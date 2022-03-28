Carnaval de Vitória: confira a ordem dos desfiles das escolas de samba em 2022

A MUG foi vice-campeã do carnaval capixaba em 2020 Crédito: Fernando Madeira

As baterias já estão pra lá de quentes, especialmente após o sucesso dos ensaios técnicos realizados na última semana , e as escolas de samba do carnaval de Vitória estão praticamente prontas para brilhar no Sambão do Povo.

Abaixo, você confere a ordem que cada escola vai entrar na avenida. Por conta da Covid-19, os desfiles, antes marcados para fevereiro , foram adiados para os dias 7, 8 e 9 de abril, onde se apresentam as agremiações do Grupo B, A e Especial, respectivamente.

Conforme adiantou a jornalista Any Cometti , na coluna Ziriguiduim, publicada em A Gazeta, na sexta-feira de Carnaval (8), a transmissão dos desfiles começa às 22h, para o Brasil e para o mundo, pelo portal G1.

No sábado (9), a exibição será encabeçada pela TV Gazeta, em transmissão para todo o Espírito Santo, a partir das 23h10, depois do "BBB 22". O G1 também vai exibir os desfiles de sábado pela internet.

Já no site e nas redes sociais de A Gazeta, você confere, na sexta (8) e no sábado (9), os principais acontecimentos da folia em tempo real, com vídeos dos melhores momentos, galerias de fotos e análise dos desfiles.

DISPUTA

Voltando aos desfiles, no Grupo Especial, cada agremiação terá um tempo entre 52 e 62 minutos, conforme regulamento da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), para apresentar seu carnaval. Uma escola descerá para o Grupo A, como uma coirmã desse grupo de acesso ganhará o direito de desfilar no Grupo Especial em 2023.

A regra também será a mesma nas divisões inferiores. Uma escola do Grupo A desce para o Grupo B, e uma agremiação do B desfilará no A no próximo carnaval.

Ainda segundo a Liesge, no Grupo Especial, o Corpo de Julgadores será composto por 27 membros, que avaliarão as escolas de samba nos quesitos Bateria, Samba-Enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

ORDEM DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL DE VITÓRIA