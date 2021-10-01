Desfile da Unidos de Jucutuquara, no Sambão do Povo, em 2020. Neste ano, Carnaval de Vitória terá aplicativo oficial Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória: app oficial vai oferecer até fantasia de graça

O Carnaval de Vitória ganhará um aplicativo oficial para chamar de seu. Com lançamento oficial na segunda-feira (4), o app Viva Samba promete reunir conteúdos das escolas de samba e oferecer recompensas para os sambistas engajados. Entre elas, fantasias, ingressos para festas, camisetas entre outros brindes.

Disponível na Apple Store (iOS) e Google Play (Android), o aplicativo é gratuito e conta com um breve cadastro para utilização dos recursos. O objetivo é que a plataforma se torne uma ponte no relacionamento das escolas de samba com o público.

"Tenho certeza que as agremiações, assim como os sambistas, vão ficar muito entusiasmados com as interações disponíveis no aplicativo, como curtir o samba da sua escola de coração, entender o enredo desenvolvido e até ser jurado na hora do desfile", diz o presidente da LIESGE, Edson Neto.

Os foliões também poderão acompanhar a letra do samba-enredo e ficha técnica das agremiações com o nome dos profissionais envolvidos em cada desfile. O aplicativo ainda vai ser o ponto de votação do júri popular para o Troféu Faisão de Ouro, que premia as personalidades e agremiações que se destacaram na avenida do Carnaval de Vitória.

Interface do Viva Samba, o aplicativo oficial do Carnaval de Vitória Crédito: Divulgação

COMO GANHAR OS BRINDES?

Para ter acesso aos brindes, os foliões deverão participar do programa de fidelidade Viva Pontos. Nele, o usuário poderá juntar seus pontos ao participar de algumas ações das escolas e trocar pelas recompensas.

A Mocidade Unida da Glória (MUG), por exemplo, dará 20 pontos a cada visita à quadra. Como recompensas, os usuários poderão trocar os pontos por 10% de desconto na fantasia, ingressos para eventos na quadra e até fantasia gratuita para desfilar em 2022. Para alcançarem o último prêmio, a escola também vai distribuir pontos em ações de conteúdo nas redes sociais.

Na Pega no Samba, agremiação do bairro de Consolação (Vitória/ES), os foliões acumulam 100 pontos a cada R$ 100,00 gastos no bar em eventos realizados na quadra da escola. Os usuários podem trocar os pontos acumulados em camisetas do enredo e fantasias para desfilar em 2022.

"Existe uma cultura das escolas receberem muitos pedidos de fantasias, ingressos, camisetas, e na prática essas são as principais fontes de renda das agremiações. Com o Viva Pontos, um dos recursos do app, a gente estimula o engajamento do público com os eventos e ações das escolas e elas podem retribuir com as recompensas para quem de fato esteve presente", explica Edson Guidoni, um dos criadores do aplicativo.

Alguns recursos do app Viva Samba Crédito: Divulgação

Mas como é feito o resgate? Segundo Guidoni, o usuário deve primeiro escolher a campanha que deseja participar no aplicativo. Depois, nas quadras e eventos realizados, as agremiações terão representantes para validarem a pontuação do usuário mostrando um QR code. Ao ler o QR code em seu celular, o usuário recebe os pontos na hora e pode consultar seu extrato de pontos em cada campanha/escola de samba.

AJUDA À COMUNIDADE

O app Viva Samba ainda visa ajudar os empreendedores locais. O recurso Compre do Sambista reúne indicações de espaços e empreendedores das escolas. "Inicialmente, é um catalogo. Mas, já nos primeiros meses, a gente vai incluir produtos das escolas na loja para venda", explica Guidoni.