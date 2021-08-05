Eduardo Moscovis é internado no Rio com Covid-19

O ator Eduardo Moscovis Crédito: Instagram/@eduardomoscovisrj

Eduardo Moscovis, 53, está internado por conta de complicações da Covid-19. Segundo o colunista Ancelmo Gois, o ator procurou o Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com a doença e ficou na unidade para se tratar. Ao G1, o escritório que empresaria Eduardo informou que o quadro de saúde do ator.

O último trabalho de Eduardo exibido na TV foi o vilão da série "Bom dia, Verônica", da Netflix, de 2020. O ator gravou neste ano a segunda temporada da série "El Presidente", que ainda não tem data de lançamento.