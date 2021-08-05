MC Raposão, do hit 'Estrada da Posse', morre aos 45 anos no ES

MC Raposão, do hit "Estrada da Posse" Crédito: Instagram/@mcraposao

Morre em Vitória MC Raposão, funkeiro conhecido pela música "Estrada da Posse", sucesso dos anos 1990 junto à Furacão 2000. Segundo o jornal Extra, Alexssandro da Fonseca, 45, morreu nesta quarta-feira (4), num hospital de Vitória (ES), após quase um mês internado para tratar um câncer no pâncreas.

De acordo com a publicação, o artista teria viajado ao Espírito Santo para visitar a mãe e acabou passando mal. Ao ser levado para o hospital, em 18 de julho, descobriu o câncer já em estado avançado. O Extra ainda informa que amigos tentaram organizar uma vaquinha para levar o MC para o Rio e custear o tratamento, mas ele não resistiu às complicações da doença.

"Que perda para o nosso movimento funk", escreveu a vereadora Veronica Costa (DEM), em seu Instagram. A Mãe Loira do funk disse que esteve próxima ao MC e à família durante as últimas semanas.

A produtora Furacão 2000 fez um post em homenagem ao cantor. "A Furacão 2000 vem com muito pesar anunciar o falecimento do nosso Mc Raposao. Nosso inesquecível amigo, que entrou para a história do funk, agora está no céu... Que a massa funkeira se una em orações para que o Raposao descanse em paz! Deus está com ele agora", diz trecho da postagem.

"É que eu moro na Estrada da Posse. Digo para mundo que eu amo você...". Os versos de MC Raposão, que fazia dupla com MC Coiote, ainda em 1995, na música "Estrada da Posse" ficarão eternizados no funk. Além de MC, Raposão também trabalhava como pintor. Ele deixa a mulher, cinco filhos e netos.

"Hoje o funk está de luto, perdemos um ícone do funk, amigo, gente boa de mais, meus sentimentos a toda a família, amigos, e fãs, descanse em paz meu amigo!", escreveu MC Marcinho em seu Instagram.