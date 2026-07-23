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180 vagas

Inscrições abertas para curso de qualificação no ES em parceria com marca de beleza

Para participar, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 16 anos completos na data da matrícula e o ensino fundamental completo

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 14:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jul 2026 às 14:41
Curso terá formação cabeleireiro coloração básica e avançada
Curso terá formação cabeleireiro coloração básica e avançada Magnific

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para o curso de qualificação profissional ofertado pelo Programa Qualificar ES em parceria com a marca de beleza L’Oréal. São 180 vagas presenciais para área de estética. 


Para participar, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 16 anos completos na data da matrícula e o ensino fundamental completo. A carga horária é de 120 horas. 


As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 3 de agosto, no site secti.es.gov.br. Será permitida somente uma inscrição por CPF e e-mail. 

A relação dos aprovados será divulgada no dia 5 de agosto. As aulas estão previstas para começar no dia 6 de agosto e terminar em 10 de setembro. O participante que não comparecer às aulas nos dois primeiros dias do curso será eliminado da seleção. 


O aluno matriculado só terá direito ao certificado do curso de qualificação profissional com a presença de, no mínimo, 75% da carga horária e 70% de aproveitamento nas avaliações teóricas e práticas. 

Confira os cursos

  • POLO 1 

  • Casa Rosa em Jacaraípe

  • Endereço: Avenida Guarani, 1.000, Bairro das Laranjeiras, Serra (ao lado do CRAS)

  • Curso: Formação Cabeleireiro (30)

  • POLO 2

  • Casa da Rosa em Feu Rosa

  • Endereço: Rua Flor de Cactos, s/nº, Feu Rosa, Serra

  • Cursos:

  • Formação cabeleireiro mechas (30)

  • Formação cabeleireiro coloração básica e avançada (30)

  • POLO 3

  • Instituto Expert Academia - Vila Velha

  • Endereço: Rua São Paulo, 797, Praia da Costa, Vila Velha

  • Cursos: 

  • Formação master mechas scandal/blond (30)

  • Formação cabeleireiro corte (30)

  • Formação cabeleireiro master crespos e cacheados (30)

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