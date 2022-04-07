Casa da Cultura de Colatina reabre após reforma de R$ 70 mil

Casa da Cultura de Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

A Casa da Cultura de Colatina está de cara nova. O espaço foi reaberto nesta quarta-feira (6) após receber obra de reforma, adaptações e pintura avaliados em R$ 70 mil.

O espaço cultural data de 1924 (97 anos) e já foi sede do Clube Recreativo, local histórico de grandes eventos e bailes em Colatina. A reforma contemplou pintura interna e externa, reparo da rede elétrica e da estrutura do telhado, mantendo todas as características do local, incluindo o piso hidráulico, janela e outros itens conservados da arquitetura do imóvel.

O local, que oferece aulas de violão, teclado e acordeon, gratuitas para a população, recebeu a doação de instrumentos musicais. No total, foram 38 instrumentos doados pelo cantor Marcos Penitenti.

O secretário de de Cultura e Turismo de Colatina, Adilson Vilaça (azul), recebe a doação de instrumentos musicais Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

A doação faz parte do projeto Música e Corpo: Movimentos em Criação, contemplado pelo Edital da Diversidade Cultural de 2021 da Lei Aldir Blanc. Uma das ações previstas ao final do projeto era o repasse dos instrumentos para a Secretaria de Cultura e Turismo de Colatina, que destinou os materiais para a Casa da Cultura.

O Secretário de Cultura e Turismo de Colatina, Adilson Vilaça, fez o convite para toda a população conhecer esse espaço histórico e cultural do município. “É uma felicidade muito grande reabrir esse espaço que irá completar 100 anos em 2024. Venham visitar, se inscrever para os cursos e aproveitar esse espaço maravilhoso que é a Casa da Cultura”, disse.