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Carnaval 2022

Carnaval de Vitória: app oficial vai oferecer até fantasia de graça

App Viva Samba será lançado na segunda-feira com a promessa de reunir informações das escolas de samba, marketplace de negócios locais e recompensas para o público
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

01 out 2021 às 12:09

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 12:09

Carnaval de Vitória 2020: desfile da escola de samba Unidos de Jucutuquara, no Sambão do Povo
Desfile da Unidos de Jucutuquara, no Sambão do Povo, em 2020. Neste ano, Carnaval de Vitória terá aplicativo oficial Crédito: Fernando Madeira
Carnaval de Vitória: app oficial vai oferecer até fantasia de graça
O Carnaval de Vitória ganhará um aplicativo oficial para chamar de seu. Com lançamento oficial na segunda-feira (4), o app Viva Samba promete reunir conteúdos das escolas de samba e oferecer recompensas para os sambistas engajados. Entre elas, fantasias, ingressos para festas, camisetas entre outros brindes.
Disponível na Apple Store (iOS) e Google Play (Android), o aplicativo é gratuito e conta com um breve cadastro para utilização dos recursos. O objetivo é que a plataforma se torne uma ponte no relacionamento das escolas de samba com o público.
"Tenho certeza que as agremiações, assim como os sambistas, vão ficar muito entusiasmados com as interações disponíveis no aplicativo, como curtir o samba da sua escola de coração, entender o enredo desenvolvido e até ser jurado na hora do desfile", diz o presidente da LIESGE, Edson Neto.
Os foliões também poderão acompanhar a letra do samba-enredo e ficha técnica das agremiações com o nome dos profissionais envolvidos em cada desfile. O aplicativo ainda vai ser o ponto de votação do júri popular para o Troféu Faisão de Ouro, que premia as personalidades e agremiações que se destacaram na avenida do Carnaval de Vitória.
Liesge lança Viva Samba, o aplicativo oficial do Carnaval de Vitória
Interface do Viva Samba, o aplicativo oficial do Carnaval de Vitória Crédito: Divulgação

COMO GANHAR OS BRINDES?

Para ter acesso aos brindes, os foliões deverão participar do programa de fidelidade Viva Pontos. Nele, o usuário poderá juntar seus pontos ao participar de algumas ações das escolas e trocar pelas recompensas.
A Mocidade Unida da Glória (MUG), por exemplo, dará 20 pontos a cada visita à quadra. Como recompensas, os usuários poderão trocar os pontos por 10% de desconto na fantasia, ingressos para eventos na quadra e até fantasia gratuita para desfilar em 2022. Para alcançarem o último prêmio, a escola também vai distribuir pontos em ações de conteúdo nas redes sociais.
Na Pega no Samba, agremiação do bairro de Consolação (Vitória/ES), os foliões acumulam 100 pontos a cada R$ 100,00 gastos no bar em eventos realizados na quadra da escola. Os usuários podem trocar os pontos acumulados em camisetas do enredo e fantasias para desfilar em 2022.
"Existe uma cultura das escolas receberem muitos pedidos de fantasias, ingressos, camisetas, e na prática essas são as principais fontes de renda das agremiações. Com o Viva Pontos, um dos recursos do app, a gente estimula o engajamento do público com os eventos e ações das escolas e elas podem retribuir com as recompensas para quem de fato esteve presente", explica Edson Guidoni, um dos criadores do aplicativo.
Liesge lança Viva Samba, o aplicativo oficial do Carnaval de Vitória
Alguns recursos do app Viva Samba Crédito: Divulgação
Mas como é feito o resgate? Segundo Guidoni, o usuário deve primeiro escolher a campanha que deseja participar no aplicativo. Depois, nas quadras e eventos realizados, as agremiações terão representantes para validarem a pontuação do usuário mostrando um QR code. Ao ler o QR code em seu celular, o usuário recebe os pontos na hora e pode consultar seu extrato de pontos em cada campanha/escola de samba.

AJUDA À COMUNIDADE

O app Viva Samba ainda visa ajudar os empreendedores locais. O recurso Compre do Sambista reúne indicações de espaços e empreendedores das escolas. "Inicialmente, é um catalogo. Mas, já nos primeiros meses, a gente vai incluir produtos das escolas na loja para venda", explica Guidoni.
O app conta com um formulário para que novos empreendedores publiquem suas empresas gratuitamente. Através de notificações push, os usuários receberão sugestões de empresas e segmentos do marketplace para conhecer. "Os locais com delivery tem link para o iFood", detalha.

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