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Carlinhos Maia publica a notícia da morte de sua sogra, Telma Guimarães

Telma é mãe dos influenciadores e irmãos Guimarães: Lucas, Thiago e Babal

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 18:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 ago 2021 às 18:05
O influencer e empresário Carlinhos Maia
O influencer e empresário Carlinhos Maia Crédito: Instagram/@carlinhosmaiaof
O humorista Carlinhos Maia postou nos stories do Instagram a notícia da morte de sua sogra, na noite desta terça-feira, 3. Telma Guimarães é mãe do seu marido, o influenciador Lucas Guimarães, e também dos influenciadores Babal e Thiago Guimarães.
Telma passou por uma cirurgia no coração, mas não resistiu. "Infelizmente a mãe de Lucas, Tiago, Babal, Cauã e Carol partiu para os braços de Deus. Obrigado pelas orações e toda fé", escreveu Carlinhos.
O youtuber homenageou a sogra com carinho. "Só gratidão a todo apoio desde o início. A todas às vezes que brigou por nós. Você era boa demais, certeza que Deus precisou da sua força em outra missão. Um beijo, minha sogra."
Na semana passada, Maia usou as redes sociais para negar que a cirurgia da sogra seria feita por permuta e mostrou o orçamento do hospital de quase duzentos mil reais.

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