Vila Velha promove vacinação em shopping sem agendamento neste sábado (25)

O posto de vacinação da Prefeitura de Vila Velha no Shopping Boulevard, em Itaparica, vai funcionar neste sábado (25) das 11 às 18 horas. Segundo a administração municipal, serão ofertados diversos imunizantes sem necessidade de agendamento prévio.





O público vai poder se imunizar com vacinas de rotina para todas as idades (exceto BCG), além dos imunizantes contra influenza para pessoas a partir de seis meses de idade, covid-19 (adulto e infantil) e dengue (laboratório Takeda), conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.





A população também poderá emitir a declaração de situação vacinal.Além da ação deste sábado, a Secretaria de Saúde do município vai disponibilizar oito mil vagas para vacinação nas Unidades de Saúde na próxima semana. O agendamento será aberto nesta sexta-feira (24), às 15 horas, no site da Prefeitura de Vila Velha (clique aqui).





Para receber a vacina, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. No caso de menores de idade, também é necessário apresentar o cartão de vacinação.