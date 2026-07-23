Inscrições abertas para curso de qualificação no ES em parceria com marca de beleza

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para o curso de qualificação profissional ofertado pelo Programa Qualificar ES em parceria com a marca de beleza L’Oréal. São 180 vagas presenciais para área de estética.





Para participar, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 16 anos completos na data da matrícula e o ensino fundamental completo. A carga horária é de 120 horas.



As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 3 de agosto, no site secti.es.gov.br. Será permitida somente uma inscrição por CPF e e-mail.