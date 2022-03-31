Serra: restauro da Igreja e Residência dos Reis Magos custará R$ 10 milhões

A Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra, passará por restauro e readequação Crédito: AP@Everton Nunes

Referência cultural e religiosa da Serra - e um dos pontos turísticos mais visitados do município -, a Igreja e Residência dos Reis Magos ganharão restauro e readequação, em projeto orçado em R$ 10 milhões.

As obras, viabilizadas por meio do edital Resgatando a História, do BNDES, têm previsão para começar em abril e, segundo Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi, que coordena o projeto, devem ser entregues no segundo semestre de 2023.

"Não será um simples restauro. Os tempos atuais exigem um resgate mais amplo, em que espaços tragam conhecimento e sustentabilidade. O uso ativo do templo (a Igreja dos Reis Magos) não será apenas religioso, como a Residência Jesuítica que deve se transformar em um Centro de Interpretação da Aldeia dos Reis Magos, um espaço moderno, que vai apresentar a história por meio da interatividade", aponta Erika.

As obras dos espaços localizados em Nova Almeida fazem parte do projeto Roteiro Jesuítico, que vem restaurando e revitalizando pontos como o Palácio Anchieta (Centro de Vitória), a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (em Araçatiba, Viana , com recente anúncio de restauro), a Igreja Nossa Senhora da Conceição (Guarapari) e o Santuário Nacional de Anchieta, inaugurado em novembro de 2021.

Inaugurada em 1580, por jesuítas e índios tupiniquins, a Igreja dos Reis Magos, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), passará por um amplo processo de restauro.

"Estamos com um projeto de climatização que usará aparelhos de refrigeração colocados no solo. Não haverá mudança arquitetônica e a obra será acompanhada por um arqueólogo. Se forem encontradas relíquias históricas (durante a instalação do sistema), elas serão preservadas e estudadas", aponta Erika, dizendo que a pintura "Adoração de Reis Magos", de 1598, atribuída ao padre jesuíta Belchior Paulo, citada como a primeira em óleo sobre madeira feita no Brasil, também passará por restauro.

"Vamos restaurar ainda o retábulo (estrutura ornamental elevada na parte posterior do altar), produzido pelos indígenas, mobiliários, e o Arco do Cruzeiro, obra que separa a nave da igreja do presbítero, onde descobrimos pinturas históricas", destaca, informando, também, que a igreja passará por um processo de readequação litúrgica.

"O altar será colocado na posição correta, representando a liturgia atual da Igreja Católica. Além disso, pensamos na acessibilidade, com a instalação de uma plataforma elevatória, para locomoção de idosos e pessoas com necessidades especiais, banheiros acessíveis, e acessibilidade visual e auditiva, com placas em Sistema Braille e vídeos (além da contratação de monitores e tradutores) em Libras".

ECONOMIA CRIATIVA

A Igreja dos Reis Magos também ganhará um café e uma loja de conveniência. "O Café dos Reis contará com 80 lugares e uma área externa, preservando e aproveitando a bela vista da região. A loja vai aguçar a economia criativa, pois deve comercializar produtos - como artesanato e comidas típicas - produzidos pelos moradores", adianta a presidente do Instituto Modus Vivendi.

Ponto mais arrojado (e por que não ambicioso?) do projeto, a Residência dos Reis Magos vai se transformar no moderno Centro de Interpretação da Aldeia dos Reis Magos, que contará com museu, auditório - para uso da comunidade e trabalhos educacionais desenvolvidos em parceria com escolas públicas e privadas - e galeria de arte, que contará com exposições temporárias.

Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida: projeto de restauro e readequação orçado em R$ 10 milhões Crédito: Divulgação

"O Centro de Interpretação será uma modalidade de museu em que você usa suas experiências pessoais na visitação. Contaremos com uma sala de realidade virtual e maquete interativa da aldeia jesuítica, que explicará a história por meio de sons, textos e imagens", complementa.