Citada na CPI da Covid, Mia Khalifa anuncia fim do noivado

A atriz pornô Mia Khalifa Crédito: Reprodução/Instagram @miakhalifa

A ex-atriz pornô Mia Khalifa, 28, usou as redes sociais para anunciar o fim de seu noivado com o chef de cozinha Eobert Sandberg. "Podemos dizer com segurança que demos tudo para fazer nosso casamento funcionar, mas depois de um ano de terapia e esforços, estamos indo embora sabendo que temos um amigo para a vida toda e que realmente tentamos", começou a postagem compartilhada nesta quarta-feira (21).

"Sempre nos amaremos e nos respeitaremos porque sabemos que nenhum incidente isolado causou nossa separação, mas sim o culminar de diferenças fundamentais e insolúveis pelas quais ninguém pode culpar o outro", diz trecho do comunicado, que ao final ressalta que a decisão vinha sendo amadurecida há algum tempo.

"Estamos fechando este capítulo sem arrependimentos e ambos começando o nosso próprio, separadamente, mas conectados por meio de uma família incrível, amigos e amor pelos nossos cães. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo, mas estamos felizes por ter aproveitado nosso tempo e dado o nosso melhor, e podemos dizer que tentamos nosso melhor", conclui.

O casal havia anunciado o noivado em março de 2019 e o casamento estava marcado para junho de 2020. Porém, o isolamento social imposto pelo coronavírus fez com que Khalifa e Sandberg adiassem a oficialização da união.

Kahlifa tem sido assunto no Brasil nos últimos tempos após seu nome ser citado na CPI da Covid no Senado. No dia 2 de junho, o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse em tom de ironia que pretendia convocar a ex-atriz pornô para prestar depoimento no Senado em provocação ao senador Luis Carlos Heinze (PP-RS).

Heinze citou três vezes na CPI uma atriz pornô, sem citar o nome de Khalifa. Segundo ele, uma atriz pornô fazia parte de uma empresa que financiou uma pesquisa para mostrar a ineficácia da cloroquina no tratamento contra a Covid.

Nas redes sociais, Randolfe também fez postagem com emoji em tom de ironia. "Pessoal, estava refletindo aqui. Se continuar como está, considero inevitável ter que convocar a Mia Khalifa para a CPI", escreveu.