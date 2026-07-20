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Oportunidades

ES tem mais de 6.440 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (20)

Há postos para agente funerário, assistente administrativo, atendente de bar, atendente de telemarketing, babá, chapista de lanchonete, eletricista de instalações, montador de instrumentos de óptica, pintor de obra, entre outras chances

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 10:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jul 2026 às 10:30
Chance de trabalho como operador de call center
Sine tem oportunidades de trabalho para atendente de telemarketing Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.448 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (20). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. 


As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A  agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.


Vagas:1.391 sendo 300 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de logística, auxiliar de inventário, atendente, frentista, auxiliar de serviços gerais, camareira, auxiliar de cozinha, garçom, caixa, entre outros postos. Veja as vagas

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h


Vagas: 526.  Há oportunidades para ajudante de ajudante de carga e descarga, alimentador de produção, auxiliar de armazenamento, auxiliar operacional de logística, carregador, eletricista, pedreiro, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do  Boulevard Shopping, das 8h às 17h. 


Vagas: 773. Há oportunidades para agente funerário, assistente administrativo, atendente de bar, atendente de telemarketing, babá, chapista de lanchonete, eletricista de instalações, montador de instrumentos de óptica, pintor de obra, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.


Vagas: 1.868. Há oportunidades para açougueiro, armazenista, assistente administrativo, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, criador de conteúdo digital, embalador, instalador preparador de linhas de comunicação de dados, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h. 


Vagas: 379. Há oportunidades para ajudante de padeiro, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, caixa no comércio, mergulhador, padeiro, passadeira de peças confeccionadas, recepcionista atendente, zelador, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.  

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.


Vagas: 23. Há oportunidades para alinhador de autos, serralheiro de alumínio, operador de empilhadeira, atendente de vendas, motorista de caminhão botoneira, sinaleiro, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DE CACHOEIRO  DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.


Vagas: 378. Há oportunidades para ajudante de obras, analista contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, carpinteiro, cortador de granito, eletricista, instalador reparador de linhas de telefone, lavador de chassi, lubrificador de máquinas, entre outros postos. Veja as vagas.  Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas. 


Vagas: 56.  Há oportunidades para acompanhante de idosos, agente de pátio, atendente do setor de frios e laticínios, carregador e descarregador de caminhões, operador de guindaste, padeiro confeiteiro, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas. 


Vagas: 180. Há oportunidades para ajudante de obras civil, ajudante de reflorestamento, assistente de produção construção civil, atendente de padaria, instrumentista de manutenção, pintor jatista, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances.  Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas. 

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.


Vagas: 153. Há oportunidades para armador, caldeireiro, líder de produção, consultor de vendas, meio oficial, motorista de caminhão, operador de injeção plástica, pedreiro, técnico de edificações, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista


Vagas: 325. Há oportunidades para ajudante de caminhão, auxiliar de serviços gerais, assistente técnico, ajudante florestal, assistente de logística, auxiliar de ar condicionado automotivo, ajudante de obras, consultor de vendas, farmacêutico, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.


Vagas: 68.  Há oportunidades para artífice de manutenção, camareira de hotel, coletor de resinas, churrasqueiro, ajudante de pátio, operador de máquina de fio, operador de prensa, repositor de mercadoria, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas. 

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro. 


Vagas: 67. Há oportunidades para ajudante de pátio, armador de estruturas de concreto, armador de estrutura de concreto, coletor de resinas, carpinteiro, destilador de resinas, encanador, operador de pórtico rolante, supervisor comercial, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.


Vagas: 300. Há oportunidades para ajudante eletricista, ajudante de obras, almoxarife, auxiliar de armazenamento, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, enfermeiro do trabalho, engenheiro eletricista, mecânico de bombas hidráulicas, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

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