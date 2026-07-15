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Vila Velha

Nova loja da Havan vai abrir 200 vagas de emprego no ES

Empreendimento será instalado na Avenida Carlos Lindenberg; investimento total é de R$ 120 milhões

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 15:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jul 2026 às 15:31
Obras da Havan em Vila Velha
Obras da Havan em Vila Velha Redes Sociais da Havan

A nova loja da Havan no Espírito Santo vai gerar 200 empregos diretos para a sua operação ainda este ano. A unidade está sendo construída na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. A previsão é de que o empreendimento seja inaugurado em outubro. 


As oportunidades são em diferentes áreas, como operador comercial e de caixa, eletricista, auxiliar de serviços operacionais, fiscal de loja, assistente administrativo e gerente de loja. 

Aos poucos, as contratações já estão acontecendo. De acordo com a Havan, por ora, as vagas são para líder comercial e assistente administrativo (RH), ambas para Vila Velha. O prazo para fazer o cadastro vai até o dia 31 de julho.  


Os interessados podem acessar a página de carreira da empresa. Para conferir as oportunidades do Estado, basca usar o filtro.   


O proprietário da empresa, Luciano Hang, esteve no local nesta quarta-feira (15) para visitar as obras. O investimento é de aproximadamente R$ 120 milhões. Além de avaliar o local da construção, ele disse ainda que avalia novas oportunidades de expansão no Estado.

PEssa será a segunda loja da rede no Estado e terá cerca de 28 mil metros quadrados de área total, além de estacionamento para automóveis, motocicletas e bicicletas.  

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