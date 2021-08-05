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Saúde

Eduardo Moscovis é internado no Rio com Covid-19

O ator de 53 anos está tratando de complicações do coronavírus

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2021 às 17:30
O ator Eduardo Moscovis
O ator Eduardo Moscovis Crédito: Instagram/@eduardomoscovisrj
Eduardo Moscovis, 53, está internado por conta de complicações da Covid-19. Segundo o colunista Ancelmo Gois, o ator procurou o Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com a doença e ficou na unidade para se tratar. Ao G1, o escritório que empresaria Eduardo informou que o quadro de saúde do ator.
O último trabalho de Eduardo exibido na TV foi o vilão da série "Bom dia, Verônica", da Netflix, de 2020. O ator gravou neste ano a segunda temporada da série "El Presidente", que ainda não tem data de lançamento.
Nos cinemas, a última aparição foi no filme "Veneza", dirigido por Miguel Falabella e lançado no mês de junho deste ano.

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