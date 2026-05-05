Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 07:54

O dia pedirá equilíbrio emocional e clareza nas atitudes (Imagem: Neirfy | Shutterstock)
O dia pedirá equilíbrio emocional e clareza nas atitudes Crédito: Imagem: Neirfy | Shutterstock
A terça-feira trará uma energia de emoções intensas, recomeços e aprendizados importantes. Algumas cartas do tarot indicam felicidade, oportunidades e crescimento, enquanto outras apontam encerramentos e a necessidade de lidar com sentimentos mais profundos. O dia pedirá equilíbrio emocional e clareza nas atitudes.
A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Áries — Cavaleiro de Copas

O dia do ariano favorecerá emoções, encontros e conexões (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
O dia do ariano favorecerá emoções, encontros e conexões Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Haverá romantismo e sensibilidade, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais . Será importante evitar idealizações.

Touro — 10 de Espadas

Um ciclo se encerrará para o taurino, trazendo desconforto (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
Um ciclo se encerrará para o taurino, trazendo desconforto Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Ocorrerá o encerramento de um ciclo, conforme a carta “10 de Espadas”. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Gêmeos — Rainha de Espadas

Para o geminiano, haverá clareza para decisões racionais (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
Para o geminiano, haverá clareza para decisões racionais Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Haverá clareza e posicionamento firme, segundo a carta “Rainha de Espadas”. O dia favorecerá decisões racionais e comunicação direta . Será importante cortar o que não faz mais sentido.

Câncer — 9 de Copas

Um desejo poderá se realizar, trazendo satisfação e alegria ao canceriano (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
Um desejo poderá se realizar, trazendo satisfação e alegria ao canceriano Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Haverá realização emocional, segundo a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou trará satisfação e alegria.

Leão — Pajem de Espadas

Novas informações surgirão para o leonino, sendo importante observar antes de agir (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
Novas informações surgirão para o leonino, sendo importante observar antes de agir Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Haverá curiosidade e novas informações chegarão, revela a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado. Será importante observar antes de agir .

Virgem — Pajem de Paus

Ideias e oportunidades trarão entusiasmo e energia renovada ao virginiano (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
Ideias e oportunidades trarão entusiasmo e energia renovada ao virginiano Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Haverá novidades e entusiasmo, indica a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia ou uma oportunidade poderá trazer energia nova para o seu dia.

Libra — 10 de Copas

O dia trará harmonia, felicidade e bons momentos em família para o libriano (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
O dia trará harmonia, felicidade e bons momentos em família para o libriano Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Haverá harmonia e felicidade emocional em sua terça-feira, revela a carta “10 de Copas”. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude .

Escorpião — Ás de Ouros

Surgirá uma oportunidade material ou financeira promissora para o escorpiano (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
Surgirá uma oportunidade material ou financeira promissora para o escorpiano Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Surgirá uma nova oportunidade no campo material, segundo a carta “Ás de Ouros”. O dia favorecerá o crescimento financeiro ou o início de algo promissor.

Sagitário — A Imperatriz

O dia do sagitariano favorecerá crescimento, autoestima e conexão com o poder pessoal (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
O dia do sagitariano favorecerá crescimento, autoestima e conexão com o poder pessoal Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
O dia trará crescimento, autoestima e abundância, revela a carta “A Imperatriz”. Haverá favorecimento na conexão com o seu poder pessoal .

Capricórnio — 3 de Espadas

Emoções poderão vir à tona, exigindo ao capricorniano acolhimento sem apego (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
Emoções poderão vir à tona, exigindo ao capricorniano acolhimento sem apego Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Haverá sensibilidade emocional, indica a carta “3 de Espadas”. O dia poderá trazer mágoas ou decepções à tona. Será importante permitir-se sentir, mas sem se prender.

Aquário — A Estrela

Para o aquariano, haverá esperança, leveza e confiança no futuro (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
Para o aquariano, haverá esperança, leveza e confiança no futuro Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Haverá esperança e renovação, segundo a carta “A Estrela”. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante confiar no processo .

Peixes — 10 de Paus

Para o pisciano, será necessário evitar sobrecarga e rever responsabilidades (Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock)
Para o pisciano, será necessário evitar sobrecarga e rever responsabilidades Crédito: Imagem: ViktoDigitArt | Shutterstock
Será necessário ter cuidado com a sobrecarga, alerta a carta “10 de Paus”. Você pode estar acumulando responsabilidades em excesso. Será importante avaliar o que realmente precisa carregar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sesc Domingos Martins vai reforçar quadro de pessoal para alta temporada
Mutirão de emprego em hotel tem vagas com salários de até R$ 4 mil no ES
Imagem de destaque
Porteiro de escola é alvo de operação contra conteúdo de abuso infantil no ES
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 05 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados