Acidente complica trânsito na Rodovia das Paneleiras, sentido Vitória-Serra

Um acidente envolvendo uma moto e um carro, registrado por volta das 7h desta terça-feira (5), complicou o trânsito na Rodovia das Paneleiras, no sentido Vitória-Serra durante a manhã.





A colisão ocorreu na altura do bairro Jabour, em Vitória, mas o congestionamento se estendeu até a altura do viaduto da Avenida Mestre Álvaro, em Carapina, na Serra, conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que esteve no local.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro a um homem, que foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Os militares não detalharam em qual veículo a vítima estava.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar (PM) para obter informações sobre a dinâmica do acidente e o trânsito na região, mas a corporação informou apenas que ainda não havia finalizado o atendimento da ocorrência até a última atualização desta matéria.