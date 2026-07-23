Adolescente pega escondido a moto do pai e se envolve em acidente no ES

Um adolescente se envolveu em um acidente de trânsito após pegar escondido a motocicleta do pai, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (22).





A Polícia Militar informou que a colisão entre duas motocicletas — uma Honda CG e uma Honda Biz — aconteceu no cruzamento das ruas Vicenzo Tedesco e José Barbosa, no bairro Jardim Itapemirim. O adolescente e o condutor do outro veículo ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu/192 para um hospital da região.





Aos policiais, o menor confessou que conduzia a motocicleta sem a autorização do pai, proprietário do veículo. Detalhes sobre o estado de saúde das vítimas não foram divulgados.