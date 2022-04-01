Formemus 2022 abre processo de seleção para showcase e videoclipes

cultura e música Crédito: Yan Krukov/Pexels

Maior evento do mercado fonográfico capixaba, o Formemus 2022 - que acontece no Palácio Sônia Cabral (Centro de Vitória), entre os dias 18 e 21 de maio - abriu processo seletivo para duas de suas atrações culturais: os showcases e a mostra de videoclipes.

Tradição do encontro, os showcases são apresentações de curta duração realizadas por bandas ou grupos de músicos no palco do evento. Serão selecionadas até oito apresentações de categoria e formato livres, sendo somente participantes com músicas autorais, incluindo grupos instrumentais. A ajuda de custo para cada selecionado será de R$ 1 mil.

O objetivo dos showcases é mostrar conteúdo e performance musical para o público, profissionais do mercado, formadores de opinião e imprensa. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas até 10 de abril, pela internet (clique aqui para se inscrever) , onde também pode ser retirada as normas de participação.

A seleção será realizada pela curadoria do evento e os critérios serão baseados em originalidade, performance, qualidade musical e interpretação, bem como organização do material enviado. Podem participar músicos e bandas de todo território nacional.

VIDEOCLIPES

Uma mostra de videoclipes também estará entre as atrações do Formemus 2022, e os artistas interessados em participar podem inscrever seus projetos até 15 de abril pela internet , onde também estará disponível o regulamento.

Os videoclipes selecionados serão exibidos ao longo do evento, em uma mostra competitiva, onde terá votação do público para definição do vencedor, com premiação de R$ 1 mil. Serão selecionados até 20 clipes lançados a partir de agosto de 2020.