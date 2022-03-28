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Folia 2022

Carnaval de Vitória: confira a ordem dos desfiles das escolas de samba em 2022

Agremiações desfilam no Sambão do Povo nos dias 7, 8 e 9 de abril. TV Gazeta transmite desfile do Grupo Especial ao vivo para todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Março de 2022 às 15:49

A MUG foi vice-campeã do carnaval capixaba em 2020
A MUG foi vice-campeã do carnaval capixaba em 2020 Crédito: Fernando Madeira
As baterias já estão pra lá de quentes, especialmente após o sucesso dos ensaios técnicos realizados na última semana, e as escolas de samba do carnaval de Vitória estão praticamente prontas para brilhar no Sambão do Povo.
Por conta da Covid-19, os desfiles, antes marcados para fevereiro, foram adiados para os dias 7, 8 e 9 de abril, onde se apresentam as agremiações do Grupo B, A e Especial, respectivamente. Abaixo, você confere a ordem que cada escola vai entrar na avenida.
Conforme adiantou a jornalista Any Cometti, na coluna Ziriguiduim, publicada em A Gazeta, na sexta-feira de Carnaval (8), a transmissão dos desfiles começa às 22h, para o Brasil e para o mundo, pelo portal G1.

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No sábado (9), a exibição será encabeçada pela TV Gazeta, em transmissão para todo o Espírito Santo, a partir das 23h10, depois do "BBB 22". O G1 também vai exibir os desfiles de sábado pela internet.
Já no site e nas redes sociais de A Gazeta, você confere, na sexta (8) e no sábado (9), os principais acontecimentos da folia em tempo real, com vídeos dos melhores momentos, galerias de fotos e análise dos desfiles.

DISPUTA

Voltando aos desfiles, no Grupo Especial, cada agremiação terá um tempo entre 52 e 62 minutos, conforme regulamento da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), para apresentar seu carnaval. Uma escola descerá para o Grupo A, como uma coirmã desse grupo de acesso ganhará o direito de desfilar no Grupo Especial em 2023. 
A regra também será a mesma nas divisões inferiores. Uma escola do Grupo A desce para o Grupo B, e uma agremiação do B desfilará no A no próximo carnaval.
Ainda segundo a Liesge, no Grupo Especial, o Corpo de Julgadores será composto por 27 membros, que avaliarão as escolas de samba nos quesitos Bateria, Samba-Enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

ORDEM DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL DE VITÓRIA

  • 9 DE ABRIL (SÁBADO) – GRUPO ESPECIAL

  • Unidos de Jucutuquara (22h)  
  • Imperatriz do Forte (23h12)
  • Novo Império (00h24)
  • Independente de Boa Vista (01h36)
  • Mocidade Unida da Glória (02h48)
  • Unidos da Piedade (04h)
  • Andaraí (05h12)

  • 8 DE ABRIL (SEXTA) - GRUPO A 
  • Independentes de São Torquato (22h)
  • Chega Mais (23h05)
  • Chegou O Que Faltava (00h10)
  • Mocidade da Praia (01h15)
  • Rosas de Ouro (02h20)
  • Pega no Samba (03h25)
  • Império de Fátima (04h30)

  • 7 DE ABRIL (QUINTA) GRUPO B
  • Unidos de Barreiros (22h00)
  • Independente de Eucalipto (23h00)
  • União Jovem de Itacibá (00h00)
  • Mocidade Serrana (01h00)
  • Tradição Serrana (02h00)

  • Fonte: Liesge

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