Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Lobão testa positivo para Covid-19

Nas redes sociais, cantor gravou um vídeo para falar sobre o estado de saúde

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 11:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 ago 2021 às 11:57
O cantor Lobão
O cantor Lobão Crédito: Instagram/@reginalopes
Lobão usou as redes sociais para contar aos internautas que está com covid-19. Em um vídeo publicado na sexta-feira, dia 30, no Twitter e no Instagram, o cantor explicou que está bem, mas que segue em recuperação em casa, em isolamento social.
"Bom meus amigos, minhas amigas, acabo de chegar da rua. Passei o dia todo em função de uma suspeita de covid, que se confirmou. (...) Fazer o que, né? Mas acho que estou melhor, tô com apetite, um apetite brutal, mas vamos esperar. Acho que o pior já passou, vamos ver", afirmou ao justificar a ausência dele nas redes sociais nos últimos dias.
No Twitter, o cantor recebeu mensagens de fãs, amigos e políticos, como o governador de São Paulo, João Dória (PSDB). "Fique bem, Lobão", escreveu o tucano.
O ex-vereador de São Paulo Gilberto Natalini também mandou uma mensagem de apoio: "te desejo plena e rápida recuperação".
No dia 24 de julho, o cantor havia recebido a primeira dose da vacina contra o coronavírus e compartilhou o fato com os seguidores no Instagram. "Enfim, aplicadinho! Viva o SUS! Vacina já", escreveu Lobão na legenda da foto que publicou.

Veja Também

Luciano Szafir após complicações da Covid: "Achei que iria embora"

Citada na CPI da Covid, Mia Khalifa anuncia fim do noivado

Cantora capixaba participa de reality pró-vacina da Covid-19 com Alok

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados