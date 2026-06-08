Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Instituição de Ensino Infantil"

A educação infantil é uma fase importante no desenvolvimento das crianças e exige atenção das famílias na hora da escolha da escola. Estrutura, acolhimento e proposta pedagógica costumam pesar na decisão dos pais.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Instituição de Ensino Infantil" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
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1º lugar - Adventista
A rede educacional adventista no Brasil teve início em 1896, com a abertura do Colégio Internacional de Curitiba. Hoje, são 520 unidades no Brasil, incluindo o Espirito Santo, e mais de 9 mil pelo mundo. Oferece da educação infantil ao ensino superior.
1
1º lugar - Sesi
O Sesi, que chegou ao Espírito Santo em 1951, é uma entidade de direito privado, criada, mantida e administrada pelos empresários industriais com o objetivo de oferecer educação de excelência voltada para o desenvolvimento pessoal e intelectual dos alunos. O Sesi Escola atende da educação infantil ao novo ensino médio, em uma rede de ensino onde os alunos desenvolvem diversas atividades integradas de esporte, lazer, cultura e educação.i