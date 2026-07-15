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Chefe de milícia privada

Site publica foto de Flávio Bolsonaro com Sicário de Daniel Vorcaro

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 18:37

Folhapress

Folhapress

Publicado em 

15 jul 2026 às 18:37
Flávio Bolsonaro com Mourão, o Sicário de Daniel Vorcaro
Flávio Bolsonaro com Mourão, o Sicário de Daniel Vorcaro Reprodução

SÃO PAULO -  portal ICL Notícias publicou nesta quarta-feira (15) uma fotografia que mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário e apontado pela Polícia Federal como chefe da milícia privada do banqueiro Daniel Vorcaro no caso Master


A publicação afirma ter recebido a imagem de uma fonte que não quis se identificar. O registro teria sido feito em 2022, em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro.


Em nota ao ICL, Flávio afirmou não conhecer Mourão. A assessoria disse que o senador, por ser uma figura pública, atende com frequência a pedidos de fotos de pessoas desconhecidas e classificou como irresponsável atribuir significado pessoal à imagem. Também questionou a procedência e a autenticidade do registro.


O senador publicou um vídeo em suas redes sociais no qual afirma que "se for verdade, [a foto] é mais uma das várias que eu tiro todos os dias."


O ICL afirma ter submetido a fotografia a cinco ferramentas de detecção de conteúdo gerado por inteligência artificial. Segundo o site, nenhuma delas apontou indícios de geração artificial.


Mourão foi preso em 4 de março na Operação Compliance Zero. Segundo a PF, ele era operador central de um grupo chamado "A Turma" e seria responsável por coordenar a obtenção de informações e o monitoramento de pessoas de interesse de Vorcaro.


A investigação também cita mensagens sobre a possibilidade de intimidar o jornalista Lauro Jardim por meio de um assalto. Na ocasião da prisão, a defesa afirmou que as acusações não correspondiam à realidade.


Mourão morreu no hospital em 6 de março, dois dias após uma tentativa de suicídio em uma cela da Superintendência da PF em Minas Gerais. Em abril, a Polícia Federal concluiu que a morte decorreu de suicídio, sem pressão ou ajuda de terceiros.

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