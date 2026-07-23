Inscrições abertas para curso de qualificação no ES em parceria com marca de beleza

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para o curso de qualificação profissional ofertado pelo Programa Qualificar ES em parceria com a marca de beleza L’Oréal. São 180 vagas presenciais para área de estética.
Para participar, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 16 anos completos na data da matrícula e o ensino fundamental completo. A carga horária é de 120 horas.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 3 de agosto, no site secti.es.gov.br. Será permitida somente uma inscrição por CPF e e-mail.
A relação dos aprovados será divulgada no dia 5 de agosto. As aulas estão previstas para começar no dia 6 de agosto e terminar em 10 de setembro. O participante que não comparecer às aulas nos dois primeiros dias do curso será eliminado da seleção.
O aluno matriculado só terá direito ao certificado do curso de qualificação profissional com a presença de, no mínimo, 75% da carga horária e 70% de aproveitamento nas avaliações teóricas e práticas.
POLO 1
Casa Rosa em Jacaraípe
Endereço: Avenida Guarani, 1.000, Bairro das Laranjeiras, Serra (ao lado do CRAS)
Curso: Formação Cabeleireiro (30)
POLO 2
Casa da Rosa em Feu Rosa
Endereço: Rua Flor de Cactos, s/nº, Feu Rosa, Serra
Cursos:
Formação cabeleireiro mechas (30)
Formação cabeleireiro coloração básica e avançada (30)
POLO 3
Instituto Expert Academia - Vila Velha
Endereço: Rua São Paulo, 797, Praia da Costa, Vila Velha
Cursos:
Formação master mechas scandal/blond (30)
Formação cabeleireiro corte (30)
Formação cabeleireiro master crespos e cacheados (30)