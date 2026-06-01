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Ex-Botafogo

Filho de Ancelotti é anunciado por time francês que vai disputar a Liga dos Campeões

Lille anunciou nesta segunda-feira (1º) a contratação do técnico Davide Ancelotti

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 12:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2026 às 12:12
Davide Ancelotti é o novo técnico do Lille
Davide Ancelotti é o novo técnico do Lille Divulgação / @losclive

O Lille anunciou nesta segunda-feira (1º) a contratação do técnico Davide Ancelotti, ex-Botafogo e atualmente assistente do pai, Carlo Ancelotti, na seleção brasileira.

Davide chega para suceder Bruno Genésio. O técnico francês comandou o clube por duas temporadas.


Em 2025/26, o Lille terminou o Campeonato Francês na terceira colocação, garantindo vaga na Liga dos Campeões da Europa. O único trabalho de Davide como treinador principal foi no Botafogo, em 2025 -antes, ele só havia trabalhado nas comissões técnicas de Carlo Ancelotti.


No time carioca, foram 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Com Davide, o Botafogo terminou o Brasileirão em sexto, garantindo vaga na fase classificatória da Libertadores. O treinador italiano segue como auxiliar na seleção brasileira durante a Copa do Mundo, e assume o clube francês após o Mundial.

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