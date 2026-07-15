Nova loja da Havan vai abrir 200 vagas de emprego no ES

A nova loja da Havan no Espírito Santo vai gerar 200 empregos diretos para a sua operação ainda este ano. A unidade está sendo construída na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. A previsão é de que o empreendimento seja inaugurado em outubro.
As oportunidades são em diferentes áreas, como operador comercial e de caixa, eletricista, auxiliar de serviços operacionais, fiscal de loja, assistente administrativo e gerente de loja.
Aos poucos, as contratações já estão acontecendo. De acordo com a Havan, por ora, as vagas são para líder comercial e assistente administrativo (RH), ambas para Vila Velha. O prazo para fazer o cadastro vai até o dia 31 de julho.
Os interessados podem acessar a página de carreira da empresa. Para conferir as oportunidades do Estado, basca usar o filtro.
O proprietário da empresa, Luciano Hang, esteve no local nesta quarta-feira (15) para visitar as obras. O investimento é de aproximadamente R$ 120 milhões. Além de avaliar o local da construção, ele disse ainda que avalia novas oportunidades de expansão no Estado.
PEssa será a segunda loja da rede no Estado e terá cerca de 28 mil metros quadrados de área total, além de estacionamento para automóveis, motocicletas e bicicletas.
Leia Mais Sobre Oportunidades