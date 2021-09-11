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Carlinhos Maia será enredo de escola de samba no Carnaval de São Paulo

Influenciador digital vai inspirar desfile da Império de Casa Verde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2021 às 11:24

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 11:24

O humorista Carlinhos Maia
O humorista Carlinhos Maia Crédito: Neto Fernandez
Carlinhos Maia, 30, foi vai ser o tema da escola de samba paulistana Império de Casa Verde no Carnaval 2022. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10) durante transmissão ao vivo nas redes sociais.
O nome do enredo será "O Poder da Comunicação: Império, o Mensageiro das Emoções", em referência ao trabalho do influenciador digital, que tem mais de 22 milhões de seguidores no Instagram. Os carnavalescos são Mauro Quinates e Leandro Barbosa.
Eles devem contar a história do alagoano que passou a mostrar o cotidiano da vila em que morava, fez sucesso e se tornou uma das pessoas mais seguidas do país. O foco será na forma como Carlinhos se comunica, considerado um dom e uma forma de falar da história da humanidade.
"Recebi o convite de braços abertos para representar os influenciadores brasileiros nessa Era Digital", comentou Carlinhos. "Ser parte desse assunto tão amplo e contemporâneo é uma honra para mim. Além de defender o pavilhão do Tigre Guerreiro, escola tricampeã em São Paulo."
O presidente da agremiação, Alexandre Furtado, também comentou a escolha. "A chegada do Carlinhos Maia agregará não somente a realidade da comunicação atual que vivemos, através das redes sociais", avaliou. "Teremos a projeção de 22 milhões de pessoas conhecendo um pouco mais do Carnaval como uma das maiores expressões culturais populares do Brasil."

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