), às 19h30
  • BATE-PAPO MUSICAL com Cida Moreira e Bernadette Lyra
  • Bate-papo Musical com dois grandes nomes da cultura contemporânea brasileira: a escritora e professora Bernadette Lyra e a pianista, atriz e cantora Cida Moreira.

  • 13 de abril (quarta-feira) às 19h30
  • SHOW MUSICAL com Dora Dalvi, Heviny Moura, Paula Maddi, Aline Maria, Luiza Dutra, Elaine Vieira e Tamy
  • Marcando os 75 anos do nascimento de Sérgio Sampaio, o palco da 16ª edição do FSS apresenta um espetáculo inédito sob a direção musical de Dora Dalvi.

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