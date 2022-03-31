Serra: restauro da Igreja e Residência dos Reis Magos custará R$ 10 milhões

Referência cultural e religiosa da Serra - e um dos pontos turísticos mais visitados do município -, a Igreja e Residência dos Reis Magos ganharão restauro e readequação, em projeto orçado em R$ 10 milhões.
As obras, viabilizadas por meio do edital Resgatando a História, do BNDES, têm previsão para começar em abril e, segundo Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi, que coordena o projeto, devem ser entregues no segundo semestre de 2023.
"Não será um simples restauro. Os tempos atuais exigem um resgate mais amplo, em que espaços tragam conhecimento e sustentabilidade. O uso ativo do templo (a Igreja dos Reis Magos) não será apenas religioso, como a Residência Jesuítica que deve se transformar em um Centro de Interpretação da Aldeia dos Reis Magos, um espaço moderno, que vai apresentar a história por meio da interatividade", aponta Erika.
As obras dos espaços localizados em Nova Almeida fazem parte do projeto Roteiro Jesuítico, que vem restaurando e revitalizando pontos como o Palácio Anchieta (Centro de Vitória), a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (em Araçatiba, Viana, com recente anúncio de restauro), a Igreja Nossa Senhora da Conceição (Guarapari) e o Santuário Nacional de Anchieta, inaugurado em novembro de 2021.
Inaugurada em 1580, por jesuítas e índios tupiniquins, a Igreja dos Reis Magos, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), passará por um amplo processo de restauro.
"Estamos com um projeto de climatização que usará aparelhos de refrigeração colocados no solo. Não haverá mudança arquitetônica e a obra será acompanhada por um arqueólogo. Se forem encontradas relíquias históricas (durante a instalação do sistema), elas serão preservadas e estudadas", aponta Erika, dizendo que a pintura "Adoração de Reis Magos", de 1598, atribuída ao padre jesuíta Belchior Paulo, citada como a primeira em óleo sobre madeira feita no Brasil, também passará por restauro.
"Vamos restaurar ainda o retábulo (estrutura ornamental elevada na parte posterior do altar), produzido pelos indígenas, mobiliários, e o Arco do Cruzeiro, obra que separa a nave da igreja do presbítero, onde descobrimos pinturas históricas", destaca, informando, também, que a igreja passará por um processo de readequação litúrgica.
"O altar será colocado na posição correta, representando a liturgia atual da Igreja Católica. Além disso, pensamos na acessibilidade, com a instalação de uma plataforma elevatória, para locomoção de idosos e pessoas com necessidades especiais, banheiros acessíveis, e acessibilidade visual e auditiva, com placas em Sistema Braille e vídeos (além da contratação de monitores e tradutores) em Libras".
ECONOMIA CRIATIVA
A Igreja dos Reis Magos também ganhará um café e uma loja de conveniência. "O Café dos Reis contará com 80 lugares e uma área externa, preservando e aproveitando a bela vista da região. A loja vai aguçar a economia criativa, pois deve comercializar produtos - como artesanato e comidas típicas - produzidos pelos moradores", adianta a presidente do Instituto Modus Vivendi.
Ponto mais arrojado (e por que não ambicioso?) do projeto, a Residência dos Reis Magos vai se transformar no moderno Centro de Interpretação da Aldeia dos Reis Magos, que contará com museu, auditório - para uso da comunidade e trabalhos educacionais desenvolvidos em parceria com escolas públicas e privadas - e galeria de arte, que contará com exposições temporárias.
"O Centro de Interpretação será uma modalidade de museu em que você usa suas experiências pessoais na visitação. Contaremos com uma sala de realidade virtual e maquete interativa da aldeia jesuítica, que explicará a história por meio de sons, textos e imagens", complementa.
O restauro e readequação da Igreja e Residência dos Reis Magos contará com uma equipe multidisciplinar, composta por especialistas, como o arquiteto Augusto Pacheco; a arquiteta especialista em liturgia Raquel Schneider; a arquiteta Tatiana Alvarenga; o museógrafo Fabrício Coradello; a historiadora Maria José dos Santos Cunha; a curadora Almerinda Lopes; e o designer Jarbas Gomes.