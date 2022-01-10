Carnaval de Vitória: escolas do Grupo Especial correm contra o tempo para desfilar no Sambão

O barracão da Unidos de Jucutuquara já está a todo vapor preparando o carnaval de 2022 Crédito: Armando Chafik

Se no ano passado não ouvimos o "esquenta" da bateria ou nos encantamos com o "bailado" do mestre-sala e da porta-bandeira (por conta da Covid-19, os desfiles das escolas de samba de Vitória foram cancelados), em 2022, o Sambão do Povo promete ferver, com luxo, criatividade, glamour e alegria, desta vez se ajustando ao "novo normal" e mantendo rígidas regras de medidas sanitárias contra o novo coronavírus.

Com a confirmação das apresentações na última quinta-feira (6) , HZ "entrou na avenida" e ouviu as agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória para saber: há 40 dias do desfile, como estão os preparativos para a festa, que, para elas, acontece em 19 de fevereiro? Vai dar tempo de fazer uma apresentação grandiosa, para ouvir um "dez, nota dez", no dia da apuração?

"Vai dar sim (para ouvir a nota dez dos jurados). As escolas, em sua maioria, não deixaram de trabalhar, mesmo com a indefinição dos desfiles. Estamos com o barracão a todo vapor, trabalhando há alguns meses", explica Thiago Bandeira, presidente da Andaraí, a "Venosa de Maruípe" que retorna ao Grupo Especial em 2022.

"Nossa ideia é transformar a Andaraí em uma potência, por isso, estamos organizando esse carnaval desde 2020. Já tínhamos enredo ("Mulembá", uma árvore africana que também foi o primeiro nome do bairro Santa Marta, onde está localizada a agremiação), e buscamos recursos com vendas de souvenirs (camisetas e bonés) e fazendo rifas na comunidade, além de conseguir alguns patrocinadores. Começamos o trabalho de barracão ainda em 2020, com um grupo pequeno. Hoje, estamos com 90% das alegorias e 60% das fantasias praticamente prontas", adianta, revelando que a Andaraí levará para o Sambão do Povo cerca de 1,6 mil componentes, três alegorias, um tripé e um elemento cenográfico.

Funcionários trabalham na confecção de fantasias da escola de samba Andaraí: carnaval 2022 ganhando forma Crédito: Alex Santiago

"Ainda estamos aguardando a verba que a Prefeitura de Vitória nos cede nessa época do ano, mas já conseguimos um recurso vindo da lives realizadas em outubro, via Lei Aldir Blanc . Além disso, nos foi repassado duas (das três) parcelas referentes à venda de ingressos, camarotes e cadeiras de pista", explica o dirigente.

CRIATIVIDADE

Com o enredo "O Leão em Caravana traz ao Palco da Folia a Imagem e a Semelhança com um quê de Fantasia", a Mocidade Unida da Glória, de Vila Velha, promete um carnaval que já virou padrão de seus desfiles: luxo e criatividade. É a MUG correndo atrás de um título que não vem desde 2018.

"O tempo está mais curto para executar o nosso projeto inicial, mas vamos apresentar um carnaval lindo e colorido. As agremiações estão passando por um problema, que é a escassez de material no mercado, seja serragem, madeira, isopor, tecido e aviamento. Os fornecedores estão desabastecidos e temos que contar com a concorrência do eixo Rio-São Paulo. Com isso, os preços chegam a estar três vezes mais caros", aponta Patrick Rocha, Diretor Administrativo da MUG. Neste ano, a agremiação leva para Sambão do Povo cerca de 1,4 mil componentes, três carros alegóricos e um tripé.

"Nossos barracões de fantasias e alegorias estão a todo vapor. Além disso, contamos com muito trabalho voluntário. A comunidade voltou a abraçar a escola. Muitos estão ajudando e fazendo as suas próprias fantasias", acrescenta, dizendo que a escola está contando com a parceria da Prefeitura de Vila Velha para conseguir recursos.

"Estamos fechando um contrato de patrocínio com a PMVV, mas recebemos o apoio da entidade em vários pontos, seja na logística para a testagem obrigatória do PCR para a Covid-19 ou mesmo na organização de shows. A MUG foi contratada para fazer algumas apresentações na Arena de Verão da cidade, o que nos deu um aporte financeiro", explica.

O tradicional leão da Mocidade Unida da Glória já está sendo confeccionado para o Carnaval de 2022 Crédito: Patrick Rocha

Atual bicampeã do carnaval capixaba (2019-2020), a Independente de Boa Vista, de Cariacica, também está com o barracão a mil por hora. "Por conta da Covid-19, e também pelo tempo menor de preparação, a escola virá com menos integrantes (Entre mil e 1,2 mil componentes, com três alegorias e dois tripés), mas com muita garra em busca do tricampeonato. Vamos usar muito material reciclado, mas que trará um efeito bonito", aponta Robson Goulart, carnavalesco da agremiação.

"Estamos promovendo eventos na quadra (shows e ensaios técnicos), o que tem feito a comunidade participar bastante. Nosso barracão está movimentado. Mesmo com a subida de preços dos materiais, nossas alegorias estão encaminhadas, com a estrutura dos carros, ferragem e as esculturas sendo feitas por profissionais de Parintins (responsáveis por dar movimento às esculturas dos carros). Começamos há um mês as confecções das fantasias. Normalmente, iniciamos em setembro, mas o processo está adiantado", explica o carnavalesco da escola de Itaquari, que, em 2022, defenderá o enredo "O Pássaro de Fogo traz a Boa Nova: é Tempo de Amar", em que presta uma homenagem ao município de Cariacica e relembra a lenda em torno dos monumentos Moxuara e Mestre Álvaro.

HISTÓRIA

Sete vezes campeã do carnaval capixaba, a Unidos de Jucutuquara está trabalhando nos barracões desde agosto. O objetivo é levantar um título que não vem desde 2009. "Estamos com dois barracões abertos, um para confeccionar fantasias e outros para a criação de alegorias. Trouxemos cinco profissionais de Parintins. Promovemos atividades em nossa quadra, o que nos dá suporte para a arrecadação de verba. Também contamos com o aporte financeiro das lives de outubro, via Lei Aldir Blanc", adianta Armando Chafik, diretor de carnaval da escola, informando que a agremiação levará cerca de 1,8 mil componentes, três carros e um tripé para o Sambão do Povo, defendendo o enredo "O Povo inteiro vai Saber, é Jucutuquara que vem lá", celebrando seus 50 anos de história.

"Nosso barracão já está com cerca de 15 pessoas trabalhando, eles têm o carnaval como sua única fonte de renda. Com a confirmação do desfile, vamos contratar mais pessoas. Optamos por fazer um desfile mais econômico, abusando de materiais alternativos, mas mantendo a tradicional grandiosidade da Jucutuquara. Aproveitando os 50 anos, estamos resgatando várias pessoas que fizeram parte da nossa história. Será um desfile marcado pela emoção", defende.

A Unidos de Jucutuquara está desde 2021 preparando o carnaval do próximo mês Crédito: Armando Chafik

Uma das agremiações mais tradicionais do carnaval de Vitória, a Novo Império, que conta com seis títulos, levará para a avenida o enredo "Santo Antônio, olhai por Nós!", que, de acordo com o carnavalesco Paulo Balbino, será uma louvação de fé. "O enredo é uma súplica da comunidade ao seu santo padroeiro nesse momento tão difícil de pandemia da Covid-19", explica, dizendo que a escola contará com cerca de 1,5 a 1,8 mil componentes e três alegorias, um tripé e um elemento cenográfico.

"Os preparativos estão a todo vapor, apesar da insegurança, pois só na quinta-feira (6) tivemos a certeza de que haverá mesmo o desfile. O pessoal de Parintins (responsável por dar os movimentos às esculturas) já chegou. Eles estão concluindo a parte da ferragem dos carros, para a equipe de marcenaria e decoração entrarem em ação. Começamos as confecções das fantasias em novembro. Ao todo, temos 40 pessoas trabalhando".

GARRA

Recém-empossado presidente da Imperatriz do Forte, Artur Kadratz diz que a ordem na agremiação do Morro do Forte São João (Vitória) é reorganização e corrida contra o tempo. "Começamos o barracão pesado (de alegorias) na segunda-feira (3), como também a confecção de nossas fantasias em nosso atelier. Ainda estamos no aguardo da liberação de alguma verba pela Prefeitura de Vitória. Nesse meio tempo, trabalhamos com reaproveitamento de materiais de outros carnavais ou mesmo promovendo trocas com as coirmãs. Estamos fazendo um carnaval possível", adianta, dizendo que a Imperatriz defenderá o enredo "Em busca do 10", contanto com cerca de 1,2 mil a 1,4 mil componentes, três alegorias e um tripé.

"A Imperatriz não tem quadra, portanto, nossas atividades são feitas ao ar livre e em espaço aberto, o que às vezes dificulta a organização de eventos. Tenho 24 anos e sou um dos presidentes mais jovens (de escolas de samba) do país. Mesmo com as dificuldades, estamos fazendo um trabalho de reestruturação, quase social, trazendo a juventude do bairro para o samba. Isso vai colher frutos futuramente. Para 2022, prometemos um desfile alegre, com garra e 'sangue nos olhos'. Será uma das apresentações mais animadas em muitos anos, pode apostar", defende.

Para finalizar em grande estilo, temos a Unidos da Piedade, maior campeã capixaba com 13 Títulos, sendo o último conquistado em 1986. Com o enredo "Da Riqueza do Café, sua Força e Majestade", a verde, vermelho e branco da Fonte Grande (Vitória) levará para a passarela cerca de 1,5 mil componentes, três alegorias e um tripé.

"Estamos com uma média de 25 pessoas trabalhando em nossos barracões desde dezembro. Cinco artistas de Parintins foram contratadas para criar os movimentos das esculturas das alegorias. Iniciamos as vendas das fantasias, mas à procura ainda está bem abaixo do normal. Muitos ainda estão com receito de desfilar ou mesmo desconfiadas sobre a realização da apresentação", alerta Pedro Sacramento, diretor artístico da escola.

"Os preços dos materiais estão muito altos e faltam aviamentos no mercado. Alguns, só conseguimos comprar em São Paulo. A Piedade está tirando 'leite de pedra', substituindo materiais tradicionais e promovendo reaproveitamentos, mas, mesmo assim, confeccionando fantasias bem acabadas, como é a nossa tradição. Acredito que todas as agremiações devam apresentar um carnaval mais colorido, mas sem tanto luxo, seja pela falta de tempo na preparação ou mesmo devido à crise econômica. É nessa hora que as escolas precisam abusar da criatividade. Esse quesito, o nosso carnaval tem de sobra", complementa.

REPASSES

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vitória para saber se haverá repasses de verbas públicas para as agremiações da capital, visando o desfile de 2022. Por meio de nota, o órgão respondeu: "A Prefeitura de Vitória informa que essa questão está sendo estudada e avaliada internamente", sem dar mais detalhes.

Também por meio de nota, a Prefeitura de Cariacica relatou que a Independente de Boa Vista recebeu cerca de R$ 350 mil. "A Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica (Semcult) informa que foram repassados R$ 350 mil para a escola de samba Independente de Boa Vista, que já recebeu o valor".