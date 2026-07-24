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Imunização

Vila Velha promove vacinação em shopping sem agendamento neste sábado (25)

Publicado em

24 jul 2026 às 07:04
Campanha de vacinação deve imunizar crianças de seis meses a quatro anos Marcelo Camargo/Agência Brasil

O posto de vacinação da Prefeitura de Vila Velha no Shopping Boulevard, em Itaparica, vai funcionar neste sábado (25) das 11 às 18 horas.  Segundo a administração municipal, serão ofertados diversos imunizantes sem necessidade de agendamento prévio.


O público vai poder se imunizar com vacinas de rotina para todas as idades (exceto BCG), além dos imunizantes contra influenza para pessoas a partir de seis meses de idade, covid-19 (adulto e infantil) e dengue (laboratório Takeda), conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 


A população também poderá emitir a declaração de situação vacinal.Além da ação deste sábado, a Secretaria de Saúde do município vai disponibilizar oito mil vagas para vacinação nas Unidades de Saúde na próxima semana. O agendamento será aberto nesta sexta-feira (24), às 15 horas, no site da Prefeitura de Vila Velha (clique aqui).


Para receber a vacina, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. No caso de menores de idade, também é necessário apresentar o cartão de vacinação.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Vias principais

Carro capota após colisão com caminhonete na Praia da Costa

Publicado em 23/07/2026 às 20:36
Acidente na Praia da Costa
Acidente na Praia da Costa Leitor AG

Um carro capotou após se envolver em uma colisão com uma caminhonete no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo o motorista da caminhonete, ele trafegava pela Avenida Luciano das Neves quando o outro veículo, que seguia pela Rua Castelo Branco, avançou a sinalização de parada obrigatória.


De acordo com o relato do condutor, a motorista do carro não respeitou a placa de "Pare", provocando o acidente. Ela sofreu apenas escoriações leves e precisou ser retirada do veículo pela janela do passageiro.


A Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar foram procuradas para informar sobre o atendimento da ocorrência, mas não haviam se manifestado até a publicação desta matéria.


*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Homicídio

Jovem é morto a tiros em Colatina; veja vídeo

Publicado em 23/07/2026 às 20:16

Um jovem foi morto a tiros em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (23). Imagens de uma câmera de segurança no bairro Bela Vista registraram o momento em que um homem armado persegue a vítima, que cai no chão após ser atingida.


Até a publicação desta reportagem, a identidade do jovem e outras informações sobre a ocorrência não haviam sido divulgadas. O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Dair Oliveira Junior, informou que as investigações sobre o caso terão início nesta sexta-feira (24).

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De acordo com Jaciely Favoretti, ação rápida do pai previniu que o incidente fosse mais grave.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Combate ao tráfico

Mulher é presa em laboratório de cultivo de skunk em Cariacica

Publicado em 23/07/2026 às 18:55

Um laboratório clandestino usado para o cultivo de maconha do tipo "skunk" (conhecida como supermaconha) foi desarticulado pela Polícia Civil no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na quarta-feira (22). Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante durante a ação. O nome dela não foi divulgado.


Segundo a Polícia Civil, a suspeita mantinha, na residência onde morava e em um segundo imóvel próximo, uma estrutura preparada para o cultivo da droga em ambiente controlado. Os locais contavam com sistemas de climatização e iluminação específicos para favorecer o desenvolvimento da planta.


A operação foi realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). A corporação informou que outros detalhes da investigação serão divulgados em uma coletiva de imprensa marcada para a tarde de sexta-feira (24).

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Balneário de Carapebus

Ônibus é apedrejado após motorista não parar no ponto na Serra

Publicado em 23/07/2026 às 18:23
Ônibus teve a porta dianteira apedrejada e passageiros precisaram descer do veículo em Balneário de Carapebus, na Serra
Ônibus teve a porta dianteira apedrejada e passageiros precisaram descer do veículo em Balneário de Carapebus, na Serra Leitor AG

Um ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. O motorista do coletivo contou à Polícia Militar que seis pessoas arremessaram pedras contra o veículo enquanto passava pelo ponto de ônibus. 


O condutor relatou aos militares que o grupo se revoltou após ele não parar para o embarque. Segundo o motorista, o ônibus já estava muito próximo do ponto quando as pessoas fizeram o sinal, o que impossibilitou a parada do coletivo em segurança.


Apesar do relato do motorista, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que a empresa responsável disse que imagens de videomonitoramento mostram que não houve sinalização.


Por causa da situação, os 30 passageiros que estavam no veículo precisaram desembarcar. Após o caso ser comunicado a outras equipes da Polícia Militar que atuam na região, o motorista seguiu viagem. Ninguém ficou ferido. 

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Medicamentos emagrecedores, anabolizantes e até ácido hialurônico foram apreendidos pela PRF na BR 101, em Itapemirim

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Sul capixaba

Casal é detido no ES com mais de 140 frascos de tirzepatida do Paraguai

Publicado em 23/07/2026 às 17:32
Medicamentos emagrecedores, anabolizantes e até ácido hialurônico foram apreendidos pela PRF na BR 101, em Itapemirim
Material apreendido pela Polícia Rodoviária Federal Divulgação/PRF

Mais de 140 frascos de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento, além de anabolizantes, ácido hialurônico e seringas, foram apreendidos com um casal durante uma abordagem na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (23). Os suspeitos foram presos enquanto viajavam de carro com os produtos, que haviam sido trazidos do Paraguai.


Os medicamentos estavam escondidos em malas, dentro de uma garrafa térmica e até enrolados em um edredom, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia. O material apreendido está avaliado em cerca de R$ 20 mil.


O homem e a mulher foram presos por suspeita de contrabando e de adulteração ou comercialização irregular de medicamentos. Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
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Em Cachoeiro de Itapemirim

Adolescente pega escondido a moto do pai e se envolve em acidente no ES

Publicado em 23/07/2026 às 17:23

Um adolescente se envolveu em um acidente de trânsito após pegar escondido a motocicleta do pai, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (22).


A Polícia Militar informou que a colisão entre duas motocicletas — uma Honda CG e uma Honda Biz — aconteceu no cruzamento das ruas Vicenzo Tedesco e José Barbosa, no bairro Jardim Itapemirim. O adolescente e o condutor do outro veículo ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu/192 para um hospital da região.


Aos policiais, o menor confessou que conduzia a motocicleta sem a autorização do pai, proprietário do veículo. Detalhes sobre o estado de saúde das vítimas não foram divulgados. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Litoral do ES

Italiano condenado por associação ao tráfico é preso em Marataízes

Publicado em 23/07/2026 às 12:10
Italiano é preso por associação para o tráfico de drogas em Marataízes
Andrea Montaresi teve mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória Divulgação | PCES

Um italiano de 61 anos foi preso nesta quinta-feira (23) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, para cumprir pena por associação para o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, Andrea Montaresi foi localizado no bairro Barra do Itapemirim, onde morava há cerca de quatro anos.


De acordo com a corporação, o mandado de prisão definitiva foi expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória em junho deste ano, após condenação da Justiça Federal. O italiano deverá cumprir pena de 4 anos e 1 mês de prisão, em regime fechado.


A prisão contou com o apoio do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes. Por se tratar de um cidadão estrangeiro, a Polícia Civil informou que a detenção será comunicada ao Consulado da Itália no Rio de Janeiro, conforme prevê a assistência consular.


Após os procedimentos na delegacia, Andrea Montaresi foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Andrea Montaresi. Este espaço permanece aberto para manifestação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Homem é morto a tiros após sair para comprar bebidas em Pedro Canário

Publicado em 23/07/2026 às 12:00

O homem de 27 anos foi morto a tiros após sair de casa para comprar bebidas em Cristal do Norte, distrito de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de terça-feira (21).


De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, saiu de casa acompanhada de um suspeito. Pouco tempo depois, uma testemunha ouviu disparos de arma de fogo e viu o homem correr de volta em direção à residência, mas ele caiu no chão antes de conseguir entrar.


Ainda segundo a PM, um motorista que passava pelo local socorreu a vítima e a levou ao Hospital Menino Jesus. No entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.


O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Segundo a Polícia Civil, os detalhes da investigação não serão divulgados para não comprometer a apuração.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Avenida Joubert de Barros

Carreta arrasta fio e derruba postes em Bento Ferreira, Vitória

Publicado em 23/07/2026 às 11:57
Leitor A Gazeta

Uma carreta arrastou uma fiação de energia e, com isso, postes da Avenida Joubert de Barros, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, não suportaram o peso e ficaram pendurados só pelos fios. O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23).


EDP informou, em nota, que uma equipe da empresa está no local e que os clientes do entorno terão o fornecimento de energia normalizado após a conclusão dos reparos, mas não deu previsão de horário.


A Guarda Municipal comunicou que agentes foram até a avenida orientar condutores sobre rotas alternativas durante a retirada da carreta. Segundo a corporação, o motorista do veículo foi identificado e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência, que não constatou infração de trânsito.


De acordo com a Guarda, a carreta tinha autorização para trafegar pela avenida por possuir Peso Bruto Total (PBT) de 16 toneladas. A restrição de circulação nas demais vias do município, nos horários de pico, aplica-se apenas a veículos com PBT superior a 23 toneladas, de acordo com o Decreto Municipal nº 10.364.


O veículo foi removido durante a tarde, e o sentido Avenida Vitória foi liberado. O tráfego para quem segue para a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes permanece bloqueado para os trabalhos das equipes da EDP.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Fogo

Incêndio atinge área de pasto às margens da ES 060 em Anchieta; vídeo

Publicado em 23/07/2026 às 11:36

Um incêndio atingiu uma área de pasto às margens da ES 060, no bairro Novo Horizonte, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (22).


De acordo com o morador da região Jonas Nogueira, as chamas começaram por volta das 22 horas e continuaram durante a madrugada desta quinta-feira (23). Segundo a Defesa Civil Municipal, o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve necessidade de interditar a rodovia. Não houve relatos de danos materiais ou feridos. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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