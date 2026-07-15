Nova loja da Havan vai abrir 200 vagas de emprego no ES

Aos poucos, as contratações já estão acontecendo. De acordo com a Havan, por ora, as vagas são para líder comercial e assistente administrativo (RH), ambas para Vila Velha. O prazo para fazer o cadastro vai até o dia 31 de julho.





Os interessados podem acessar a página de carreira da empresa. Para conferir as oportunidades do Estado, basca usar o filtro.





O proprietário da empresa, Luciano Hang, esteve no local nesta quarta-feira (15) para visitar as obras. O investimento é de aproximadamente R$ 120 milhões. Além de avaliar o local da construção, ele disse ainda que avalia novas oportunidades de expansão no Estado.