Linha 673 tem novo itinerário e atende mais bairros de Guarapari

A linha 673 do Transcol — que sai do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, e segue para Guarapari — passou a atender mais bairros da Cidade Saúde desde o último domingo (12). Agora, a linha tem como ponto final a Praça Vitória, no bairro Ipiranga, ampliando o atendimento para regiões como o Centro e São Judas Tadeu.





A programação é de 16 viagens diárias, com intervalo de uma em uma hora em momentos de pico e 1h30 nos outros períodos. Aos finais de semana, são realizadas 11 viagens. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Pssageiros (Ceturb), a intenção da mudança é ampliar a operação na área urbana de Guarapari.





Essa é a segunda mudança feita pelo órgão em 2026. Em março, o ponto final havia saído do Trevo de Setiba para Muquiçaba.