TV Globo exibe pela 1ª vez a escolha dos sambas-enredo do Carnaval carioca

Imagem do desfile da Mangueira Crédito: Wilton Júnior/ ESTADÃO

Como é escolhido aquele samba-enredo que contagia a Marques de Sapucaí e os corações dos componentes de cada escola do Grupo Especial do Carnaval carioca? É o que a TV Globo vai mostrar, pela primeira vez, em uma série de cinco programas especiais, que vão ao ar aos sábados, após o ‘Altas Horas’, a partir de 16 de outubro. ‘Seleção do Samba’, uma parceria da TV Globo com a Liesa, tem apresentação de Luis Roberto e comentários de Milton Cunha e Teresa Cristina.

A cada semana, três escolas apresentam seu trio de sambas finalistas, e o vencedor é escolhido por jurados totalmente selecionados por cada agremiação, como manda a tradição. No dia 13 de novembro, vai ao ar a festa completa, com a reapresentação dos 12 sambas oficiais do carnaval carioca.

‘Seleção do Samba’ é uma homenagem às escolas de samba, afetadas diretamente pela pandemia de coronavírus que assolou o país, e vai mostrar, para todo o Brasil, o talento de seus compositores e a força de seus enredos.

As gravações de ‘Seleção do Samba’, que tem produção da Endemol Shine Brasil, começaram nesta terça-feira, dia 28, na Cidade do Samba, seguindo todos os procedimentos de segurança, como já acontece com programas, séries e novelas, e contarão com a participação de integrantes das comunidades, sempre dentro das limitações impostas pela pandemia.

Gravações de ‘Desafio do Samba”

28/9 – Mangueira, São Clemente e Mocidade

29/9 – Imperatriz, Vila Isabel e Salgueiro



30/9 – Unidos da Tijuca, Portela e Grande Rio



1/10 – Paraíso do Tuiuti, Beija-Flor e Viradouro

