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Palácio Sônia Cabral: ópera e tributo ao 'Rei' na programação de abril

Agenda deste mês ainda terá aniversário da Banda da PM, peças teatrais e concertos. Entradas variam de acordo com o evento, chegando ao máximo de R$ 50
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:49

Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória
Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
O Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, está com uma programação recheada para abril. Recitais, concertos, peças e shows fazem parte da agenda do espaço neste mês.
Entre os destaques, a ópera "Serafim e o lugar onde não se morre", de Guilherme Bernstein. O espetáculo acontece nos dias 6, 7 e 8 de abril, com entrada franca.
Com apenas um ato, a obra conta a jornada de um jovem do sertão nordestino em busca do "Lugar onde não se morre". Toda em português, a ópera tem cenografia de Adalgisa Rosa e figurinos de David Scardua.
Integram o elenco o tenor Samuel Barbosa, como Serafim, Adalgisa, como a mãe e a Morte, e a soprano Luana Shaeffer, como Luzia.

HOMENAGEM AO REI

Em comemoração ao aniversário de 81 anos de Roberto Carlos, o cantor Douglas Lopes e a banda Black Katz apresentam o espetáculo "O Rei como você nunca viu", no dia 19 de abril. O repertório do show é todo constituído de canções do rei, lançadas originalmente em sua fase rock/soul entre o final da década de 60 e o início da década de 70.
Segundo o produtor musical Aroldo Sampaio, que compõe a banda, “o repertório expõe de forma bastante respeitosa a identidade e memória dessas canções, e como forma de enaltecê-las oferece ao público arranjos surpreendentes”.
As clássicas “Eu Te Amo”, “As Curvas da Estrada de Santos”, “Não Vou Ficar”, “Negro Gato” (que serve inclusive de inspiração ao nome da banda) e muitas outras, compõem o repertório que transita entre a diversão da jovem guarda e a emoção das canções mais intimistas com versões em rock, blues, soul, jazz. "Reviver essas canções, é um tremendo privilégio", avalia Douglas Lopes.

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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • 06 a 08/04
  • Ópera: Serafim e o lugar onde não se morre
  • Horário: 6 e 7 de abril, às 15h | 8 de abril, às 20h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: gratuito

  • 13/04
  • Música: Aniversario da Banda da PM
  • Horário: 19h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: gratuito

  • 13 e 14/04
  • Show: Wanderson Lopez Ensemble - Homenagem a Letieres Leite
  • Local: Casa da Música Sônia Cabral
  • Horário: 19h30
  • Ingressos valor: gratuito / Classificação Livre
  • 19/04
  • Show: Black Katz, o Rei como você nunca viu - Douglas Lopes & Black Katz
  • Horário: 20h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: gratuito

  • 23/04
  • Teatro: Insanos, O Pesadelo do Terceiro Milênio
  • Horário: 19h
  • Classificação: 14 anos
  • Ingressos: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia) | antecipados R$ 20

  • 24/04
  • Teatro: Confissões no Crematório
  • Horário: 18h
  • Classificação: 14 anos
  • Ingressos: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia) | antecipados R$ 20
  • 27/04
  • Teatro: O Cálice
  • Horário: 19h e 20h15 (duas sessões com intervalo)
  • Classificação: 16 anos
  • R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

  • 28/04
  • Teatro: Sonhos Encantados
  • Horário: 20h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) R$20 (meia)

  • 29/04
  • Série de Concertos “Jovens Pianistas capixabas: Estevão Medeiros”
  • Horário: 20h
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) R$15 (meia)

  • 30/04
  • Recital: Escola De Música Escola De Música Andrei Liquer
  • Horário: 18h30
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$15 (meia)
Quer levar sua escola para assistir às atrações em cartaz na Casa da Música Sônia Cabral? É só ficar de olho na programação do espaço, que está disponível no site e nas redes sociais da Secult e do @soniacabral.es. O agendamento deve ser feito pelo e-mail: Sô[email protected]
  • Palácio Sônia Cabral
  • Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória
  • Informações: (27) 3132-8398

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