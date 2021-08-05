Carlinhos Maia publica a notícia da morte de sua sogra, Telma Guimarães

O influencer e empresário Carlinhos Maia Crédito: Instagram/@carlinhosmaiaof

O humorista Carlinhos Maia postou nos stories do Instagram a notícia da morte de sua sogra, na noite desta terça-feira, 3. Telma Guimarães é mãe do seu marido, o influenciador Lucas Guimarães, e também dos influenciadores Babal e Thiago Guimarães.

Telma passou por uma cirurgia no coração, mas não resistiu. "Infelizmente a mãe de Lucas, Tiago, Babal, Cauã e Carol partiu para os braços de Deus. Obrigado pelas orações e toda fé", escreveu Carlinhos.

O youtuber homenageou a sogra com carinho. "Só gratidão a todo apoio desde o início. A todas às vezes que brigou por nós. Você era boa demais, certeza que Deus precisou da sua força em outra missão. Um beijo, minha sogra."