Palácio Sônia Cabral: ópera e tributo ao 'Rei' na programação de abril

Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG

O Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, está com uma programação recheada para abril. Recitais, concertos, peças e shows fazem parte da agenda do espaço neste mês.

Entre os destaques, a ópera "Serafim e o lugar onde não se morre", de Guilherme Bernstein. O espetáculo acontece nos dias 6, 7 e 8 de abril, com entrada franca.

Com apenas um ato, a obra conta a jornada de um jovem do sertão nordestino em busca do "Lugar onde não se morre". Toda em português, a ópera tem cenografia de Adalgisa Rosa e figurinos de David Scardua.

Integram o elenco o tenor Samuel Barbosa, como Serafim, Adalgisa, como a mãe e a Morte, e a soprano Luana Shaeffer, como Luzia.

HOMENAGEM AO REI

Em comemoração ao aniversário de 81 anos de Roberto Carlos, o cantor Douglas Lopes e a banda Black Katz apresentam o espetáculo "O Rei como você nunca viu", no dia 19 de abril. O repertório do show é todo constituído de canções do rei, lançadas originalmente em sua fase rock/soul entre o final da década de 60 e o início da década de 70.

Segundo o produtor musical Aroldo Sampaio, que compõe a banda, “o repertório expõe de forma bastante respeitosa a identidade e memória dessas canções, e como forma de enaltecê-las oferece ao público arranjos surpreendentes”.

As clássicas “Eu Te Amo”, “As Curvas da Estrada de Santos”, “Não Vou Ficar”, “Negro Gato” (que serve inclusive de inspiração ao nome da banda) e muitas outras, compõem o repertório que transita entre a diversão da jovem guarda e a emoção das canções mais intimistas com versões em rock, blues, soul, jazz. "Reviver essas canções, é um tremendo privilégio", avalia Douglas Lopes.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

06 a 08/04



Ópera: Serafim e o lugar onde não se morre



Horário: 6 e 7 de abril, às 15h | 8 de abril, às 20h



Classificação: Livre



Ingressos: gratuito





13/04

Música: Aniversario da Banda da PM

Horário: 19h

Classificação: Livre

Ingressos: gratuito





13 e 14/04



Show: Wanderson Lopez Ensemble - Homenagem a Letieres Leite



Local: Casa da Música Sônia Cabral



Horário: 19h30



Ingressos valor: gratuito / Classificação Livre



19/04

Show: Black Katz, o Rei como você nunca viu - Douglas Lopes & Black Katz



Horário: 20h



Classificação: Livre



Ingressos: gratuito





23/04



Teatro: Insanos, O Pesadelo do Terceiro Milênio



Horário: 19h



Classificação: 14 anos



Ingressos: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia) | antecipados R$ 20





24/04



Teatro: Confissões no Crematório



Horário: 18h



Classificação: 14 anos



Ingressos: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia) | antecipados R$ 20



27/04

Teatro: O Cálice



Horário: 19h e 20h15 (duas sessões com intervalo)



Classificação: 16 anos



R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)





28/04



Teatro: Sonhos Encantados



Horário: 20h



Classificação: Livre



Ingressos: R$ 30 (inteira) R$20 (meia)





29/04



Série de Concertos “Jovens Pianistas capixabas: Estevão Medeiros”



Horário: 20h



Classificação: Livre



Ingressos: R$ 30 (inteira) R$15 (meia)





30/04



Recital: Escola De Música Escola De Música Andrei Liquer



Horário: 18h30



Classificação: Livre



Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$15 (meia)



Quer levar sua escola para assistir às atrações em cartaz na Casa da Música Sônia Cabral? É só ficar de olho na programação do espaço, que está disponível no site e nas redes sociais da Secult e do @soniacabral.es. O agendamento deve ser feito pelo e-mail: Sô [email protected]