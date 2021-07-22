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Com Eobert Sandberg

Citada na CPI da Covid, Mia Khalifa anuncia fim do noivado

Kahlifa tem sido assunto no Brasil nos últimos tempos após seu nome ser citado na CPI da Covid no Senado. No dia 2 de junho, o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse em tom de ironia que pretendia convocar a ex-atriz pornô para prestar depoimento

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 08:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2021 às 08:52
A atriz pornô Mia Khalifa
A atriz pornô Mia Khalifa Crédito: Reprodução/Instagram @miakhalifa
A ex-atriz pornô Mia Khalifa, 28, usou as redes sociais para anunciar o fim de seu noivado com o chef de cozinha Eobert Sandberg. "Podemos dizer com segurança que demos tudo para fazer nosso casamento funcionar, mas depois de um ano de terapia e esforços, estamos indo embora sabendo que temos um amigo para a vida toda e que realmente tentamos", começou a postagem compartilhada nesta quarta-feira (21).
"Sempre nos amaremos e nos respeitaremos porque sabemos que nenhum incidente isolado causou nossa separação, mas sim o culminar de diferenças fundamentais e insolúveis pelas quais ninguém pode culpar o outro", diz trecho do comunicado, que ao final ressalta que a decisão vinha sendo amadurecida há algum tempo.
"Estamos fechando este capítulo sem arrependimentos e ambos começando o nosso próprio, separadamente, mas conectados por meio de uma família incrível, amigos e amor pelos nossos cães. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo, mas estamos felizes por ter aproveitado nosso tempo e dado o nosso melhor, e podemos dizer que tentamos nosso melhor", conclui.
O casal havia anunciado o noivado em março de 2019 e o casamento estava marcado para junho de 2020. Porém, o isolamento social imposto pelo coronavírus fez com que Khalifa e Sandberg adiassem a oficialização da união.
Kahlifa tem sido assunto no Brasil nos últimos tempos após seu nome ser citado na CPI da Covid no Senado. No dia 2 de junho, o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse em tom de ironia que pretendia convocar a ex-atriz pornô para prestar depoimento no Senado em provocação ao senador Luis Carlos Heinze (PP-RS).
Heinze citou três vezes na CPI uma atriz pornô, sem citar o nome de Khalifa. Segundo ele, uma atriz pornô fazia parte de uma empresa que financiou uma pesquisa para mostrar a ineficácia da cloroquina no tratamento contra a Covid.
Nas redes sociais, Randolfe também fez postagem com emoji em tom de ironia. "Pessoal, estava refletindo aqui. Se continuar como está, considero inevitável ter que convocar a Mia Khalifa para a CPI", escreveu.

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Depois da piada de Randolfe, Mia Khalifa publicou o meme dela como convidada da CPI com a mensagem: "Uma mulher do povo". Antes disso, surgiu uma falsa notícia de uma médica "prodígio" no Brasil que defendia o uso da cloroquina no tratamento para Covid e a foto da ex-atriz pornô.

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