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Astrologia

Arruda: 4 benefícios da planta para a espiritualidade

Ela costuma ser utilizada em momentos de recomeço, como início de um novo ciclo, mudança de casa, abertura de caminhos ou após períodos difíceis
Portal Edicase

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Publicado em 23 de Julho de 2026 às 15:55

Usada em diferentes tradições, a arruda faz parte de práticas ancestrais como banhos, defumações e benzimentos (Imagem: Amelia Martin | Shutterstock)
Usada em diferentes tradições, a arruda faz parte de práticas ancestrais como banhos, defumações e benzimentos Crédito: Imagem: Amelia Martin | Shutterstock
A arruda é uma das ervas mais conhecidas quando o assunto é limpeza energética e proteção espiritual. Presente em diferentes tradições populares, religiosas e esotéricas, ela é utilizada há séculos em banhos, defumações, benzimentos e até mesmo cultivada na entrada das casas como um símbolo de defesa contra energias negativas. Independentemente da crença, essa planta representa um convite para fortalecer a intenção de renovação e equilíbrio.
Abaixo, conheça quatro benefícios espirituais atribuídos à arruda!

1. Ajuda na limpeza das energias densas

O uso mais tradicional da arruda está relacionado à limpeza energética . Ela auxilia a dissolver vibrações acumuladas por situações de estresse, conflitos ou ambientes carregados. Por isso, é comum utilizá-la em banhos energéticos, sempre do pescoço para baixo, ou em defumações para promover uma sensação de leveza e renovação.

2. Fortalece a proteção espiritual

A arruda também é considerada uma planta de proteção. Muitas pessoas cultivam um vaso próximo à porta de entrada ou carregam pequenos ramos secos como um amuleto simbólico. A intenção é criar um campo de proteção energética, favorecendo a sensação de segurança e afastando influências consideradas negativas.
Rituais com arruda são associados a momentos de autocuidado e equilíbrio emocional (Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock)
Rituais com arruda são associados a momentos de autocuidado e equilíbrio emocional Crédito: Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock

3. Favorece o equilíbrio emocional

Na espiritualidade, entende-se que emoções intensas também impactam o campo energético. Rituais com arruda podem representar um momento de autocuidado, ajudando a aliviar a sensação de peso emocional e estimulando mais clareza para lidar com desafios. O simples ato de realizar um banho ou uma oração com intenção pode fortalecer o estado de presença e bem-estar.

4. Potencializa rituais de renovação

A arruda costuma ser utilizada em momentos de recomeço, como início de um novo ciclo, mudança de casa, abertura de caminhos ou após períodos difíceis. Ela simboliza o encerramento de padrões antigos e a preparação para receber novas oportunidades. Quando combinada com uma intenção positiva e práticas de gratidão, torna-se um elemento importante em rituais de renovação espiritual.

Atenção ao uso da arruda

Embora a arruda tenha um forte significado nas tradições espirituais, seus efeitos energéticos fazem parte de crenças culturais e religiosas. Se optar por utilizá-la, faça isso com respeito à tradição que segue, evitando o contato da planta com os olhos e mucosas. O mais importante em qualquer prática espiritual continua sendo a intenção, o autoconhecimento e o cuidado consigo mesmo.

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