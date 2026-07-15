Site publica foto de Flávio Bolsonaro com Sicário de Daniel Vorcaro

SÃO PAULO - portal ICL Notícias publicou nesta quarta-feira (15) uma fotografia que mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário e apontado pela Polícia Federal como chefe da milícia privada do banqueiro Daniel Vorcaro no caso Master.





A publicação afirma ter recebido a imagem de uma fonte que não quis se identificar. O registro teria sido feito em 2022, em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro.





Em nota ao ICL, Flávio afirmou não conhecer Mourão. A assessoria disse que o senador, por ser uma figura pública, atende com frequência a pedidos de fotos de pessoas desconhecidas e classificou como irresponsável atribuir significado pessoal à imagem. Também questionou a procedência e a autenticidade do registro.





O senador publicou um vídeo em suas redes sociais no qual afirma que "se for verdade, [a foto] é mais uma das várias que eu tiro todos os dias."





O ICL afirma ter submetido a fotografia a cinco ferramentas de detecção de conteúdo gerado por inteligência artificial. Segundo o site, nenhuma delas apontou indícios de geração artificial.





Mourão foi preso em 4 de março na Operação Compliance Zero. Segundo a PF, ele era operador central de um grupo chamado "A Turma" e seria responsável por coordenar a obtenção de informações e o monitoramento de pessoas de interesse de Vorcaro.





A investigação também cita mensagens sobre a possibilidade de intimidar o jornalista Lauro Jardim por meio de um assalto. Na ocasião da prisão, a defesa afirmou que as acusações não correspondiam à realidade.





Mourão morreu no hospital em 6 de março, dois dias após uma tentativa de suicídio em uma cela da Superintendência da PF em Minas Gerais. Em abril, a Polícia Federal concluiu que a morte decorreu de suicídio, sem pressão ou ajuda de terceiros.