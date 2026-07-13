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Violência

Pai preso após chutar filha de 3 anos diz à polícia que 'perdeu a cabeça'

Agressão foi flagrada por câmera de segurança; investigação apura se irmão também sofreu violência

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 09:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2026 às 09:47
Câmera de segurança flagrou o momento em que um pai chuta o rosto da filha de três anos, no Paraná
Câmera de segurança flagrou o momento em que um pai chuta o rosto da filha de três anos, no Paraná Reprodução | Fantástico 
O pai preso após ser flagrado dando um chute no rosto da filha de 3 anos, em uma cidade do sudoeste do Paraná, disse à polícia que "perdeu a cabeça".
"Eu perdi a cabeça e acabei fazendo o que não deveria ter feito. Não era intencional, porque jamais iria machucar minha filha. E acabou acontecendo", afirmou o homem em depoimento. O vídeo foi exibido pelo "Fantástico", da TV Globo, na noite deste domingo (12).
Segundo a polícia, o suspeito ainda não constituiu defesa.
Uma câmera de segurança instalada na rua registrou a agressão à menina, e o vídeo passou a circular em redes sociais.
Nas imagens, o homem aparece caminhando na calçada com a filha e o enteado de cinco anos. Eles carregam sacolas com compras. Durante o trajeto, o pai se vira e dá um chute no rosto da menina, que cai no chão.

No ato de voltar para casa ela estava berrando, e tudo mais. Eu tinha pedido para ela parar de estar berrando. Ela sempre chora ou berra direto, escandalosamente

Pai da criança

Durante o depoimento, o homem ainda quis saber quem fez a denúncia contra ele e foi repreendido pelo policial que o ouvia.
"Mas é o senhor que está sendo investigado por uma lesão corporal, por um crime grave envolvendo uma criança vítima. O senhor está preocupado em saber quem fez a denúncia, de quem cumpriu o dever com a sociedade?", questionou o agente.
O vídeo ainda mostra que um homem aparentemente questionou o pai a respeito da agressão, mas acabou sendo afastado.
Segundo reportagem da TV Globo, a testemunha é o educador físico José Fernandes. "Em momento algum ele reagiu, gritou, falou. Ele não fez nada, mas ele estava muito assustado. Percebi que ele estava muito assustado", afirmou ao "Fantástico".
Fernandes disse que chegou a ser ameaçado pelo homem. Por isso, procurou imagens de câmeras da rua que mostrassem a agressão. O vídeo chegou à polícia.
A investigação corre sob sigilo, por envolver menores de idade. A polícia, no entanto, confirmou que após ouvir familiares constatou um "histórico de agressões" do pai contra as crianças.
Segundo o delegado Anderson Andrei, a Justiça estadual autorizou a prisão preventiva porque a investigação identificou "indícios de que o menino [enteado] teria sido alvo de uma agressão há algumas semanas, também no rosto".
Em áudio enviado ao "Fantástico", a mãe das crianças disse que o marido nunca tinha tido esse tipo de atitude, que não era agressivo e que levavam uma vida normal. "Estou muito abalada com o que está acontecendo", afirmou.
A menina foi submetida a exame de lesão corporal e a Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo pericial. Nesta quinta, o delegado antecipou que, apesar da imagem forte do vídeo, "aparentemente não houve repercussão maior na integridade física" da criança, e ela está bem.
Familiares e testemunhas continuam sendo ouvidos. Os investigadores também buscam mais imagens de câmeras de monitoramento do trajeto percorrido pelo homem e as crianças naquele dia.

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