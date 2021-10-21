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Carnaval: Vitória terá lives com escolas de samba disputando prêmios em dinheiro

"Festival Vitória, Samba e Carnaval" contará com apresentações ao vivo de 11 agremiações da capital capixaba nos dias 29 e 30 de outubro, com transmissão pelo YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2021 às 19:20

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 19:20

Novo Império leva o universo infantil para a avenida
As transmissões do "Festival Vitória, Samba e Carnaval" acontecem na quadra da Novo Império Crédito: Rodrigo Gavini
Com saudades de cair na folia, bebê?! Calma que, pelo menos virtualmente, o Carnaval de Vitória tem dada confirmada para rolar: 29 e 30 de outubro. Por esses dias - "popularmente" conhecidos como sexta e sábado da próxima semana - rolam as transmissões ao vivo do "Festival Vitória, Samba e Carnaval".
O evento, com exibição gratuita pelo canal do YouTube da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), será realizado na quadra da Novo Império, em Caratoíra, e contará com a participação de 11 escolas de samba de Vitória pertencentes aos grupos A, B e Especial. 
Conforme "A Gazeta" anunciou em agosto, com exclusividade e em primeira mão, o festival faz parte de um edital da Secretaria Municipal de Cultura voltado para as escolas de samba de Vitória lançado em setembro, usando os recursos do FunCultura remanescente da Lei Aldir Blanc de 2020.
"Estamos felizes com a realização desse evento. O Festival faz parte de um dos nossos seis editais, lançados no mês passado, em uma ação inédita que injetará quase R$ 1 milhão no setor cultural que tanto sofreu com a pandemia da Covid-19”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

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Na sexta-feira (29), a festança começa a partir das 18h30 e contará com as apresentações das Independente de Eucalipto, Unidos de Barreiros, Chega Mais, Chegou O Que Faltava, Mocidade da Praia e Pega no Samba
No sábado (30), a folia virtual começa às 18 horas e terá apresentações da Andaraí, Imperatriz do Forte, Unidos de Jucutuquara, Unidos da Piedade e Novo Império.
E tem "din din" para as agremiações se prepararem para o Carnaval 2022. Durante os dois dias de transmissão, as escolas se apresentarão por 30 minutos disputando premiações que variam de R$ 8 mil a R$ 20 mil, de acordo com o grupo ao qual pertencem.
A escola vencedora do Grupo de Acesso B receberá o prêmio de R$ 8 mil, do Grupo A, R$ 10 mil, e a campeã do Grupo Especial receberá R$ 20 mil. As campeãs serão escolhidas por um time de jurados selecionados pela Semc. Além da premiação, todas as agremiações receberão um cachê de participação.

PREVENÇÃO

Tanto no local de gravação quanto nos bastidores é obrigatório o uso de máscaras e de álcool em gel, além da aferição da temperatura na entrada da quadra da Novo Império. O número de pessoas também será restrito. Cada escola de samba poderá contar com um determinado número de participantes, a ser definido pela PMV.
Durante as apresentações, as agremiações deverão promover a conscientização sobre as medidas de segurança necessárias ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.

"FESTIVAL VITÓRIA, SAMBA E CARNAVAL"

  • QUANDO: as apresentações serão ao vivo, direto da quadra da Novo Império, na sexta (29) e sábado (30), com transmissões gratuitas no Canal do YouTube da Liesge

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira (29) - Escolas do Grupo de Acesso A e B
  • 18h45 – Independente de Eucalipto (Acesso B)
  • 19h30 – Unidos de Barreiros (Acesso B)
  • 20h15 – Chega Mais (Acesso A)
  • 21h – Chegou O Que Faltava (Acesso A)
  • 21h45 – Mocidade da Praia (Acesso A)
  • 22h30 – Pega no Samba (Acesso A)
  • 23h15 – Premiação

  • Sábado (30) - Escolas do Grupo Especial
  • 18h15 – Andaraí (Especial)
  • 19h – Imperatriz do Forte (Especial)
  • 19h45 – Unidos de Jucutuquara (Especial)
  • 20h30 – Unidos da Piedade (Especial
  • 21h15 – Novo Império (Especial)
  • 21h45 – Premiação

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