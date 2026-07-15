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Linha 673

Linha 673 tem novo itinerário e atende mais bairros de Guarapari

A mundança passou a vigorar no último domingo (12). Linha agora tem como ponto final o bairro Ipiranga

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 16:55

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

15 jul 2026 às 16:55
Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Linha 673 sai do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, em intervalos de até 1 hora e meia Divulgação | Ceturb-ES | Antônio Cosme

A linha 673 do Transcol — que sai do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, e segue para Guarapari — passou a atender mais bairros da Cidade Saúde desde o último domingo (12). Agora, a linha tem como ponto final a Praça Vitória, no bairro Ipiranga, ampliando o atendimento para regiões como o Centro e São Judas Tadeu.


A programação é de 16 viagens diárias, com intervalo de uma em uma hora em momentos de pico e 1h30 nos outros períodos. Aos finais de semana, são realizadas 11 viagens. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Pssageiros (Ceturb), a intenção da mudança é ampliar a operação na área urbana de Guarapari.


Essa é a segunda mudança feita pelo órgão em 2026. Em março, o ponto final havia saído do Trevo de Setiba para Muquiçaba.

Confira os horários

SAÍNDO DO TERMINAL DE ITAPARICA:

5h50 / 7h10 / 8h30 / 9h50 / 11h10 / 12h30 / 13h50 / 15h10 / 16h30 / 17h50 / 19h10 / 20h50


SAÍNDO DO BAIRRO IPIRANGA:

5h30 / 6h50 / 8h10 / 9h30 / 10h50 / 12h10 / 13h30 / 14h50 / 16h10 / 17h40 / 19h10

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